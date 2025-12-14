newspaper
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 07:01

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Σε άρθρο της σε ισπανικά ΜΜΕ, η Antigone Davis, αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της Meta τονίζει: «Το Instagram υποδέχεται θετικά τις προτάσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της καθιέρωσης μιας ενιαίας «ψηφιακής ενηλικίωσης» σε επίπεδο ΕΕ. Πρόκειται για μια συζήτηση που ωριμάζει και αγγίζει τον πυρήνα του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος, στο οποίο οι έφηβοι κινούνται καθημερινά.

Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, το Instagram επενδύει σημαντικούς πόρους στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας των νέων. Οι όροι χρήσης μας απαιτούν οι χρήστες να είναι άνω των 13 ετών και, για την επαλήθευση της ηλικίας, εφαρμόζουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Το προηγούμενο έτος παρουσιάσαμε στο Instagram τους «Λογαριασμούς Εφήβων», οι οποίοι έχουν πλέον επεκταθεί και στο Facebook και στο Messenger. Οι λογαριασμοί αυτοί περιορίζουν αυτόματα το ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με έναν έφηβο, φιλτράρουν ευαίσθητο περιεχόμενο και θέτουν ημερήσια χρονικά όρια χρήσης, προσφέροντας αυξημένη προστασία σε εκατοντάδες εκατομμύρια νέους παγκοσμίως.

Ωστόσο, ένα πρόβλημα που διαπερνά ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα της Ευρώπης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τις πρωτοβουλίες μίας πλατφόρμας. Ο μέσος έφηβος χρησιμοποιεί τουλάχιστον 40 εφαρμογές την εβδομάδα, καθεμία με διαφορετικά όρια ηλικίας και διαφορετικούς κανόνες ασφαλείας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις εφαρμογές και στις ψηφιακές υπηρεσίες χρειάζεται μια κοινή ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης, κάτω από την οποία θα απαιτείται γονική έγκριση για τη λήψη εφαρμογών.

Τρεις προϋποθέσεις

Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια τέτοια ψηφιακή ενηλικίωση, απαιτούνται τρεις βασικοί πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι και όχι μόνο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η αποκλειστική εστίαση στα social media θα αποτελούσε μια μερική λύση, που θα μπορούσε να ωθήσει τους ανηλίκους σε λιγότερο ρυθμισμένους και, τελικά, λιγότερο ασφαλείς ψηφιακούς χώρους.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, κεντρικού και αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας. Σήμερα, οι μέθοδοι επαλήθευσης διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, επιτρέποντας σε έναν ανήλικο να δηλώνει ότι είναι 18 ετών σε μία υπηρεσία και 15 σε μια άλλη. Η Ευρώπη χρειάζεται μια λύση που θα εφαρμόζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι νέοι.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά μια απλή και λειτουργική διαδικασία γονικής έγκρισης για τη λήψη εφαρμογών από τους νεότερους εφήβους. Οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους και θα πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο σχετικά με το ποιες εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν στις συσκευές τους.

Γονική έγκριση

Η απαίτηση από τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών ή από τα λειτουργικά συστήματα των κινητών να επαληθεύουν την ηλικία και να ζητούν γονική έγκριση κατά τη λήψη εφαρμογών αποτελεί μια προσέγγιση που προστατεύει την ιδιωτικότητα, έχει τη στήριξη των γονέων και αξιοποιεί μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτειών στις ΗΠΑ, αλλά και χώρες όπως η Βραζιλία, έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες ρυθμίσεις μέσω της νομοθεσίας τους.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι ορισμένα ζητήματα απαιτούν λύσεις σε ηπειρωτική κλίμακα. Η ψηφιακή ασφάλεια των νέων αξίζει την ίδια συντονισμένη προσέγγιση που εφαρμόστηκε στην ενιαία αγορά, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συζητούν τις επόμενες ψηφιακές πολιτικές, οφείλουν να προτείνουν λύσεις που να καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι έφηβοι. Για μια γενιά που μεγαλώνει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι απλώς χρήσιμη· είναι απολύτως απαραίτητη».

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά
Κόσμος 14.12.25

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία, σημειώθηκαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα μέλος φέρεται να «συνωμοτούσε» για την πραγματοποίηση επίθεση σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
