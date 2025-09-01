Εθνική Ελλάδας: Το κάλεσμα των παικτών προς τον κόσμο (vid)
Οι παίκτες της Εθνικής συγκεντρώθηκαν ενόψει των αγώνων απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία και κάλεσαν τον κόσμο στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια.
- Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία και οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα προσεχή παιχνίδια συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα (1/9).
Στον λογαριασμό της Εθνικής στο Instagram, οι διεθνείς έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει των αγώνων, ενώ κάλεσαν και τον κόσμο να δώσει το παρών για να στηρίξει την προσπάθεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.
Η σχετική ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Εθνική θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου (21:45) και τη Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου (21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Τη νίκησε με 63 πόντους διαφορά! (vid)
- Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
- Φώτης Ιωαννίδης: «Τεράστια πρόκληση η Σπόρτινγκ – «Ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση»
- Με Ντέσερς ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές
- Αυτά που μπορεί να δώσει ο Λάμενς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες
- Οι δύο πλευρές του Μάντσεστερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις