15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Fizz 15 Αυγούστου 2025 | 20:50

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Spotlight

Η Έμα Στόουν αποκάλυψε για τον λόγο που την έκανε να δακρύσει πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες της νέας ταινίας Bugonia. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στη Vogue, η σκηνή αυτή την έκανε να θυμηθεί τη μητέρα της, Κρίστα, και τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, όταν είχε χάσει τα μαλλιά της λόγω θεραπείας.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός αποδέχθηκε τη ριζική αλλαγή εμφάνισης για χάρη της τέχνης. Στο φιλμ, υποδύεται μια υψηλόβαθμη στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας που απάγεται από δύο συνωμοσιολόγους. Σε μια σκηνή, της ξυρίζουν το κεφάλι για να αποδείξουν ότι είναι εξωγήινη.

Η Έμα Στόουν περιέγραψε το συναίσθημα που ακολούθησε ως αναπάντεχα απελευθερωτικό: «Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο. Το πρώτο ντους μετά; Είναι απλά απίστευτο!» Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν το γύρισμα, η σκέψη της γύρισε στη μητέρα της. «Εκείνη έκανε κάτι πραγματικά γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου. Η σύγκριση με συγκλόνισε», παραδέχτηκε, εξηγώντας γιατί εκείνη τη στιγμή λύγισε.

Η καλή της φίλη και συνεργάτιδα, Τζένιφερ Λόρενς, αποκάλυψε πως αρχικά ήταν διστακτική: «Δεν ήθελα να το κάνει», είπε. Ωστόσο, όταν είδε το αποτέλεσμα, άλλαξε γνώμη: «Ήταν πανέμορφη. Τα κατάφερε εξαιρετικά.»

Το Bugonia, που βασίζεται στην κορεάτικη ταινία Save the Green Planet!, φέρνει ξανά μαζί τη Στόουν και τον Γιώργο Λάνθιμο. Η πρεμιέρα του θα γίνει στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου.

World
Τραμπ: Έφτασε στην Αλάσκα – «Θέλω εκεχειρία σήμερα»

Τραμπ: Έφτασε στην Αλάσκα – «Θέλω εκεχειρία σήμερα»

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.

«Μάρτιν σταμάτα!» – Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο
«Μάρτιν σταμάτα!» - Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο

Οι προτεινόμενες (από την παραγωγή) αλλαγές στην ταινία του «Ο Ταξιτζής» εξόργισαν τόσο τον Μάρτιν Σκορσέζε, που απείλησε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο' Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν εκτροχιάστηκε τρένο στη Δανία. Ως «μεγάλη καταστροφή» περιέγραψε το περιστατικό ο επικεφαλής της πυροσβεστικής που ανέλαβε.

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

