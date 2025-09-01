Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Γιαννούλης για τα παιχνίδια με Λευκορωσία, Δανία

Ο Δημήτρης Γιαννούλης τέθηκε νοκ-άουτ για τα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας με Λευκορωσία και Δανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο 29χρονος δεν θα βρίσκεται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου, με τη γαλανόλευκη να προχωρά σε ανάκληση της πρόσκλησής του.

Τη θέση του για τα επερχόμενα ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πήρε ο Γιώργος Κυριακόπουλος του Παναθηναϊκού.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9, 18:30), με προπόνηση στου Ρέντη.