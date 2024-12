Παραλίγο Τζούλια Ρόμπερτς – Η Μεγκ Ράιαν αποκάλυψε ποιον ρόλο απέρριψε για την ταινία «When Harry Met Sally»

Η Μεγκ Ράιαν αποκάλυψε ποιόν ρόλο απέρριψε για να παίξει στην ταινία «When Harry Met Sally». Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Sunday Times η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την μακρόχρονη καριέρα της και τη σύνδεσή της με τις ρομαντικές κομεντί, ειδικότερα μετά τον εμβληματικό ρόλο της Σάλι στο «When Harry Met Sally» του 1989.

H ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στη φιλία της με τη σεναριογράφο ταινιών, Νόρα Έφρον. Πρόκειται για τη γυναίκα που κρύβεται πίσω από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «When Harry Met Sally», «Sleepless in Seattle» και «You’ve Got Mail».

