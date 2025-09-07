magazin
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
07 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:00

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Η Κιμ Νόβακ, μια εμβληματική μορφή της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, για χρόνια ζούσε μακριά από την κινηματογραφική βιομηχανία και όσα σπουδαία την πλαισιώνουν— ωστόσο σήμερα, δεκαετίες αργότερα αφότου παραιτήθηκε από την ενεργό δράση, η «ακατέργαστη» ηθοποιός επιστέφει στο προσκήνιο.

Μετά την βράβευση της με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου της στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η πρωταγωνίστρια του θρυλικού «Vertigo» (1958) βρέθηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ για να λάβει το Icon Award.

«Θρυλική μορφή του Χόλιγουντ»

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Μακριά από τα στερεότυπα για τις γυναίκες που έχει διαμορφώσει η βιομηχανία, η Νόβακ διατήρησε την προσωπικότητά της μέσω ενός ακατέργαστου, ενστικτώδους στυλ ερμηνείας», γράφει το φεστιβάλ για την Νόβακ. «Για καιρό παρεξηγημένη από τους κριτικούς, το έργο της αναγνωρίζεται πλέον ως εκείνο μιας τολμηρής και προοδευτικής ηθοποιού».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την προβολή της ταινίας Kim Novak’s Vertigo, ενός νέου ντοκιμαντέρ του Ελβετού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλεξάντερ Ο. Φιλίπ, το οποίο «προσφέρει ένα προσωπικό πορτρέτο αυτής της έντονα ανεξάρτητης θρυλικής μορφής του Χόλιγουντ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Φωτογραφία: Η ηθοποιός Κιμ Νόβακ παρευρίσκεται σε τελετή για την απονομή του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο του έργου της στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Ιταλία, την 1η Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Remo Casilli

«Η πρώτη μου ανάμνηση από τον κινηματογράφο»

Σε δήλωση του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία, ο Φιλίπ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν παθιασμένος με το Vertigo, την αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών. Ως παιδί στην Ελβετία, έβλεπα ταινίες περιτριγυρισμένος από μια damask ταπετσαρία σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή στο σπίτι του Έρνι, όπου η Τζούντι κάνει την είσοδό της. Η πρώτη μου ανάμνηση από τον κινηματογράφο είναι η Κιμ Νόβακ να περπατά με το μαύρο-πράσινο σατέν φόρεμά της[…]Χρόνια αργότερα, χάρη στη μακροχρόνια φίλη και μάνατζερ της Κιμ Νόβακ, Σου Κάμερον, γνώρισα την Κιμ προσωπικά, και αυτή η παλιά εμμονή απέκτησε νέο νόημα. Δύο εβδομάδες αργότερα, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα.
Αυτή η ταινία αφορά μια ζωή που κλείνει τον κύκλο της — μια ιστορία που περιστρέφεται αθόρυβα γύρω από το Vertigo για δεκαετίες. Μακριά από ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ (και αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα[…]το Kim Novak’s Vertigo είναι ένα βαθιά προσωπικό έργο — μια κινηματογραφική séance στην οποία παραμένει το πνεύμα του Χίτσκοκ».

Η Νόβακ καθιερώθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μέσα από μια σειρά πρωταγωνιστικών ρόλων σε ταινίες που άφησαν εποχή: από το ψυχολογικό θρίλερ «Vertigo» (1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, μέχρι κλασικές ταινίες όπως το «Picnic» (1955) με τον Γουίλιαμ Χόλντεν και το «The Man with the Golden Arm» (1957) με τον Φρανκ Σινάτρα, και την ρομαντική ταινία «Bell, Book and Candle» (1958), στην οποία, όπως και στο «Vertigo», πρωταγωνιστούσε και ο Τζέιμς Στιούαρτ.

Τη δεκαετία του ’60, η Κιμ Νόβακ άρχισε να αποσύρεται σταδιακά από τον κινηματογράφο: γύρισε μερικές ταινίες και έδωσε περιστασιακά συνεντεύξεις, αλλά παρέμεινε ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετακομίζοντας τελικά σε ένα ράντσο στο Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

*Με πληροφορίες από: People & Variety

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
07.09.25
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
07.09.25
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
07.09.25
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
07.09.25
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
07.09.25
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
07.09.25
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
07.09.25
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
06.09.25
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
06.09.25
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
06.09.25
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
05.09.25
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
05.09.25
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
05.09.25
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
New York Times 07.09.25

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά...

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Music Stage 07.09.25

Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video

Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

