Τζιμ Τζάρμους: Μετά την απόρριψη από τις Κάννες, το «Father Mother Sister Brother», στο Φεστιβάλ Βενετίας
Culture Live 31 Αυγούστου 2025 | 10:00

Τζιμ Τζάρμους: Μετά την απόρριψη από τις Κάννες, το «Father Mother Sister Brother», στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 24 Δεκεμβρίου μέσω της MUBI, σύμφωνα με το World of Reel.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

Η νέα σκηνοθετική προσπάθεια του Τζιμ Τζάρμους  με τίτλο «Father Mother Sister Brother», είναι έτοιμη να κάνει πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία, που θα προβληθεί στο ιστορικό Λίντο, έρχεται με μεγάλες προσδοκίες, εν μέρει λόγω του εντυπωσιακού της καστ.

Το λαμπερό καστ

Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Τόμ Γουέιτς (Tom Waits), Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), Μέιμ Μπιάλικ (Mayim Bialik), Ιντια Μουρ (Indya Moore) και Λούκα Σάμπατ (Luka Sabbat).

Η απόρριψη από το Φεστιβάλ των Καννών

Η πορεία της ταινίας προς την πρεμιέρα δεν ήταν εύκολη, καθώς απορρίφθηκε από το Φεστιβάλ των Καννών νωρίτερα φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) ως κεντρική προβολή (Centerpiece).

Αυτή η εξέλιξη θυμίζει ότι οι Κάννες έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν, απορρίπτοντας πολλές σπουδαίες ταινίες. Το αν η ταινία του Τζάρμους ανήκει σε αυτή την κατηγορία, μένει να το δούμε.

YouTube thumbnail

«Father Mother Sister Brother»: Το στόρι της ταινίας

Το «Father Mother Sister Brother» αφορά τρεις ιστορίες και επικεντρώνεται σε ενήλικα παιδιά που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους ή ηλικιωμένους γονείς τους, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό ψηφιδωτό.

Το κάθε κεφάλαιο διαδραματίζεται στο παρόν, σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ντράιβερ και τη Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέλφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τομ Γουέιτς.

Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Κέιτ Μπλάνσετ και η Βίκι Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά απόμακρη μητέρα τους, που την υποδύεται η Σαρλότ Ράμπλινγκ.

Και το τελευταίο κεφάλαιο το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει την Ίντια Μουρ και τον Λούκα Σάμπατ αντιμέτωπους με μια οικογενειακή τραγωδία.

Μια ταινία αντι-δράσης

Ο Αμερικανός δημιουργός περιγράφει τη νέα του δουλειά ως «μια ταινία αντι-δράσης», με αργό και μελετημένο ρυθμό.

Τα συναισθήματα «συσσωρεύονται σαν λουλούδια που τοποθετούνται προσεκτικά σε τρεις ευαίσθητες συνθέσεις».

Ως βασικοί συνεργάτες για την επίτευξη αυτού του οράματος αναφέρονται οι κινηματογραφιστές Φρεντερίκ Ελμές και Γιορίκ Λε Σο καθώς και ο μοντέρ Αφόνσο Γκονσάλβες

