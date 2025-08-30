Πρόβλημα με τον Γιαννούλη στην Άουγκσμπουργκ – Ανησυχία για την Εθνική (pic)
Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ και οι άνθρωποι της Εθνικής είναι πλέον σε… αναμμένα κάρβουνα.
Πρόβλημα προέκυψε στην Άουγκσμπουργκ με τον Δημήτρη Γιαννούλη, στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τους Βαυαρούς, στο 63ο λεπτό, έχοντας έναν τραυματισμό στον μηρό.
#Dimi muss runter, der Oberschenkel hat bei unserer Nummer 13 zugemacht. #Wagner ergreift die Chance und wechselt gleich doppelt 🔄:
⬅ #Saad, #Giannoulis
➡#Tietz, #Kade
63′ | 1:3 | #FCAFCB pic.twitter.com/D5c7fvrM0a
— FC Augsburg (@FCAugsburg) August 30, 2025
Προς το παρών δεν έχει γίνει κάτι γνωστό από τη γερμανική ομάδα, αλλά όπως είναι λογικό οι άνθρωποι της Εθνικής έχουν θορυβηθεί αφού ακολουθούν τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει να δώσει δύο αγώνες με τη Λευκορωσία (5/9) και τη Δανία (8/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
