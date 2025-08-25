Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τα 25 ονόματα των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Λευκορωσία στις 5/9 (21:45) και Δανία στις 8/9 (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επεφύλασσε κάποιες εκπλήξεις και επί της ουσίας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου στην αποστολή επέστρεψε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ εκτός έχει μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Ταξιάχρης Φούντας.

Αναλυτικά οι 25 παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.