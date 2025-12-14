Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Σε άρθρο της σε ισπανικά ΜΜΕ, η Antigone Davis, αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της Meta τονίζει: «Το Instagram υποδέχεται θετικά τις προτάσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της καθιέρωσης μιας ενιαίας «ψηφιακής ενηλικίωσης» σε επίπεδο ΕΕ. Πρόκειται για μια συζήτηση που ωριμάζει και αγγίζει τον πυρήνα του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος, στο οποίο οι έφηβοι κινούνται καθημερινά.

Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, το Instagram επενδύει σημαντικούς πόρους στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας των νέων. Οι όροι χρήσης μας απαιτούν οι χρήστες να είναι άνω των 13 ετών και, για την επαλήθευση της ηλικίας, εφαρμόζουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Το προηγούμενο έτος παρουσιάσαμε στο Instagram τους «Λογαριασμούς Εφήβων», οι οποίοι έχουν πλέον επεκταθεί και στο Facebook και στο Messenger. Οι λογαριασμοί αυτοί περιορίζουν αυτόματα το ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με έναν έφηβο, φιλτράρουν ευαίσθητο περιεχόμενο και θέτουν ημερήσια χρονικά όρια χρήσης, προσφέροντας αυξημένη προστασία σε εκατοντάδες εκατομμύρια νέους παγκοσμίως.

Ωστόσο, ένα πρόβλημα που διαπερνά ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα της Ευρώπης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τις πρωτοβουλίες μίας πλατφόρμας. Ο μέσος έφηβος χρησιμοποιεί τουλάχιστον 40 εφαρμογές την εβδομάδα, καθεμία με διαφορετικά όρια ηλικίας και διαφορετικούς κανόνες ασφαλείας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις εφαρμογές και στις ψηφιακές υπηρεσίες χρειάζεται μια κοινή ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης, κάτω από την οποία θα απαιτείται γονική έγκριση για τη λήψη εφαρμογών.

Τρεις προϋποθέσεις

Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια τέτοια ψηφιακή ενηλικίωση, απαιτούνται τρεις βασικοί πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι και όχι μόνο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η αποκλειστική εστίαση στα social media θα αποτελούσε μια μερική λύση, που θα μπορούσε να ωθήσει τους ανηλίκους σε λιγότερο ρυθμισμένους και, τελικά, λιγότερο ασφαλείς ψηφιακούς χώρους.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, κεντρικού και αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας. Σήμερα, οι μέθοδοι επαλήθευσης διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, επιτρέποντας σε έναν ανήλικο να δηλώνει ότι είναι 18 ετών σε μία υπηρεσία και 15 σε μια άλλη. Η Ευρώπη χρειάζεται μια λύση που θα εφαρμόζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι νέοι.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά μια απλή και λειτουργική διαδικασία γονικής έγκρισης για τη λήψη εφαρμογών από τους νεότερους εφήβους. Οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους και θα πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο σχετικά με το ποιες εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν στις συσκευές τους.

Γονική έγκριση

Η απαίτηση από τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών ή από τα λειτουργικά συστήματα των κινητών να επαληθεύουν την ηλικία και να ζητούν γονική έγκριση κατά τη λήψη εφαρμογών αποτελεί μια προσέγγιση που προστατεύει την ιδιωτικότητα, έχει τη στήριξη των γονέων και αξιοποιεί μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτειών στις ΗΠΑ, αλλά και χώρες όπως η Βραζιλία, έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες ρυθμίσεις μέσω της νομοθεσίας τους.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι ορισμένα ζητήματα απαιτούν λύσεις σε ηπειρωτική κλίμακα. Η ψηφιακή ασφάλεια των νέων αξίζει την ίδια συντονισμένη προσέγγιση που εφαρμόστηκε στην ενιαία αγορά, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συζητούν τις επόμενες ψηφιακές πολιτικές, οφείλουν να προτείνουν λύσεις που να καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι έφηβοι. Για μια γενιά που μεγαλώνει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι απλώς χρήσιμη· είναι απολύτως απαραίτητη».