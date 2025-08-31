Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.
Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στο παιχνίδι της Άουγκσπμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου έφερε τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην Εθνική ομάδα για τα ματς του Σεπτεμβρίου.
Ο άσος του Παναθηναϊκού κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο 29χρονος αμυντικός έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με τα «πράσινα» και επιστρέφει στην Εθνική μετά από έναν χρόνο και τα φιλικά με Γερμανία και Μάλτα.
Η ανάρτηση της Εθνικής:
