Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Δεν είναι απλά ένας από τους πλέον επιτυχημένους και ταλαντούχους ηθοποιούς της 7ης Τέχνης. Είναι ένας μετρ της υποκριτικής, αλλά το κυριότερο, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι και πηγαίνοντας κόντρα στο star system. Για αυτό ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των σινεφίλ.

Παρά το γεγονός ότι ο 68χρονος ηθοποιός έβλεπε τις πόρτες των μεγάλων στούντιο πάντα ορθάνοιχτες μπροστά του, επέλεγε όχι απλά να μένει μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά να εξαφανίζεται από τα φώτα της δημοσιότητας – κρατώντας την προσωπική του ζωή μόνο για εκείνον.

Και φέτος, που αποφάσισε να βγει από τη «σύνταξη» πρωταγωνιστόντας στην ταινία Anemone, το έκανε για καλό σκοπό – στήριξε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Ρόναν. Διαφορετικά, θα είχαμε να δούμε τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη από το 2017!

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο «αδύναμο και αδιάφορο», ήταν κάτι που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν μπορούσε να ανεχτεί.

Οι ηθοποιοί έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες τα προηγούμενα χρόνια -στα φιλμ The Ballad of Jack and Rose και There Will Be Blood- και όπως φαίνεται ο Ντέι Λιούις τρέφει μεγάλη εκτίμηση για το ταλέντο του Ντέινο.

«Ο Πολ είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του» γράφτηκε σε έναν λογαριασμό του Instagram που έφερε το όνομα του επιτυχημένου ηθοποιού, ενώ συνοδευόταν από μια φωτογραφία τους της ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον.

Λίγες ώρες αργότερα η ανάρτηση σβήστηκε, προκαλώντας ένας μπέρδεμα για το τι έχει συμβεί.

Τελικά οι εκρπόσωποι του Ντάνιελ Ντέι Λιούις δήλωσαν στον Guardian ότι το προφίλ δεν είναι δικό του αλλά ενός θαυμαστή. Ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στηρίζει τον Πολ Ντέινο – «άλλωστε αυτός ήταν που τον πρότεινε για τον ρόλο στην ταινία» αναφέρουν στη γνωστή εφημερίδα.

Όσο για τον Πολ Ντέινο; Φαίνεται να αδιαφορεί για τις δηλώσεις του Ταραντίνο και συνεχίζει να κλείνει δουλειές σε μεγάλες παραγωγές, επιλέγοντας να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Επόμενη στάση για τον 41χρονο ηθοποιό το θρίλερ Bunker.