Bugonia: Όσα δεν γνωρίζατε για την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου – Εξωγήινοι, μαύρο χιούμορ και Κορέα

Στο σκηνοθετικό του έργο παραμένει αφοσιωμένος ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος βλέπει την μια του παραγωγή να ακολουθεί την επόμενη. Ύστερα από την πρόσφατη επιτυχία του με το «Poor Things» και την ταινία «Kinds of Kindness», ο Λάνθιμος ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει την ταινία «Bugonia» η οποία θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις 7 Νοεμβρίου του 2025.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, ένα είδος στο οποίο μας έχει συνηθίσει ο γνωστός σκηνοθέτης. Τα «Bugonia» θα αποτελέσουν ένα αμερικάνικο remake του νοτιοκορεάτικου φίλμ «Save the Green Planet» του 2003 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-Hwan.

Το σενάριο γράφει ο βραβευμένος με Εmmy, Will Tracy (Succession, The Menu), ενώ η υπόθεση θα αφηγείται την ιστορία «δύο νεαρών αντρών που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει την ανθρωπότητα». Η Stone θα υποδυθεί τη διευθύνουσα σύμβουλο και ο Plemmons τον έναν από τους δύο απαγωγείς.

BUGONIA, the next film from six-time Academy Award-nominated filmmaker Yorgos Lanthimos, is hitting theaters on November 7th, 2025. pic.twitter.com/St2byvz9BA

— Focus Features (@FocusFeatures) June 25, 2024