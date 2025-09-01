magazin
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Culture Live 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Spotlight

Η Κιμ Νόβακ, η νούμερο 1 σταρ του παγκόσμιου box office στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60, κατάφερε να κυριεύσει την κινηματογραφική βιομηχανία μέσα από τις συμμετοχές της σε ταινίες όπως Picnic (1955), The Man with the Golden Arm (1955), Pal Joey (1957), Vertigo (1958), Bell, Book and Candle (1958).

Και τώρα, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά την εγκατάλειψη της καριέρας της στο Χόλιγουντ, επιστρέφει στο προσκήνιο – με μια νέα ταινία για τη ζωή της και ένα βραβείο για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Το να αναγνωριστεί το σύνολο του έργου μου σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα εκτιμήσω κάθε στιγμή που θα περάσω στη Βενετία. Θα γεμίσει την καρδιά μου με χαρά», ανέφερε νωρίτερα φέτος σε ανακοίνωση της η Κιμ Νόβακ για την βράβευση της με Χρυσό Λέοντα.

Φωτογραφία: Ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κρατά το χέρι της ηθοποιού Κιμ Νόβακ, καθώς παρευρίσκεται σε τελετή για την απονομή του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο του έργου της, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, 1η Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Remo

«Κατά λάθος έγινε θρύλος της οθόνης»

Η 92χρονη Κιμ Νόβακ, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στην ταινία «Vertigo», το αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ από το 1958, βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, με τίτλο «Kim Novak’s Vertigo».

Επίσης, η σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, αποτελεί το θέμα της νέας ταινίας «Scandalous» σε σκηνοθεσία Κόλμαν Ντομίνγκο και πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι και Ντέιβιντ Τζόνσον.

Aναφορικά με την ταινία η ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της στον Guardian: «Δεν νομίζω ότι η σχέση [μας] ήταν σκανδαλώδης. Ήταν κάποιος που πραγματικά νοιαζόμουν. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να γίνουμε αποδεκτοί για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, και όχι για το πώς φαινόμαστε. Αλλά ανησυχώ ότι θα το παρουσιάσουν ως μια σεξουαλική σχέση».

Σχετικά με το βραβείο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ανέφερε σε παλαιότερη δήλωση του: «Η Κιμ Νόβακ, που κατά λάθος έγινε θρύλος της οθόνης, ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα είδωλα μιας ολόκληρης εποχής του Χόλιγουντ, από το ευοίωνο ντεμπούτο της στα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι την πρόωρη και εθελοντική της εξορία από το χρυσό κλουβί του Λος Άντζελες λίγο αργότερα. Ποτέ δεν δίστασε να κριτικάρει το σύστημα των στούντιο, επιλέγοντας τους ρόλους της, τους ανθρώπους που άφηνε να μπουν στην προσωπική της ζωή και ακόμη και το όνομά της. Αναγκασμένη να αποκηρύξει το όνομα που της είχε δοθεί, Μέριλιν Πολίν, επειδή συνδεόταν με τη Μονρόε, πάλεψε για να διατηρήσει το επώνυμό της, συμφωνώντας, σε αντάλλαγμα, να βάψει τα μαλλιά της σε εκείνο το πλατινέ ξανθό που την ξεχώριζε. Ανεξάρτητη και αντικομφορμιστική, δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής και προχώρησε σε απεργία για να επαναδιαπραγματευτεί τον μισθό της, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών συμπρωταγωνιστών της».

Φωτογραφία: Ο Τζίμι Στιούαρτ και η Κιμ Νόβακ σε μια σκηνή από την ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Vertigo» του 1958.

Η φυγή από το Χόλιγουντ

Γεννημένη ως Μέριλιν Πολίν Νοβάκ στις 13 Φεβρουαρίου 1933 στο Σικάγο, της προσφέρθηκαν δύο φορές υποτροφίες στο Art Institute of Chicago, πριν αναλάβει μια καλοκαιρινή δουλειά ως μοντέλο μετά το λύκειο, προωθώντας ψυγεία Thor και ταξίδεψε στο Λος Άντζελες με μια φίλη που ήθελε να βρει περισσότερες δουλειές ως μοντέλο. Η Νόβακ επιλέχθηκε ως μοντέλο στην ταινία «The French Line» (1953) και σύντομα ανακαλύφθηκε από έναν κυνηγό ταλέντων και υπέγραψε συμβόλαιο με την Columbia Pictures.

Ο αυταρχικός Χάρι Κοχν, ο επικεφαλής του στούντιο, προσπάθησε να ελέγξει ολόκληρη την προσωπικότητά της, αλλά η Νόβακ πάλεψε για καλύτερους ρόλους σε αντίθεση με πολλά sex symbols της εποχής.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Κον το 1958, στο αποκορύφωμα της φήμης της Νόβακ, το στούντιο της πρόσφερε υποβαθμισμένα σενάρια, όπως είπε η ίδια, και αυτό ήταν το ξεκίνημα του τέλους.

Παρά τις λίγες ακόμη ποιοτικές ταινίες, όπως το «Bell, Book and Candle» και το «Middle of the Night», η Νόβακ άρχισε να αισθάνεται καταπιεσμένη.

Το 1966, μετά από μια ολική καταστροφή που υπέστει το σπίτι της στο Λος Άντζελες, η Νόβακ μετακόμισε στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας. Μετά από αυτό, γύρισε μερικές ταινίες και έδωσε περιστασιακά συνεντεύξεις, αλλά παρέμεινε ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετακομίζοντας τελικά σε ένα ράντσο στο Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ήταν παντρεμένη για σύντομο διάστημα με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Τζόνσον και στη συνέχεια με τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μαλόι, με τον οποίο έζησε 44 χρόνια μέχρι το θάνατό του το 2020.

*Με πληροφορίες από: New York Times | Μπιενάλε της Βενετίας

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
