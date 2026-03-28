magazin
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κιμ Νόβακ δεν θα «επέτρεπε ποτέ» να την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι
Culture Live 28 Μαρτίου 2026, 21:45

Η Κιμ Νόβακ δεν θα «επέτρεπε ποτέ» να την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι

Η Σίντνεϊ Σουίνι επρόκειτο να υποδυθεί την Κιμ Νόβακ στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, «Scandalous!».

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Η Κιμ Νόβακ δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα επέτρεπε» να την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι σε ταινία.

Η νεαρή πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» επρόκειτο να υποδυθεί την Νόβακ στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, «Scandalous!», που αφορά την ερωτική της Αμερικανίδας ηθοποιού και του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

«Δεν θα το είχα εγκρίνει»

Σε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα The Times του Λονδίνου, η Κιμ Νόβακ δήλωσε ότι ανησυχούσε ότι η ταινία θα εστίαζε στη σεξουαλική πτυχή της σχέσης, ενώ η έλξη μεταξύ τους βασιζόταν στο γεγονός ότι είχαν «τόσα πολλά κοινά».

«Δεν υπάρχει περίπτωση [η ταινία] να μην αφορά την ερωτική [μας] σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι είναι πάντα σέξι», δήλωσε στο περιοδικό. «Έκανε μεγάλο λάθος που [ανέλαβε] να με υποδυθεί».

«Ποτέ δεν θα το είχα εγκρίνει», πρόσθεσε.

«Θεέ μου. Θα γνωρίσω την Κιμ Νόβακ»

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, η  Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι ανυπομονεί να γνωρίσει την Κιμ Νόβακ, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας.

«Νιώθω απίστευτα τιμη που θα δώσω σάρκα και οστά στην Κιμ. Είναι μια καταπληκτική ηθοποιός», είπε στο People.

«Νομίζω ότι η ιστορία της εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη σήμερα, καθώς ήρθε αντιμέτωπη [με τη βιομηχανία του] Χόλιγουντ, [δέχτηκε] κριτική για τις σχέσεις της, την προσωπική της ζωή και τον έλεγχο της εικόνας της. Και νομίζω ότι, ταυτίζομαι με αυτό».

»Μόλις τελειώσω τα γυρίσματα της σειράς Euphoria, θα ασχοληθώ με το Scandalous! και θα αρχίσω να σκέφτομαι ως Κιμ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Πολλές φορές σκέφτομαι: ‘Θεέ μου. Θα γνωρίσω την Κιμ Νόβακ’», συμπλήρωσε.

«Δεν νομίζω ότι η σχέση αυτή ήταν σκανδαλώδης»

Η Κιμ Νόβακ, μία από τις μεγαλύτερες σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ και πρωταγωνίστρια της ταινίας «Vertigo» (1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, είχε μια κρυφή σχέση με τον μαύρο τραγουδιστή και ηθοποιό στο απόγειο της καριέρας τους, την εποχή που ίσχυαν οι νόμοι φυλετικού διαχωρισμού «Τζιμ Κρόου» στην Αμερική, oι οποίοι εφαρμόζονταν μέχρι το 1965 στο Νότο.

«Δεν νομίζω ότι η σχέση αυτή ήταν σκανδαλώδης», είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian η Νόβακ, αναφερόμενη στον τίτλο της ταινίας «Scandalous!».

«Ήταν κάποιος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, μεταξύ των οποίων και την ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, και όχι για την εμφάνισή μας», πρόσθεσε.

Η σχέση του ζευγαριού έληξε όταν ο διευθυντής της Columbia Pictures, Χάρι Κον, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Νόβακ, απείλησε τον Ντέιβις Τζούνιορ, επιμένοντας ότι θα ήταν «κακό για τις επιχειρήσεις» αν η ηθοποιός είχε σχέση με έναν μαύρο άνδρα.

Η σχέση απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο, όταν ένας δημοσιογράφος (που πιθανότατα δεν ήξερε τι σημαίνει κοιτάω τη δουλειά μου) κυκλοφόρησε ένα άρθρο, στο οποίο αποκάλυψε ότι ετοιμαζόταν να να παντρευτούν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αρνήθηκαν τις ισχυρισμούς.

Αφού η είδηση έκανε το γύρο της χώρας, ο Ντέιβις παντρεύτηκε μια μαύρη γυναίκα ονόματι Λόρεϊ Γουάιτ εννέα ημέρες αργότερα. Η Νόβακ παντρεύτηκε έναν λευκό ηθοποιό, τον Ρίτσαρντ Τζόνσον, το 1965.

Όπως αφηγήθηκε η ατζέντης της ηθοποιού, Σου Κάμερον, στο περιοδικό People, «η Κιμ και ο Σάμι γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι και συνειδητοποίησαν ότι ήταν και οι δύο επαναστάτες και περιθωριακοί. Και οι δύο είχαν στενούς δεσμούς με τις οικογένειές τους και περνούσαν χρόνο με στενούς συγγενείς τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στο Σικάγο. Στην πραγματικότητα, εκείνη ήλπιζε ότι η σχέση τους θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη των φυλετικών προκαταλήψεων».

Aξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του ’60, η Νόβακ άφησε τα πάντα πίσω της και μετακόμισε στο Κάρμελ της Καλιφόρνια. Από εκεί, μετακόμισε στο Όρεγκον, όπου ζούσε με τον δεύτερο σύζυγό της, τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μάλλοϊ, ο οποίος απεβίωσε το 2020.

*Με πληροφορίες από: People & Independent

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

inWellness
inTown
Stream magazin
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»
Euro Cup πόλο 28.03.26

Δραματικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Euro Cup του πόλο, ξανά δια... χειρός Μπούτιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 19-19 κι έδωσε την πρόκριση στους Κροάτες.

Σύνταξη
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρ

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο