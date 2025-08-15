«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας
Η Έμα Στόουν αποκάλυψε για τον λόγο που την έκανε να δακρύσει πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες της νέας ταινίας Bugonia. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στη Vogue, η σκηνή αυτή την έκανε να θυμηθεί τη μητέρα της, Κρίστα, και τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, όταν είχε χάσει τα μαλλιά της λόγω θεραπείας.
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός αποδέχθηκε τη ριζική αλλαγή εμφάνισης για χάρη της τέχνης. Στο φιλμ, υποδύεται μια υψηλόβαθμη στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας που απάγεται από δύο συνωμοσιολόγους. Σε μια σκηνή, της ξυρίζουν το κεφάλι για να αποδείξουν ότι είναι εξωγήινη.
Voir cette publication sur Instagram
Η Έμα Στόουν περιέγραψε το συναίσθημα που ακολούθησε ως αναπάντεχα απελευθερωτικό: «Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο. Το πρώτο ντους μετά; Είναι απλά απίστευτο!» Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν το γύρισμα, η σκέψη της γύρισε στη μητέρα της. «Εκείνη έκανε κάτι πραγματικά γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου. Η σύγκριση με συγκλόνισε», παραδέχτηκε, εξηγώντας γιατί εκείνη τη στιγμή λύγισε.
Η καλή της φίλη και συνεργάτιδα, Τζένιφερ Λόρενς, αποκάλυψε πως αρχικά ήταν διστακτική: «Δεν ήθελα να το κάνει», είπε. Ωστόσο, όταν είδε το αποτέλεσμα, άλλαξε γνώμη: «Ήταν πανέμορφη. Τα κατάφερε εξαιρετικά.»
Το Bugonia, που βασίζεται στην κορεάτικη ταινία Save the Green Planet!, φέρνει ξανά μαζί τη Στόουν και τον Γιώργο Λάνθιμο. Η πρεμιέρα του θα γίνει στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου.
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
- Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας
- Η διακοπή των ωκεάνιων ρευμάτων απειλεί να παγώσει την Ευρώπη
- Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
- LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
- Εντός των ημερών οι νέοι δασμοί για χάλυβα και chip από τον πρόεδρο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις