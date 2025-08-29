Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε τη νέα ταινία του, με τίτλο «Bugonia», στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας και ξεσήκωσε το κοινό. Μάλιστα, στην επίσημη προβολή του νέου θρίλερ, τόσο ο σκηνοθέτης, όσο και η πρωταγωνίστρια Έμα Στόουν κατάφεραν να αποσπάσουν ένα εξάλεπτο ασταμάτητο χειροκρότημα από το ενθουσιασμένο κοινό.

Η λαμπερή βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, φορώντας ένα λαμπερό φόρεμα Julie de Libran, ευχαριστούσε το κοινό φανερά συγκινημένη. Μάλιστα, η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι στο πλευρό της καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, δάκρυσε από χαρά.

Στη συνέχεια όμως το κλίμα άλλαξε και η ίδια ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;» Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

Οι selfies στο κόκκινο χαλί και ο ενθουσιασμός του κόσμου

Στο κόκκινο χαλί, η Έμα Στόουν και ο Πλέμονς αποθεώθηκαν από εκατοντάδες fans που φώναζαν ρυθμικά το όνομά της («Emma! Emma!»). Η ηθοποιός ενθουσιασμένη, χαμογελαστή και συγκινημένη από τη θερμή υποδοχή τους σταμάτησε για selfies και αυτόγραφα, ανταποδίδοντας με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Κατά τη διάρκεια του standing ovation, συγκινήθηκε όταν διέκρινε ανάμεσα στο κοινό ένα πανό που έγραφε: «Emma, you wanna dance with me?».

Έμα Στόουν: «Πιστεύω στους εξωγηίνους»

Στη συνέντευξη Τύπου, η ‘Εμα Στόουν αποκάλυψε με χιούμορ και φιλοσοφική διάθεση ότι «πιστεύει στους εξωγήινους».

«Ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους που έζησαν ποτέ είναι ο αστρονόμος Κάρλ Σαγκάν.

Ερωτεύτηκα παράφορα τη φιλοσοφία του και το πώς συνδύαζε επιστήμη και ποίηση. Ο ίδιος πίστευε βαθιά ότι η ιδέα πως είμαστε μόνοι στο σύμπαν είναι απείρως πιο πιθανή και ότι το να νομίζουμε πως μας παρακολουθούν είναι μάλλον ναρκισσιστικό. Οπότε, ναι, το λέω ανοιχτά: πιστεύω στους εξωγήινους!» δήλωσε η ηθοποιός.

Στην ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) το φιλμ εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Οι συντελεστές της ταινίας

Tην παραγωγή του «Bugonia» υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ και ‘Αντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κογια την CJ ENM.

Bugonia: Πότε θα τη δούμε στις αίθουσες

Η Focus Features αρχικά θα κυκλοφορήσει την ταινία στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ πριν την ευρεία προβολή της στις 31 Οκτωβρίου.

Στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Yara Nardi