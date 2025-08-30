magazin
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζούλια Ρόμπερτς συγκινήθηκε όταν η νέα της ταινία, «After the Hunt» — το ψυχολογικό δράμα του Λούκα Γκουαντανίνο στο οποίο η ηθοποιός ενσαρκώνει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σημείο καμπής- εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Lido και έλαβε ένα εξάλεπτο χειροκρότημα. Καθώς οι επευφημίες συνεχίζονταν, η Ρόμπερτς σκούπισε τα δάκρυά της, έστειλε φιλιά στο κοινό και αγκάλιασε τον σκηνοθέτη και τους συμπρωταγωνιστές της, την Άγιο Εντεμπίρι και τον Άντριου Γκάρφιλντ.

Ο Γκουαντανίνο και η Ρόμπερτς σταμάτησαν υπέγραψαν αυτόγραφα στο κόκκινο χαλί πριν μπουν στην Sala Grande, ενώ ο Γκάρφιλντ, ο αγαπημένος του κοινού, φωτογραφήθηκε με τους θεατές, όπως μεταδίδει το Variety.

Φωτογραφία: Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά με την Τζούλια Ρόμπερτς, ενώ δίπλα τους βρίσκονται ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντίνινο και η Άγιο Εντεμπίρι στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «After the Hunt» εκτός διαγωνισμού, στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Βενετία, Ιταλία, 29 Αυγούστου 2025. REUTERS/Remo Casilli

«Δεν κάνουμε δηλώσεις, απλώς απεικονίζουμε»

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα Όλσον, μια σεβαστή και φιλόδοξη καθηγήτρια του Yale που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, όταν ένας από τους συναδέλφους της κατηγορείται ότι κακοποίησε μια φοιτήτριά του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Χένρικ Γκίμπσον, τον συνάδελφο της Ρόμπερτς, ενώ η Εντεμπίρι, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τη σειρά «The Bear», υποδύεται τη Μάγκι Πράις, την αγαπημένη μαθήτρια της Άλμα που καταγγέλλει τον συνάδελφο.

Όπως αναφέρει το Variety, η ταινία, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με μια έντονη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, να θέτει ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα της ταινίας γύρω από το κίνημα #MeToo.

Η Ρόμπερτς από την πλευρά της αρνήθηκε ότι το «After the Hunt» έχει ως στόχο το να προκαλέσει αντιδράσεις και εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η κοινωνία «χάνει την τέχνη της ανθρώπινης συνομιλίας αυτή τη στιγμή».

«Δεν κάνουμε δηλώσεις, απλώς απεικονίζουμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή», είπε σύμφωνα με το πρακτορείο. «Δεν ξέρω αν υπάρχει διαμάχη, αλλά προκαλούμε τους ανθρώπους να συζητήσουν. Το αν θα ενθουσιαστείτε ή θα εξοργιστείτε εξαρτάται από εσάς. Αν αυτή η ταινία έχει κάποιο αποτέλεσμα, το πιο συναρπαστικό που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να κάνουμε όλους να μιλήσουν μεταξύ τους».

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντίνι, οι ηθοποιοί Τζούλια Ρόμπερτς, Άγιο Εντεμπίρι, Άντριου Γκάρφιλντ, Κλόε Σεβινί και Μάικλ Στούλμπαργκ ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «After the Hunt» εκτός διαγωνισμού, στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Βενετία, Ιταλία, 29 Αυγούστου 2025. REUTERS/Remo Casilli

Η πορεία του Ιταλού σκηνοθέτη

Ο Γκουαντανίνο, παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, βρέθηκε και πέρυσι στην ιστορική διοργάνωση με την ταινία «Queer», μια διασκευή του έργου του Γουίλιαμ Σ. Μπάροουζ με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Κρεγκ και Ντρου Στάρκι, η οποία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ιταλός σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει εκεί πολλές από τις ταινίες του, μεταξύ των οποίων το σκηνοθετικό του ντεμπούτο «The Protagonists» το 1999, το ντοκιμαντέρ «Cuoco Contandino» το 2004, τις ταινίες της τριλογίας «Desire» «I Am Love» (2009) και «A Bigger Splash» (2015) με πρωταγωνίστρια (και πάλι) την Τίλντα Σουίντον, το «Suspiria» του 2018 με την Ντακότα Τζόνσον, το «The Shoemaker of Dreams» και τη ταινία τρόμου «Bones and All» (2022) με πρωταγωνιστές τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Τέιλορ Ράσελ, η οποία κέρδισε το Αργυρό Λέοντα.

*Με πληροφορίες από: Variety

