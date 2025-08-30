Πρόβλημα με τον Γιαννούλη στην Άουγκσμπουργκ – Ανησυχία για την Εθνική (pic)

Πρόβλημα προέκυψε στην Άουγκσμπουργκ με τον Δημήτρη Γιαννούλη, στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τους Βαυαρούς, στο 63ο λεπτό, έχοντας έναν τραυματισμό στον μηρό.

Προς το παρών δεν έχει γίνει κάτι γνωστό από τη γερμανική ομάδα, αλλά όπως είναι λογικό οι άνθρωποι της Εθνικής έχουν θορυβηθεί αφού ακολουθούν τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει να δώσει δύο αγώνες με τη Λευκορωσία (5/9) και τη Δανία (8/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».