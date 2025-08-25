sports betsson
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25 Αυγούστου 2025 | 14:13

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Spotlight

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τα 25 ονόματα των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα εντός έδρας παιχνίδια  με τη Λευκορωσία στις 5/9 (21:45) και Δανία στις 8/9 (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επεφύλασσε κάποιες εκπλήξεις και επί της ουσίας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου στην αποστολή επέστρεψε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ εκτός έχει μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Ταξιάχρης Φούντας.

Αναλυτικά οι 25 παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης,  Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας,  Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Παρά την υψηλή πρόταση των 70 εκατομμύριων ευρώ από την Τότεναμ, ο Νίκο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο τη σεζόν 2025-26 και θα επιστρέψει στη Ρεάλ από το ερχόμενο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Αστέρα οι πρωταθλητές συμπλήρωσαν 31 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β' τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth
English edition 25.08.25

Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth

Bank of Greece data confirm that visitors spent significantly more regardless of the modest rise in arrivals. Germans, French, Italians, and Americans, in particular, boosted spending per trip, helping widen the surplus.

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
