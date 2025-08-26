Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε το σύνθημα ενόψει Μουντιάλ: «Η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει» (vid)
Οι αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Μουντιάλ είναι προ των πυλών και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δημοσίευσε video με τη λευκή φανέλα, προετοιμάζοντας τον κόσμο για τα μεγάλα παιχνίδια.
Η Εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο προετοιμάζεται για τους αγώνες της εν όψει των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) αντίστοιχα.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μέσα από ένα όμορφο video που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της γαλανόλευκης στα social media με τη λευκή εμφάνιση, έβαλε στην εξίσωση και τον κόσμο με την ανάρτηση να αναφέρει «η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει».
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Υπενθυμίζεται ότι για τα επικείμενα ματς κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται οι εξής παίκτες:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
- H Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τσουκουεμέκα (vid)
- Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
- Νέα αποχώρηση στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου: Δεν υπολογίζεται ο Ντος Σάντος
- Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
- Απόστολος Οικονόμου: «Εμείς κάναμε τη… δήλωση ότι είμαστε εδώ»
- Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις