Εθνική Ελλάδας: Το κάλεσμα των παικτών προς τον κόσμο (vid)

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία και οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα προσεχή παιχνίδια συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα (1/9).

Στον λογαριασμό της Εθνικής στο Instagram, οι διεθνείς έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει των αγώνων, ενώ κάλεσαν και τον κόσμο να δώσει το παρών για να στηρίξει την προσπάθεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Η σχετική ανάρτηση

Η Εθνική θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου (21:45) και τη Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου (21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».