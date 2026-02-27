Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Η παγκόσμια τουριστική κίνηση όχι μόνο έχει επανέλθει, αλλά αλλάζει και κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη δυναμική δεν καταγράφεται πλέον αποκλειστικά στους «παραδοσιακούς πρωταθλητές», αλλά σε χώρες που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στο περιθώριο του διεθνούς χάρτη – από την Αιθιοπία έως το Μπουτάν.

Σύμφωνα με το BBC, το 2025 περισσότεροι από 1,5 δισ. άνθρωποι ταξίδεψαν εκτός συνόρων, ενώ όλα δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά-ρεκόρ. Σύμφωνα με το World Tourism Barometer του UN Tourism, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4% παγκοσμίως, πλησιάζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα ανάπτυξης (περίπου 5% ετησίως την περίοδο 2009–2019).

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κρατά τα πρωτεία, με σχεδόν 800 εκατ. αφίξεις και άνοδο 6% σε σχέση με το 2024. Όμως οι εντυπωσιακότερες επιδόσεις ήρθαν από αλλού: η Βραζιλία σημείωσε άλμα 37%, το Μπουτάν 30%, η Αίγυπτος 20%, η Αιθιοπία 15%, ενώ οι Σεϋχέλλες κατέγραψαν αύξηση 13%.

Πρόκειται για χώρες που δεν θεωρούνται πια «εναλλακτικές», αλλά ούτε έχουν φτάσει σε κορεσμό. Η αυξανόμενη αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών, πολιτισμικής ταυτότητας και τοπίων με χαρακτήρα στρέφει τους ταξιδιώτες σε προορισμούς που υπόσχονται κάτι περισσότερο από το αναμενόμενο.

Αίγυπτος: Η δύναμη της αναμονής

Η Αίγυπτος αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με αύξηση 20% στις αφίξεις. Καθοριστικός παράγοντας ήταν το πολυσυζητημένο άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας – ένα έργο που καθυστέρησε για πάνω από δύο δεκαετίες και είχε ανακοινωθεί επανειλημμένα πριν λειτουργήσει οριστικά.

Η ταυτόχρονη «επιστροφή» όσων περίμεναν να ανοίξει το μουσείο και όσων είχαν ήδη ταξιδέψει παλαιότερα χωρίς να το δουν, δημιούργησε διπλή ώθηση. Παράλληλα, η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας έχει αυξήσει τα ταξίδια οικογενειών αλλά και γυναικών που ταξιδεύουν μόνες, ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον για την ηλιακή έκλειψη του 2027.

Οι επαγγελματίες του κλάδου προωθούν πιο ήπιες μορφές εξερεύνησης: μικρές παραδοσιακές νταχαμπίγιες στον Νείλο αντί για μεγάλα κρουαζιερόπλοια, θεματικές περιηγήσεις και δραστηριότητες όπως ποδηλατικές διαδρομές σε χωριά και φοινικόδεντρα. Το «αργό ταξίδι» κερδίζει έδαφος.

Βραζιλία: Στρατηγική και νέα ταυτότητα

Με αύξηση 37%, η Βραζιλία είχε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο παγκοσμίως. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία: η χώρα επένδυσε στην αεροπορική συνδεσιμότητα, επιδοτώντας νέες διεθνείς γραμμές και διευκολύνοντας τη σύνδεση με βασικές αγορές.

Τα μεγάλα διεθνή γεγονότα –από Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ έως το Grand Prix του Σάο Πάολο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027– έχουν ενισχύσει τη διεθνή προβολή της. Παράλληλα, αλλάζει και το προφίλ του επισκέπτη: αυξάνονται όσοι αναζητούν πολυτέλεια με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, σύνδεση με τοπικές κοινότητες και εμπειρίες στη φύση.

Με πάνω από 9.000 χλμ. ακτογραμμής και τεράστιο εσωτερικό, η πρόκληση για τη χώρα δεν είναι η έλλειψη χώρου αλλά η σωστή κατανομή των ροών πέρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο. Από την αγορά Ver-o-Peso στο Μπελέμ μέχρι τη γαστρονομία του Αμαζονίου, η Βραζιλία προβάλλει πολλαπλές «εκδοχές» του εαυτού της.

Αιθιοπία: Επιστροφή στην παγκόσμια σκηνή

Μετά από χρόνια μειωμένης τουριστικής κίνησης λόγω της σύγκρουσης στο Τιγκράι, η Αιθιοπία σημείωσε άνοδο 15% το 2025. Η επανέναρξη πτήσεων στον βορρά, η βελτίωση των υπηρεσιών και η ενίσχυση της διεθνούς προβολής συνέβαλαν στην ανάκαμψη.

Η χώρα συνδυάζει μνημεία παγκόσμιας σημασίας και μοναδικά τοπία: τις λαξευτές εκκλησίες της Λαλιμπέλα, τα κατάλοιπα της αυτοκρατορίας του Αξούμ, τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Γκοντάρ, αλλά και τα Όρη Σιμιέν, όπου ζει ο σπάνιος πίθηκος γελάντα. Αυξάνεται επίσης το ενδιαφέρον από νεότερους ταξιδιώτες και σχολικές ομάδες.

Σεϋχέλλες: Πέρα από το μήνα του μέλιτος

Οι Σεϋχέλλες, με άνοδο 13%, επιδιώκουν να ξεφύγουν από την αποκλειστική ταύτιση με τα ρομαντικά ταξίδια. Πεζοπορίες, καταρράκτες, θαλάσσιες δραστηριότητες, κρεολική κουζίνα και τοπικοί χοροί εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν.

Η χώρα έχει προστατεύσει το 30% των θαλάσσιων υδάτων της και δεν διαθέτει ιδιωτικές παραλίες, προωθώντας ένα μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Αυξάνονται οι οικογένειες και οι ταξιδιώτες ευεξίας, ενώ ενθαρρύνεται η στήριξη τοπικών παραγωγών και μικρών επιχειρήσεων.

Μπουτάν: Ανάπτυξη με όρους

Το Μπουτάν, που άνοιξε στον τουρισμό τη δεκαετία του 1970, παραμένει πιστό στη φιλοσοφία «υψηλής αξίας, χαμηλού όγκου». Η αύξηση 30% δεν σημαίνει άρση περιορισμών, αλλά ελεγχόμενη ανάπτυξη. Οι επισκέπτες καταβάλλουν ημερήσιο Τέλος Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο κατευθύνεται σε υποδομές και υπηρεσίες.

Η χώρα, γνωστή για την έννοια της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας, προσελκύει όσους αναζητούν πνευματικότητα, σιωπή και ουσιαστική επαφή με την τοπική κουλτούρα – από ιδιωτικές ευλογίες μοναχών έως διαμονή σε απομονωμένες κοιλάδες.

Η παγκόσμια τουριστική γεωγραφία αναδιαμορφώνεται. Οι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα, βιώσιμη στρατηγική και εμπειρίες που ξεπερνούν την «καρτ ποστάλ». Και οι χώρες που επενδύουν συνειδητά σε αυτά τα στοιχεία φαίνεται πως είναι οι νέοι πρωταγωνιστές της επόμενης εποχής.

