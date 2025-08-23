Ο «κεραυνός» του Γιαζίτσι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 93′ (1-0, vid)

Η επιμονή του Ολυμπιακού δικαιώθηκε στο 93′, με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται 1-0 του Αστέρα μ’ ένα γκολ – ποίημα.

Σκόρερ της ομάδας του λιμανιού ήταν ο Γιαζίτσι, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Γιαζίτσι έπιασε ένα σουτ «κεραυνό» και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Τσιντώτα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επικράτηση των πειραιωτών.

Δείτε το ωραίο γκολ του Γιαζίτσι: