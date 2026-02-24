Η επέλαση των κάθετων βίντεο συνεχίζεται με το Instagram να ποντάρει πλέον «όλα τα λεφτά του» στα Reels με μια επικείμενη ανασχεδίαση που αναδεικνύει τα short form video ως βασικό πυλώνα της πλατφόρμας.

Tο Instagram ετοιμάζει μια από τις πιο ριζικές αλλαγές στην εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια

Η νέα εμπειρία είχε ανακοινωθεί από τη Meta τον Σεπτέμβριο του 2025 ως δοκιμαστική λειτουργία. Πλέον, μέσα από διαρροές, αρχίζει να αποκαλύπτεται η κατεύθυνση του ανασχεδιασμού της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Τι αναμένεται να αλλάξει

Μέχρι σήμερα, το Instagram άνοιγε με τα Stories στην κορυφή και ακολουθούσε μια μικτή ροή αναρτήσεων: φωτογραφίες, βίντεο και Reels από λογαριασμούς που ακολουθείτε, μαζί με προτεινόμενο περιεχόμενο.

Ο χρήστης @howfxr στο «X» μοιράστηκε ένα νήμα που παρουσιάζει την ανασχεδιασμένη έκδοση του Instagram από τη Meta, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, δίνει προτεραιότητα στα Reels. Η παραδοσιακή ροή (feed) με τις φωτογραφίες φαίνεται να υποχωρεί, δίνοντας προτεραιότητα στο κάθετο βίντεο πλήρους οθόνης, θυμίζοντας έντονα τη λογική του TikTok.

Στη νέα εκδοχή, η αρχική καρτέλα διατηρεί τα Stories στην κορυφή, αλλά το κύριο σώμα της οθόνης ξεκινά απευθείας με κάθετα βίντεο. Τα Reels γίνονται το βασικό περιεχόμενο.

Οι υπόλοιπες βασικές καρτέλες παραμένουν: Μηνύματα, αναζήτηση/εξερεύνηση και προφίλ. Ωστόσο, προστίθεται μια νέα καρτέλα με τίτλο «Οι ροές σας».

Παραμετροποίηση

Επειδή η παραπάνω αλλαγή ίσως ξενίσει πολλούς, το Instagram εισάγει μια νέα, παραμετροποιήσιμη καρτέλα. Εκεί θα μπορείς να επιλέξεις τι θέλεις να βλέπεις:

Μόνο αναρτήσεις από άτομα που ακολουθείς (χρονολογικά).

Περιεχόμενο μόνο από στενούς φίλους.

Μια ροή που εξαιρεί εντελώς τα Reels, για όσους θέλουν μόνο φωτογραφίες.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία.