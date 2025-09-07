«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Η Κιμ Νόβακ, μια εμβληματική μορφή της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, για χρόνια ζούσε μακριά από την κινηματογραφική βιομηχανία και όσα σπουδαία την πλαισιώνουν— ωστόσο σήμερα, δεκαετίες αργότερα αφότου παραιτήθηκε από την ενεργό δράση, η «ακατέργαστη» ηθοποιός επιστέφει στο προσκήνιο.

Μετά την βράβευση της με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου της στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η πρωταγωνίστρια του θρυλικού «Vertigo» (1958) βρέθηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ για να λάβει το Icon Award.

«Θρυλική μορφή του Χόλιγουντ»

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Μακριά από τα στερεότυπα για τις γυναίκες που έχει διαμορφώσει η βιομηχανία, η Νόβακ διατήρησε την προσωπικότητά της μέσω ενός ακατέργαστου, ενστικτώδους στυλ ερμηνείας», γράφει το φεστιβάλ για την Νόβακ. «Για καιρό παρεξηγημένη από τους κριτικούς, το έργο της αναγνωρίζεται πλέον ως εκείνο μιας τολμηρής και προοδευτικής ηθοποιού».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την προβολή της ταινίας Kim Novak’s Vertigo, ενός νέου ντοκιμαντέρ του Ελβετού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλεξάντερ Ο. Φιλίπ, το οποίο «προσφέρει ένα προσωπικό πορτρέτο αυτής της έντονα ανεξάρτητης θρυλικής μορφής του Χόλιγουντ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η πρώτη μου ανάμνηση από τον κινηματογράφο»

Σε δήλωση του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία, ο Φιλίπ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν παθιασμένος με το Vertigo, την αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών. Ως παιδί στην Ελβετία, έβλεπα ταινίες περιτριγυρισμένος από μια damask ταπετσαρία σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή στο σπίτι του Έρνι, όπου η Τζούντι κάνει την είσοδό της. Η πρώτη μου ανάμνηση από τον κινηματογράφο είναι η Κιμ Νόβακ να περπατά με το μαύρο-πράσινο σατέν φόρεμά της[…]Χρόνια αργότερα, χάρη στη μακροχρόνια φίλη και μάνατζερ της Κιμ Νόβακ, Σου Κάμερον, γνώρισα την Κιμ προσωπικά, και αυτή η παλιά εμμονή απέκτησε νέο νόημα. Δύο εβδομάδες αργότερα, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα.

Αυτή η ταινία αφορά μια ζωή που κλείνει τον κύκλο της — μια ιστορία που περιστρέφεται αθόρυβα γύρω από το Vertigo για δεκαετίες. Μακριά από ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ (και αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα[…]το Kim Novak’s Vertigo είναι ένα βαθιά προσωπικό έργο — μια κινηματογραφική séance στην οποία παραμένει το πνεύμα του Χίτσκοκ».

Η Νόβακ καθιερώθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μέσα από μια σειρά πρωταγωνιστικών ρόλων σε ταινίες που άφησαν εποχή: από το ψυχολογικό θρίλερ «Vertigo» (1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, μέχρι κλασικές ταινίες όπως το «Picnic» (1955) με τον Γουίλιαμ Χόλντεν και το «The Man with the Golden Arm» (1957) με τον Φρανκ Σινάτρα, και την ρομαντική ταινία «Bell, Book and Candle» (1958), στην οποία, όπως και στο «Vertigo», πρωταγωνιστούσε και ο Τζέιμς Στιούαρτ.

Τη δεκαετία του ’60, η Κιμ Νόβακ άρχισε να αποσύρεται σταδιακά από τον κινηματογράφο: γύρισε μερικές ταινίες και έδωσε περιστασιακά συνεντεύξεις, αλλά παρέμεινε ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετακομίζοντας τελικά σε ένα ράντσο στο Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

*Με πληροφορίες από: People & Variety