Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στο παιχνίδι της Άουγκσπμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου έφερε τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην Εθνική ομάδα για τα ματς του Σεπτεμβρίου.

Ο άσος του Παναθηναϊκού κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο 29χρονος αμυντικός έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με τα «πράσινα» και επιστρέφει στην Εθνική μετά από έναν χρόνο και τα φιλικά με Γερμανία και Μάλτα.

Η ανάρτηση της Εθνικής: