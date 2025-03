Τζούλια Ρόμπερτς: Τιμήθηκε με βραβείο Cesar για την προσφορά της στον κινηματογράφο

Στο ιστορικό Olympia Theater στο Παρίσι, το βράδυ της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, φιλοξενήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων César. Στην εκδήλωση βραβεύθηκε η Τζούλια Ρόμπερτς για την διαδρομή της στη μεγάλη οθόνη.

Το βραβείο παρουσίασε ο Κλιβ Όουεν, ο οποίος είναι συμπρωταγωνιστής της στις ταινίες «Closer» και «Duplicity».

Στην ομιλία της, η ηθοποιός άνοιξε με ένα συγκινητικό «ευχαριστώ» στη Γαλλίδα ηθοποιό Catherine Deneuve, η οποία είχε τον ρόλο της προέδρου των φετινών César.

«Η Catherine Deneuve γεννήθηκε και έκανε τον κόσμο του κινηματογράφου ένα καλύτερο μέρος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την ευκαιρία που της δόθηκε να ακολουθήσει το πάθος της για την υποκριτική όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους στενούς φίλους της, την οικογένειά της, τα παιδιά και τον σύζυγό της, ευχαριστώντας τους για την αδιάκοπη υποστήριξή τους.

«Η απίστευτη κόρη μου μου είπε να γράψω μια ομιλία, αλλά δεν έχω γράψει ποτέ μια ομιλία για μένα, ήταν αρκετά περίπλοκο. Έγραψα μία, αλλά την άφησα στο ξενοδοχείο μου», είπε χιουμοριστικά, ενώ συνέχισε με μία φράση από το παιδικό τραγούδι «Row, Row, Row Your Boat» και είπε: «Με χαρά, χαρούμενα, χαρούμενα. Η ζωή δεν είναι παρά ένα όνειρο, ευχαριστώ».

Julia Roberts is met with a standing ovation as she receives a Cesar d’Honneur at the #Cesar2025 pic.twitter.com/cZkvMnSMMD

— Film Updates (@FilmUpdates) February 28, 2025