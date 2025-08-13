«Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας» (pic)

Ο Νεκτάριος Τριάντης που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Χιμπέρνιαν από τη Σάντερλαντ φέρεται να είπε το «ναι» στην ΕΠΟ και είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζέιμς Ντοντ, αλλά και πολλά ΜΜΕ στο Νησί, φαίνεται πως απέρριψε οριστικά την προοπτική να εκπροσωπήσει την Αυστραλία και αποφάσισε να ενταχθεί στην Εθνική ομάδα, μιας και η καταγωγή του είναι από τη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει πως, μόλις ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου, θα έχει τη δυνατότητα να κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα.

📰 Sunderland midfielder Nectarios Triantis has officially switched his nationality to Greece & is now eligible to play for the national team 🇬🇷✅#Greece #Ethniki #NectariosTriantis (@JamesDodd89) pic.twitter.com/eOeDfVRMtu — Hellas Football (@HellasFooty) August 13, 2025

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι «ο Νεκτάριος Τριάντης άλλαξε επίσημα το διαβατήριό του σε ελληνικό και πλέον μπορεί να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, απορρίπτοντας την ευκαιρία να παίξει με την Αυστραλία».

CONFIRMED: Nectarios Triantis has officially how switched his nationality to Greece. Now eligible to play for the Greek national team. Turned down the chance to play for the @Socceroos. — James Dodd (@JamesDodd89) August 13, 2025

Ο Τριάντης είναι Ελληνοαυστραλός και έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ. Τη χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε ως δανεικός από την Σάντερλαντ στην σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν.

Ο Τριάντης είναι 22 χρονών, έχει ύψος 1,91 και αγωνίζεται ως στόπερ, ενώ μπορεί με άνεση να παίξει και σαν αμυντικός μέσος. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 29 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει τρία τέρματα και έχει μοιράσει πέντε ασίστ. Παράλληλα, είναι διεθνής με τα τμήματα υποδομής της Αυστραλίας έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές με την U23 και 10 με την U20.