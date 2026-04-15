Μια στολή που φοράει η Σίντνεϊ Σουίνι στη νέα σεζόν της σειράς «Euphoria» έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής στο διαδίκτυο.

Σε ένα νέο teaser trailer για το υπόλοιπο της 3ης σεζόν – το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε την Κυριακή 12 Απριλίου- ένα σύντομο απόσπασμα δείχνει την Κάσι (Σουίνι) να φοράει μια στολή που θυμίζει σύνολο μωρού, ενώ ποζάρει για φωτογραφίες στο OnlyFans.

Το απόσπασμα δείχνει την Cassie να έχει τα μαλλιά της κοτσίδες και να φοράει λευκά σλιπ και διαφανή εσώρουχα σε στυλ babydoll, ενώ ρουφάει μια πιπίλα.

Καθισμένη σε έναν καναπέ, κρατά τα πόδια της ανοιχτά και ψηλά, καθώς κάποιος τη φωτογραφίζει για το OnlyFans.

Σφοδρές αντιδράσεις

Το στιγμιότυπο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ιστορίας για την Cassie, η οποία γυρίζει περιεχόμενο για ενήλικες ως μέσο για να αυξήσει το εισόδημά της.

«Απλά νιώθω ότι αν με γνώριζαν περισσότεροι άνθρωποι, θα ήμουν διάσημη», λέει η Cassie στο teaser, ακριβώς πριν εμφανιστεί στην οθόνη το απόσπασμα όπου φοράει την αμφιλεγόμενη στολή.

Τόσο τα κοστούμια όσο και η ευρύτερη πλοκή έχουν προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

«Δεν καταλαβαίνω πώς η σειρά Euphoria μετατράπηκε από το υπέροχο αριστούργημα που ήταν η 1η σεζόν σε μια σειρά όπου η Cassie ντύνεται σαν μωρό που κάνει OF και η δράση διαδραματίζεται σε μια έρημο», έγραψε κάποιος στο X.

Ένας άλλος χρήστης υποστήριξε: «Φίλε, η φωτογραφία της Cassie από το Euphoria ντυμένη σαν μωρό είναι τόσο αηδιαστική».

«Μόλις είδα μια φωτογραφία της Σίντνεϊ Σουίνι στο Euphoria ντυμένη σαν μωρό, με πιπίλα στο στόμα, να ανοίγει τα πόδια της… Τρομάζω, φίλε», είπε ένας άλλος. «Τι συμβαίνει με αυτή τη σεζόν του Euphoria;», αναρωτήθηκε.

«Είναι τρελός χαρακτήρας»

Μιλώντας για τη νέα καριέρα της Cassie στο OnlyFans κατά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria», η Σουίνι δήλωσε στο Entertainment Tonight: «Η Cassie είναι ένας τρελός χαρακτήρας».

«Θα κάνει τα πάντα και με κάθε κόστος για να γίνει διάσημη σε αυτή τη σεζόν, και παίρνει πολλές τολμηρές και ενδιαφέρουσες αποφάσεις», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Δεν θα απογοητεύσει. Αυτό είναι σίγουρο».

*Με πληροφορίες από: People