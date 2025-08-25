Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
- Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
- Μπορούν πάνοπλοι στρατιώτες να πατάξουν το έγκλημα; - Τι λένε τα στοιχεία και η εμπειρία
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- «Φωτιά» οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες – Τι ωθεί στην εκτόξευση των ενοικίων
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τα 25 ονόματα των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Λευκορωσία στις 5/9 (21:45) και Δανία στις 8/9 (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επεφύλασσε κάποιες εκπλήξεις και επί της ουσίας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου στην αποστολή επέστρεψε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ εκτός έχει μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Ταξιάχρης Φούντας.
Αναλυτικά οι 25 παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.
𝐂𝐚𝐥𝐥-𝐮𝐩 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬 📞⚽ #𝐄𝐭𝐡𝐧𝐢𝐤𝐢 #europeanqualifiers
📌 𝟎𝟓/𝟎𝟗 Ελλάδα- Λευκορωσία
📌 𝟎𝟖/𝟎𝟗 Ελλάδα-Δανία #𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬#𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝𝐋𝐢𝐬𝐭 #𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐂𝐚𝐥𝐥𝐔𝐩 #𝐑𝐨𝐚𝐝𝐓𝐨𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩 pic.twitter.com/laM4V6lMz8
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) August 25, 2025
- Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και συναίσθημα
- Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
- Eurobasket 2025: Την Τρίτη (26/8) αναχωρεί για τη Λεμεσό η Εθνική μας ομάδα
- Ο Παναθηναϊκός πάει για 2+2 μεταγραφές μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ: Στο «στόχαστρο» ξένων ομάδων Μήτογλου και Πιερό
- Φεντερίκο Μπονατσόλι: Ο οπαδός της Ίντερ που… σκότωσε τη Μίλαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις