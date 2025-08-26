magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Culture Live 26 Αυγούστου 2025 | 15:40

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Μια ανάσα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, μια ευχάριστη έκπληξη έκανε την εμφάνιση της στους δρόμους της Βενετίας: η πρώτη αφίσα του πολυαναμενόμενου κινηματογραφικού πρότζεκτ εθεάθη κοντά στα κεντρικά γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «Bugonia» της Focus Features, η τελευταία συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου και της Έμα Στόουν, οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά στο φεστιβάλ το 2023 με την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Poor Things», πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στην Sala Grande, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της Μπιενάλε της Βενετίας.

Η αφίσα απεικονίζει σε κοντινό πλάνο το πρόσωπο της Έμα Στόουν, το οποίο «χαιδεύει» λίγο μέλι και ακόμη περισσότερο αίμα. Η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται επίσης στο πόστερ με ξυρισμένα μαλλιά, και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η ταινία αποτελεί ριμέικ της sci-fi κωμωδίας του 2003 Save the Green Planet! σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-hwan, η εν λόγω αισθητική δεν αποτελεί έκπληξη.

Όσα γνωρίζουμε για το νέο κινηματογραφικό διαμάντι

Η ταινία «Bugonia»  επικεντρώνεται σε δύο φίλους που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίες και απαγάγουν την ισχυρή διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας, επειδή είναι πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που σκοπεύει να καταστρέψει τη Γη. Εκτός από την Έμα Στόουν, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έινταν Ντελμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Ο Λάνθιμος σκηνοθετεί, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.

Οι Στόουν και Λάνθιμος συμμετέχουν επίσης στην ταινία ως παραγωγοί — μέσω των αντίστοιχων εταιρειών τους Fruit Tree και Pith shingles — στην τελευταία τους συνεργασία μετά τις ταινίες «Poor Things», «The Favourite» και «Kinds of Kindness».

Πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται στενοί συνεργάτες του Λάνθιμου, μεταξύ των οποίων ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο διευθυντής φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν, ο σκηνογράφος Τζέιμς Πράις και ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντριξ.

Ο Τζόνι Μπερν είναι ο ηχολήπτης της ταινίας, ενώ η διευθύντρια κάστινγκ είναι η Τζένιφερ Βεντίτι.

YouTube thumbnail

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο