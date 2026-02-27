magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Η παγκόσμια τουριστική κίνηση όχι μόνο έχει επανέλθει, αλλά αλλάζει και κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη δυναμική δεν καταγράφεται πλέον αποκλειστικά στους «παραδοσιακούς πρωταθλητές», αλλά σε χώρες που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στο περιθώριο του διεθνούς χάρτη – από την Αιθιοπία έως το Μπουτάν.

Σύμφωνα με το BBC, το 2025 περισσότεροι από 1,5 δισ. άνθρωποι ταξίδεψαν εκτός συνόρων, ενώ όλα δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά-ρεκόρ. Σύμφωνα με το World Tourism Barometer του UN Tourism, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4% παγκοσμίως, πλησιάζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα ανάπτυξης (περίπου 5% ετησίως την περίοδο 2009–2019).

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κρατά τα πρωτεία, με σχεδόν 800 εκατ. αφίξεις και άνοδο 6% σε σχέση με το 2024. Όμως οι εντυπωσιακότερες επιδόσεις ήρθαν από αλλού: η Βραζιλία σημείωσε άλμα 37%, το Μπουτάν 30%, η Αίγυπτος 20%, η Αιθιοπία 15%, ενώ οι Σεϋχέλλες κατέγραψαν αύξηση 13%.

Πρόκειται για χώρες που δεν θεωρούνται πια «εναλλακτικές», αλλά ούτε έχουν φτάσει σε κορεσμό. Η αυξανόμενη αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών, πολιτισμικής ταυτότητας και τοπίων με χαρακτήρα στρέφει τους ταξιδιώτες σε προορισμούς που υπόσχονται κάτι περισσότερο από το αναμενόμενο.

Αίγυπτος: Η δύναμη της αναμονής

Η Αίγυπτος αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με αύξηση 20% στις αφίξεις. Καθοριστικός παράγοντας ήταν το πολυσυζητημένο άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας – ένα έργο που καθυστέρησε για πάνω από δύο δεκαετίες και είχε ανακοινωθεί επανειλημμένα πριν λειτουργήσει οριστικά.

Η ταυτόχρονη «επιστροφή» όσων περίμεναν να ανοίξει το μουσείο και όσων είχαν ήδη ταξιδέψει παλαιότερα χωρίς να το δουν, δημιούργησε διπλή ώθηση. Παράλληλα, η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας έχει αυξήσει τα ταξίδια οικογενειών αλλά και γυναικών που ταξιδεύουν μόνες, ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον για την ηλιακή έκλειψη του 2027.

Οι επαγγελματίες του κλάδου προωθούν πιο ήπιες μορφές εξερεύνησης: μικρές παραδοσιακές νταχαμπίγιες στον Νείλο αντί για μεγάλα κρουαζιερόπλοια, θεματικές περιηγήσεις και δραστηριότητες όπως ποδηλατικές διαδρομές σε χωριά και φοινικόδεντρα. Το «αργό ταξίδι» κερδίζει έδαφος.

;

Βραζιλία: Στρατηγική και νέα ταυτότητα

Με αύξηση 37%, η Βραζιλία είχε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο παγκοσμίως. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία: η χώρα επένδυσε στην αεροπορική συνδεσιμότητα, επιδοτώντας νέες διεθνείς γραμμές και διευκολύνοντας τη σύνδεση με βασικές αγορές.

Τα μεγάλα διεθνή γεγονότα –από Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ έως το Grand Prix του Σάο Πάολο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027– έχουν ενισχύσει τη διεθνή προβολή της. Παράλληλα, αλλάζει και το προφίλ του επισκέπτη: αυξάνονται όσοι αναζητούν πολυτέλεια με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, σύνδεση με τοπικές κοινότητες και εμπειρίες στη φύση.

Με πάνω από 9.000 χλμ. ακτογραμμής και τεράστιο εσωτερικό, η πρόκληση για τη χώρα δεν είναι η έλλειψη χώρου αλλά η σωστή κατανομή των ροών πέρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο. Από την αγορά Ver-o-Peso στο Μπελέμ μέχρι τη γαστρονομία του Αμαζονίου, η Βραζιλία προβάλλει πολλαπλές «εκδοχές» του εαυτού της.

Αιθιοπία: Επιστροφή στην παγκόσμια σκηνή

Μετά από χρόνια μειωμένης τουριστικής κίνησης λόγω της σύγκρουσης στο Τιγκράι, η Αιθιοπία σημείωσε άνοδο 15% το 2025. Η επανέναρξη πτήσεων στον βορρά, η βελτίωση των υπηρεσιών και η ενίσχυση της διεθνούς προβολής συνέβαλαν στην ανάκαμψη.

Η χώρα συνδυάζει μνημεία παγκόσμιας σημασίας και μοναδικά τοπία: τις λαξευτές εκκλησίες της Λαλιμπέλα, τα κατάλοιπα της αυτοκρατορίας του Αξούμ, τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Γκοντάρ, αλλά και τα Όρη Σιμιέν, όπου ζει ο σπάνιος πίθηκος γελάντα. Αυξάνεται επίσης το ενδιαφέρον από νεότερους ταξιδιώτες και σχολικές ομάδες.

Σεϋχέλλες: Πέρα από το μήνα του μέλιτος

Οι Σεϋχέλλες, με άνοδο 13%, επιδιώκουν να ξεφύγουν από την αποκλειστική ταύτιση με τα ρομαντικά ταξίδια. Πεζοπορίες, καταρράκτες, θαλάσσιες δραστηριότητες, κρεολική κουζίνα και τοπικοί χοροί εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν.

Η χώρα έχει προστατεύσει το 30% των θαλάσσιων υδάτων της και δεν διαθέτει ιδιωτικές παραλίες, προωθώντας ένα μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Αυξάνονται οι οικογένειες και οι ταξιδιώτες ευεξίας, ενώ ενθαρρύνεται η στήριξη τοπικών παραγωγών και μικρών επιχειρήσεων.

Μπουτάν: Ανάπτυξη με όρους

Το Μπουτάν, που άνοιξε στον τουρισμό τη δεκαετία του 1970, παραμένει πιστό στη φιλοσοφία «υψηλής αξίας, χαμηλού όγκου». Η αύξηση 30% δεν σημαίνει άρση περιορισμών, αλλά ελεγχόμενη ανάπτυξη. Οι επισκέπτες καταβάλλουν ημερήσιο Τέλος Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο κατευθύνεται σε υποδομές και υπηρεσίες.

Η χώρα, γνωστή για την έννοια της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας, προσελκύει όσους αναζητούν πνευματικότητα, σιωπή και ουσιαστική επαφή με την τοπική κουλτούρα – από ιδιωτικές ευλογίες μοναχών έως διαμονή σε απομονωμένες κοιλάδες.

Η παγκόσμια τουριστική γεωγραφία αναδιαμορφώνεται. Οι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα, βιώσιμη στρατηγική και εμπειρίες που ξεπερνούν την «καρτ ποστάλ». Και οι χώρες που επενδύουν συνειδητά σε αυτά τα στοιχεία φαίνεται πως είναι οι νέοι πρωταγωνιστές της επόμενης εποχής.

*Mε πληροφορίες από: BBC, Kεντρική Φωτογραφία: Μπουτάν, Σύνολο φωτογραφιών από: unsplash.com

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
