Η Κιμ Νόβακ δεν θα «επέτρεπε ποτέ» να την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι

Η Κιμ Νόβακ δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα επέτρεπε» να την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι σε ταινία.

Η νεαρή πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» επρόκειτο να υποδυθεί την Νόβακ στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, «Scandalous!», που αφορά την ερωτική της Αμερικανίδας ηθοποιού και του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

«Δεν θα το είχα εγκρίνει»

Σε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα The Times του Λονδίνου, η Κιμ Νόβακ δήλωσε ότι ανησυχούσε ότι η ταινία θα εστίαζε στη σεξουαλική πτυχή της σχέσης, ενώ η έλξη μεταξύ τους βασιζόταν στο γεγονός ότι είχαν «τόσα πολλά κοινά».

«Δεν υπάρχει περίπτωση [η ταινία] να μην αφορά την ερωτική [μας] σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι είναι πάντα σέξι», δήλωσε στο περιοδικό. «Έκανε μεγάλο λάθος που [ανέλαβε] να με υποδυθεί».

«Ποτέ δεν θα το είχα εγκρίνει», πρόσθεσε.

«Θεέ μου. Θα γνωρίσω την Κιμ Νόβακ»

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, η Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι ανυπομονεί να γνωρίσει την Κιμ Νόβακ, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας.

«Νιώθω απίστευτα τιμη που θα δώσω σάρκα και οστά στην Κιμ. Είναι μια καταπληκτική ηθοποιός», είπε στο People.

«Νομίζω ότι η ιστορία της εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη σήμερα, καθώς ήρθε αντιμέτωπη [με τη βιομηχανία του] Χόλιγουντ, [δέχτηκε] κριτική για τις σχέσεις της, την προσωπική της ζωή και τον έλεγχο της εικόνας της. Και νομίζω ότι, ταυτίζομαι με αυτό».

»Μόλις τελειώσω τα γυρίσματα της σειράς Euphoria, θα ασχοληθώ με το Scandalous! και θα αρχίσω να σκέφτομαι ως Κιμ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Πολλές φορές σκέφτομαι: ‘Θεέ μου. Θα γνωρίσω την Κιμ Νόβακ’», συμπλήρωσε.

«Δεν νομίζω ότι η σχέση αυτή ήταν σκανδαλώδης»

Η Κιμ Νόβακ, μία από τις μεγαλύτερες σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ και πρωταγωνίστρια της ταινίας «Vertigo» (1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, είχε μια κρυφή σχέση με τον μαύρο τραγουδιστή και ηθοποιό στο απόγειο της καριέρας τους, την εποχή που ίσχυαν οι νόμοι φυλετικού διαχωρισμού «Τζιμ Κρόου» στην Αμερική, oι οποίοι εφαρμόζονταν μέχρι το 1965 στο Νότο.

«Δεν νομίζω ότι η σχέση αυτή ήταν σκανδαλώδης», είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian η Νόβακ, αναφερόμενη στον τίτλο της ταινίας «Scandalous!».

«Ήταν κάποιος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, μεταξύ των οποίων και την ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, και όχι για την εμφάνισή μας», πρόσθεσε.

Η σχέση του ζευγαριού έληξε όταν ο διευθυντής της Columbia Pictures, Χάρι Κον, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Νόβακ, απείλησε τον Ντέιβις Τζούνιορ, επιμένοντας ότι θα ήταν «κακό για τις επιχειρήσεις» αν η ηθοποιός είχε σχέση με έναν μαύρο άνδρα.

Η σχέση απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο, όταν ένας δημοσιογράφος (που πιθανότατα δεν ήξερε τι σημαίνει κοιτάω τη δουλειά μου) κυκλοφόρησε ένα άρθρο, στο οποίο αποκάλυψε ότι ετοιμαζόταν να να παντρευτούν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αρνήθηκαν τις ισχυρισμούς.

Αφού η είδηση έκανε το γύρο της χώρας, ο Ντέιβις παντρεύτηκε μια μαύρη γυναίκα ονόματι Λόρεϊ Γουάιτ εννέα ημέρες αργότερα. Η Νόβακ παντρεύτηκε έναν λευκό ηθοποιό, τον Ρίτσαρντ Τζόνσον, το 1965.

Όπως αφηγήθηκε η ατζέντης της ηθοποιού, Σου Κάμερον, στο περιοδικό People, «η Κιμ και ο Σάμι γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι και συνειδητοποίησαν ότι ήταν και οι δύο επαναστάτες και περιθωριακοί. Και οι δύο είχαν στενούς δεσμούς με τις οικογένειές τους και περνούσαν χρόνο με στενούς συγγενείς τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στο Σικάγο. Στην πραγματικότητα, εκείνη ήλπιζε ότι η σχέση τους θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη των φυλετικών προκαταλήψεων».

Aξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του ’60, η Νόβακ άφησε τα πάντα πίσω της και μετακόμισε στο Κάρμελ της Καλιφόρνια. Από εκεί, μετακόμισε στο Όρεγκον, όπου ζούσε με τον δεύτερο σύζυγό της, τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μάλλοϊ, ο οποίος απεβίωσε το 2020.

*Με πληροφορίες από: People & Independent