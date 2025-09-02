sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
«Έφυγαν» ήδη 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με την Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:56

«Έφυγαν» ήδη 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με την Λευκορωσία

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο παιχνίδι της Εθνικής με την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Σύνταξη
Την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεων με Λευκορωσία (05/09) και Δανία (08/09) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεκίνησε η Εθνική ομάδα.

Την ίδια ώρα που η «γαλανόλευκη» προετοιμάζεται για τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, όσον αφορά στην εξέλιξη του ομίλου, ο κόσμος δείχνει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στους παίκτες του, καθώς έχουν ήδη φύγει 10.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Λευκορωσία, που θα πραγματοποιηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο στο παιχνίδι με την Λευκορωσία, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Γιοβάνοβιτς και των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το τρίποντο και να μπουν με το… δεξί στα προκριματικά.

Είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες η προπώληση θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ όπως είναι απόλυτα λογικό, η διάθεση θα κορυφωθεί την ερχόμενη Παρασκευή (5/9), που είναι η μέρα του αγώνα.

Στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος ο Μάκης Γκαγκάτσης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και συνομίλησε τόσο με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Ιβαν Γιοβάνοβιτς, όσο και με τους περισσότερους διεθνείς, δείχνοντας την στήριξή του ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν τις επόμενες ημέρες.

Το σημερινό πρόγραμμα περιείχε προθέρμανση, τακτική και δίτερμα, ενώ όσοι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις την Κυριακή (31/8) ακολούθησαν αποκατάσταση μετά το πρώτο μέρος. Η προπόνηση της Τετάρτης (3/9) είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 στου Ρέντη.

World
Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
