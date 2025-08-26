Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε το σύνθημα ενόψει Μουντιάλ: «Η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει» (vid)

Η Εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο προετοιμάζεται για τους αγώνες της εν όψει των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) αντίστοιχα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μέσα από ένα όμορφο video που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της γαλανόλευκης στα social media με τη λευκή εμφάνιση, έβαλε στην εξίσωση και τον κόσμο με την ανάρτηση να αναφέρει «η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Υπενθυμίζεται ότι για τα επικείμενα ματς κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται οι εξής παίκτες:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.