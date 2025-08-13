sports betsson
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 15:49

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Spotlight

Ο Νεκτάριος Τριάντης έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και της Εθνικής ομάδας, καθώς θα αγωνίζεται με τα «γαλανόλευκα» αντί για την εθνική ομάδα της Αυστραλίας, δίνοντας μια ακόμη λύση στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, που την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σκωτία με τη φανέλα της Χιμπέρνιαν, ακολούθησε τα… χνάρια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και την… ψυχή του και θα αγωνίζεται με το ελληνικό εθνόσημο στο στήθος. Ο Τριάντης είπε το «ναι» στην ΕΠΟ, είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα και τυπικά, αφού απέρριψε την Αυστραλία.

Ουσιαστικά, η απόφαση του Τριάντη ήταν αναμενόμενη, όμως πλέον είναι και οριστική, κάτι που σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου, θα έχει τη δυνατότητα να κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι γεννημένος στην Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ. Είναι ένα παιδί που έχει Έλληνες ομογενείς γονείς στην Ωκεανία και μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου ήταν 10 παιδιά. Είναι ο δεύτερος πιο μικρός από τα αδέρφια του (7 αγόρια – 3 κορίτσια).

Από μικρός είχε το… μικρόβιο του ποδοσφαίρου μιας και η οικογένεια του καθημερινά έπαιζε, ενώ ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γουέστ Σίδνεϊ. Στην A-League θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και από τις μικρές ηλικίες η ομοσπονδία της Αυστραλίας «κυνήγησε» το να παίξει για την εθνική ομάδα της χώρας, παρότι η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα. Ο ίδιος μάλιστα πολλές φορές έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη «γαλανόλευκη», κάτι που φαίνεται πως θα γίνει πράξη.

YouTube thumbnail

Ο Τριάντης μάλιστα είναι διεθνής με τα τμήματα υποδομής της Αυστραλίας έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές με την U23 και 10 με την U20, αλλά δεν είχε αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, μέχρι που τον προσέγγισε και η ελληνική ομοσπονδία. Ο Τριάντης είναι 22 ετών και έχει ύψος 1.91μ. και μπορεί με άνεση να παίξει τόσο ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός σε περιπτώσεις. Κατά βάση, η θέση του είναι στον χώρο του κέντρου, είναι καθαρό 6αρι και μάλιστα με αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του και ουσιαστικά για εκεί τον απέκτησε και η Σάντερλαντ το 2023.

Από τις μαύρες γάτες έπαιξε δανεικός δύο χρονιές στη Χιμπέρνιαν, με απολογισμό 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Την περασμένη σεζόν μάλιστα, βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους για παίκτης της χρονιάς στη Σκωτία, ενώ ήταν και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του πρωταθλήματος. Συνολικά πέρσι κατέγραψε 34 ματς, όλα ως βασικός και είχε 3 γκολ και έξι ασίστ με τη σκωτσέζικη ομάδα, βοηθώντας τα μέγιστα ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση.

YouTube thumbnail

Η αξία του σύμφωνα με το transfermarkt είναι στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με τη Σάντερλαντ που ανέβηκε στην Premier League και μένει να φανεί αν θα είναι στο ρόστερ των «μαυρόγατων» στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Νησί, η Σάντερλαντ εξετάζει όλα τα δεδομένα, ωστόσο είναι σίγουρο ότι δεν θα παραχωρηθεί δανεικός στη Χιμπέρνιαν και την ίδια στιγμή παρακολουθούν την περίπτωση του πολλές ομάδες της Championship, μεταξύ των οποίων και η Γουέστ Μπρομ.

Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική

Λάδι στη φωτιά της κυβερνητικής ολιγωρίας και αναλγησίας ρίχνει με τις απαράδεκτες δηλώσεις της η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη. Άμεση και οξεία η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών.

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου
The Good Life 13.08.25

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου

Ο «βασιλιάς του τρόμου» Στίβεν Κινγκ έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των αναγνωστών του στη γνωστή στήλη Q&A του Guardian, ενώ αποκάλυψε και ένα μυστικό που κρύβουν όλα τα έργα του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

