Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ, η νούμερο 1 σταρ του παγκόσμιου box office στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60, κατάφερε να κυριεύσει την κινηματογραφική βιομηχανία μέσα από τις συμμετοχές της σε ταινίες όπως Picnic (1955), The Man with the Golden Arm (1955), Pal Joey (1957), Vertigo (1958), Bell, Book and Candle (1958).

Και τώρα, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά την εγκατάλειψη της καριέρας της στο Χόλιγουντ, επιστρέφει στο προσκήνιο – με μια νέα ταινία για τη ζωή της και ένα βραβείο για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Το να αναγνωριστεί το σύνολο του έργου μου σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα εκτιμήσω κάθε στιγμή που θα περάσω στη Βενετία. Θα γεμίσει την καρδιά μου με χαρά», ανέφερε νωρίτερα φέτος σε ανακοίνωση της η Κιμ Νόβακ για την βράβευση της με Χρυσό Λέοντα.

«Κατά λάθος έγινε θρύλος της οθόνης»

Η 92χρονη Κιμ Νόβακ, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στην ταινία «Vertigo», το αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ από το 1958, βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, με τίτλο «Kim Novak’s Vertigo».

Επίσης, η σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, αποτελεί το θέμα της νέας ταινίας «Scandalous» σε σκηνοθεσία Κόλμαν Ντομίνγκο και πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι και Ντέιβιντ Τζόνσον.

Aναφορικά με την ταινία η ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της στον Guardian: «Δεν νομίζω ότι η σχέση [μας] ήταν σκανδαλώδης. Ήταν κάποιος που πραγματικά νοιαζόμουν. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να γίνουμε αποδεκτοί για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, και όχι για το πώς φαινόμαστε. Αλλά ανησυχώ ότι θα το παρουσιάσουν ως μια σεξουαλική σχέση».

Σχετικά με το βραβείο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ανέφερε σε παλαιότερη δήλωση του: «Η Κιμ Νόβακ, που κατά λάθος έγινε θρύλος της οθόνης, ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα είδωλα μιας ολόκληρης εποχής του Χόλιγουντ, από το ευοίωνο ντεμπούτο της στα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι την πρόωρη και εθελοντική της εξορία από το χρυσό κλουβί του Λος Άντζελες λίγο αργότερα. Ποτέ δεν δίστασε να κριτικάρει το σύστημα των στούντιο, επιλέγοντας τους ρόλους της, τους ανθρώπους που άφηνε να μπουν στην προσωπική της ζωή και ακόμη και το όνομά της. Αναγκασμένη να αποκηρύξει το όνομα που της είχε δοθεί, Μέριλιν Πολίν, επειδή συνδεόταν με τη Μονρόε, πάλεψε για να διατηρήσει το επώνυμό της, συμφωνώντας, σε αντάλλαγμα, να βάψει τα μαλλιά της σε εκείνο το πλατινέ ξανθό που την ξεχώριζε. Ανεξάρτητη και αντικομφορμιστική, δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής και προχώρησε σε απεργία για να επαναδιαπραγματευτεί τον μισθό της, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών συμπρωταγωνιστών της».

Η φυγή από το Χόλιγουντ

Γεννημένη ως Μέριλιν Πολίν Νοβάκ στις 13 Φεβρουαρίου 1933 στο Σικάγο, της προσφέρθηκαν δύο φορές υποτροφίες στο Art Institute of Chicago, πριν αναλάβει μια καλοκαιρινή δουλειά ως μοντέλο μετά το λύκειο, προωθώντας ψυγεία Thor και ταξίδεψε στο Λος Άντζελες με μια φίλη που ήθελε να βρει περισσότερες δουλειές ως μοντέλο. Η Νόβακ επιλέχθηκε ως μοντέλο στην ταινία «The French Line» (1953) και σύντομα ανακαλύφθηκε από έναν κυνηγό ταλέντων και υπέγραψε συμβόλαιο με την Columbia Pictures.

Ο αυταρχικός Χάρι Κοχν, ο επικεφαλής του στούντιο, προσπάθησε να ελέγξει ολόκληρη την προσωπικότητά της, αλλά η Νόβακ πάλεψε για καλύτερους ρόλους σε αντίθεση με πολλά sex symbols της εποχής.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Κον το 1958, στο αποκορύφωμα της φήμης της Νόβακ, το στούντιο της πρόσφερε υποβαθμισμένα σενάρια, όπως είπε η ίδια, και αυτό ήταν το ξεκίνημα του τέλους.

Παρά τις λίγες ακόμη ποιοτικές ταινίες, όπως το «Bell, Book and Candle» και το «Middle of the Night», η Νόβακ άρχισε να αισθάνεται καταπιεσμένη.

Το 1966, μετά από μια ολική καταστροφή που υπέστει το σπίτι της στο Λος Άντζελες, η Νόβακ μετακόμισε στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας. Μετά από αυτό, γύρισε μερικές ταινίες και έδωσε περιστασιακά συνεντεύξεις, αλλά παρέμεινε ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετακομίζοντας τελικά σε ένα ράντσο στο Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ήταν παντρεμένη για σύντομο διάστημα με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Τζόνσον και στη συνέχεια με τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μαλόι, με τον οποίο έζησε 44 χρόνια μέχρι το θάνατό του το 2020.

*Με πληροφορίες από: New York Times | Μπιενάλε της Βενετίας