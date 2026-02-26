science
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Τεχνολογία 26 Φεβρουαρίου 2026, 23:50

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Spotlight

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα προειδοποιεί τους γονείς που έχουν ενεργοποιήσει τον «γονικό έλεγχο» στον λογαριασμό του έφηβου παιδιού τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι αναζητά κατ’ επανάληψη πληροφορίες σχετικές με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό. Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από πολλές καταγγελίες για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους εφήβους.

Οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονιών ή με μήνυμα στο κινητό τους, ανάλογα με το τι θα επιλέξουν οι ίδιοι κατά την εγγραφή τους. Από τη στιγμή που θα ενημερωθούν, η εφαρμογή θα τους προτείνει επίσης έναν τηλεφωνικό αριθμό για επείγοντα περιστατικά ή συμβουλές. Αυτό θα γίνεται σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν το θέμα με το παιδί τους.

Το σύστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά. Αργότερα, εντός του έτους, σε άλλες περιοχές του κόσμου.

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», εξήγησε η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Meta. Ωστόσο, σημείωσε, «εκτιμούμε –και οι ειδικοί συμφωνούν– ότι αυτή είναι μια καλή αφετηρία».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σειρά των μέτρων που λαμβάνουν οι πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια για να προστατεύσουν καλύτερα τους νεαρούς χρήστες.

Η δίκη της «Κέιλι Τζ.Μ»

Στο Λος Άντζελες διεξάγεται αυτήν την περίοδο μια δίκη με εναγόμενες τις πλατφόρμες Instagram της Meta και YouTube της Google. Κατηγορούνται από μια νεαρή γυναίκα ότι της προκάλεσαν κατάθλιψη, άγχος και διαταραχή σωματικής δυσμορφίας. Η ενάγουσα, γνωστή μόνο με το όνομα «Κέιλι Τζ.Μ», άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία 9 ετών και το YouTube από τα 6 της.

Οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες επιδίωκαν να αυξήσουν τα κέρδη τους εθίζοντας μικρά παιδιά στις υπηρεσίες τους, μολονότι γνώριζαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία τους.

Οι πλατφόρμες αρνούνται τις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
