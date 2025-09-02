Η Κιμ Νόβακ συγκινημένη για τον Χρυσό Λέοντα – «Είμαι ο καπετάνιος του πλοίου μου»
Με δάκρυα συγκίνησης, η 92χρονη Κιμ Νόβακ τίμησε το παρελθόν και την αντοχή της, παραλαμβάνοντας τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, υπό τους επαίνους του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Η αίθουσα Sala Grande του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας γνώρισε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ιστορίας της την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Η θρυλική ηθοποιός Κιμ Νόβακ, στα 92 της χρόνια, επέστρεψε έπειτα από δεκαετίες για να παραλάβει τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της. Την τιμητική παρουσίαση έκανε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος μίλησε με πάθος για τη σπουδαιότητα της πορείας της.
Ο μεξικανός δημιουργός χαρακτήρισε τη Νόβακ «ηθοποιό που μπορούσε να εκπέμπει ταυτόχρονα ευθραυστότητα και δύναμη», ενώ τόνισε πως «έπαιζε με την ίδια φυσικότητα τον ρόλο μιας απόμακρης θεάς ή μιας απλής σερβιτόρας».
Η Νόβακ, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε «όλους τους θεούς εκεί ψηλά — όχι έναν συγκεκριμένα — γιατί μου έδωσαν ένα τέτοιο δώρο. Περίμεναν τη στιγμή που θα ήταν πιο σημαντική στη ζωή μου, στο τέλος της». Παράλληλα, μίλησε για την οικογένειά της, ευχαριστώντας τον πατέρα της «που της χάρισε την ηθική πυξίδα» και τη μητέρα της «που την έκανε να πει κοιτάζοντας στον καθρέφτη: εσύ είσαι ο καπετάνιος του δικού σου πλοίου».
Αμέσως μετά την απονομή, παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ «Kim Novak’s Vertigo» του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ. Το φιλμ δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή στην καριέρα της, αλλά ανοίγει ένα «παράθυρο» στον εσωτερικό της κόσμο.
Η συνάντηση της Κιμ Νόβακ με τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στη Βενετία σφράγισε μια βραδιά που υπενθύμισε στο κοινό όχι μόνο τη μαγεία του κλασικού Χόλιγουντ, αλλά και τη διαχρονική δύναμη του κινηματογράφου να εμπνέει και να συγκινεί.
