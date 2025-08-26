Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Μια ανάσα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, μια ευχάριστη έκπληξη έκανε την εμφάνιση της στους δρόμους της Βενετίας: η πρώτη αφίσα του πολυαναμενόμενου κινηματογραφικού πρότζεκτ εθεάθη κοντά στα κεντρικά γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «Bugonia» της Focus Features, η τελευταία συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου και της Έμα Στόουν, οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά στο φεστιβάλ το 2023 με την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Poor Things», πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στην Sala Grande, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της Μπιενάλε της Βενετίας.

Η αφίσα απεικονίζει σε κοντινό πλάνο το πρόσωπο της Έμα Στόουν, το οποίο «χαιδεύει» λίγο μέλι και ακόμη περισσότερο αίμα. Η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται επίσης στο πόστερ με ξυρισμένα μαλλιά, και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η ταινία αποτελεί ριμέικ της sci-fi κωμωδίας του 2003 Save the Green Planet! σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-hwan, η εν λόγω αισθητική δεν αποτελεί έκπληξη.

A new poster for “Bugonia” featuring bald Emma Stone has been seen in Venice 👀 📷 @nafis98_bd pic.twitter.com/E25CL3FXUc — Emma Stone Photos | Fansite (@emstonephotos) August 25, 2025

Όσα γνωρίζουμε για το νέο κινηματογραφικό διαμάντι

Η ταινία «Bugonia» επικεντρώνεται σε δύο φίλους που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίες και απαγάγουν την ισχυρή διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας, επειδή είναι πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που σκοπεύει να καταστρέψει τη Γη. Εκτός από την Έμα Στόουν, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έινταν Ντελμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Ο Λάνθιμος σκηνοθετεί, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.

Οι Στόουν και Λάνθιμος συμμετέχουν επίσης στην ταινία ως παραγωγοί — μέσω των αντίστοιχων εταιρειών τους Fruit Tree και Pith shingles — στην τελευταία τους συνεργασία μετά τις ταινίες «Poor Things», «The Favourite» και «Kinds of Kindness».

Πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται στενοί συνεργάτες του Λάνθιμου, μεταξύ των οποίων ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο διευθυντής φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν, ο σκηνογράφος Τζέιμς Πράις και ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντριξ.

Ο Τζόνι Μπερν είναι ο ηχολήπτης της ταινίας, ενώ η διευθύντρια κάστινγκ είναι η Τζένιφερ Βεντίτι.

*Με πληροφορίες από: Variety