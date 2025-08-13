Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και της Εθνικής ομάδας, καθώς θα αγωνίζεται με τα «γαλανόλευκα» αντί για την εθνική ομάδα της Αυστραλίας, δίνοντας μια ακόμη λύση στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, που την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σκωτία με τη φανέλα της Χιμπέρνιαν, ακολούθησε τα… χνάρια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και την… ψυχή του και θα αγωνίζεται με το ελληνικό εθνόσημο στο στήθος. Ο Τριάντης είπε το «ναι» στην ΕΠΟ, είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα και τυπικά, αφού απέρριψε την Αυστραλία.

Ουσιαστικά, η απόφαση του Τριάντη ήταν αναμενόμενη, όμως πλέον είναι και οριστική, κάτι που σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου, θα έχει τη δυνατότητα να κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

CONFIRMED: Nectarios Triantis has officially how switched his nationality to Greece. Now eligible to play for the Greek national team. Turned down the chance to play for the @Socceroos. — James Dodd (@JamesDodd89) August 13, 2025

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι γεννημένος στην Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ. Είναι ένα παιδί που έχει Έλληνες ομογενείς γονείς στην Ωκεανία και μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου ήταν 10 παιδιά. Είναι ο δεύτερος πιο μικρός από τα αδέρφια του (7 αγόρια – 3 κορίτσια).

Από μικρός είχε το… μικρόβιο του ποδοσφαίρου μιας και η οικογένεια του καθημερινά έπαιζε, ενώ ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γουέστ Σίδνεϊ. Στην A-League θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και από τις μικρές ηλικίες η ομοσπονδία της Αυστραλίας «κυνήγησε» το να παίξει για την εθνική ομάδα της χώρας, παρότι η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα. Ο ίδιος μάλιστα πολλές φορές έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη «γαλανόλευκη», κάτι που φαίνεται πως θα γίνει πράξη.

Ο Τριάντης μάλιστα είναι διεθνής με τα τμήματα υποδομής της Αυστραλίας έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές με την U23 και 10 με την U20, αλλά δεν είχε αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, μέχρι που τον προσέγγισε και η ελληνική ομοσπονδία. Ο Τριάντης είναι 22 ετών και έχει ύψος 1.91μ. και μπορεί με άνεση να παίξει τόσο ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός σε περιπτώσεις. Κατά βάση, η θέση του είναι στον χώρο του κέντρου, είναι καθαρό 6αρι και μάλιστα με αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του και ουσιαστικά για εκεί τον απέκτησε και η Σάντερλαντ το 2023.

Από τις μαύρες γάτες έπαιξε δανεικός δύο χρονιές στη Χιμπέρνιαν, με απολογισμό 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Την περασμένη σεζόν μάλιστα, βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους για παίκτης της χρονιάς στη Σκωτία, ενώ ήταν και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του πρωταθλήματος. Συνολικά πέρσι κατέγραψε 34 ματς, όλα ως βασικός και είχε 3 γκολ και έξι ασίστ με τη σκωτσέζικη ομάδα, βοηθώντας τα μέγιστα ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Η αξία του σύμφωνα με το transfermarkt είναι στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με τη Σάντερλαντ που ανέβηκε στην Premier League και μένει να φανεί αν θα είναι στο ρόστερ των «μαυρόγατων» στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Νησί, η Σάντερλαντ εξετάζει όλα τα δεδομένα, ωστόσο είναι σίγουρο ότι δεν θα παραχωρηθεί δανεικός στη Χιμπέρνιαν και την ίδια στιγμή παρακολουθούν την περίπτωση του πολλές ομάδες της Championship, μεταξύ των οποίων και η Γουέστ Μπρομ.