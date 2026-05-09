Ιράν: Μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στον Κόλπο – Κινείται προς νότο, γράφει η New York Times
Μεγάλη πετρελαιοκηλίδα, η οποία ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με βάση δορυφορικές εικόνες, εντοπίστηκε στον Περσικό Κόλπο, γράφει η New York Times.
Πετρελαιοκηλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας, ανέφερε χθες Παρασκευή η New York Times (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η έκταση της πετρελαιοκηλίδας ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με βάση δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS, κατά την οποία πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».
H πετρελαιοκηλίδα κινείται από προχθές Πέμπτη προς νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας
🚨Satellites have detected a massive oil spill spreading across a vast area of the Persian Gulf around Iran’s Kharg Island.
Synthetic aperture radar imagery shows a large surface slick emanating from the waters around Kharg Island, Iran’s primary crude oil export terminal… pic.twitter.com/OcxVKCAYkQ
— Jack Prandelli (@jackprandelli) May 7, 2026
Η αιτία της πετρελαιοκηλίδας, που εντοπίστηκε δυο και πλέον μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, δεν είναι γνωστή ως αυτό το στάδιο.
Το νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, είναι ο κυριότερος πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν—υπό κανονικές συνθήκες, μέσω αυτού εξάγεται το 90% του αργού της Ισλαμικής Δημοκρατίας με προορισμό πελάτες στο εξωτερικό.
Στα τέλη Μαρτίου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να «αφανίσει» το νησί Χαργκ αν το Ιράν δεν άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ.
Καμία αναφορά στα ιρανικα ΜΜΕ
Εκατοντάδες πλοία, ανάμεσά τους πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο εξαιτίας του διπλού αποκλεισμού των Στενών—σε αυτόν του Ιράν έχει προστεθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.
Κατά το δημοσίευμα της NYT, η πετρελαιοκηλίδα κινείται από προχθές Πέμπτη προς νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί στη ρύπανση μέχρι στιγμής, σημείωσε η ίδια πηγή.
Η νήσος Χαργκ, μικρή λωρίδα γης με κυρίως θαμνώδη βλάστηση περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, απέχει 500 και πλέον χιλιόμετρα από τα Στενά του Ορμούζ.
Πηγή: ΑΠΕ
