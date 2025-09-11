magazin
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Fizz 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:40

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Spotlight

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε την πρόθεση να αποσυρθεί» και ότι «καλύτερα να είχε κρατήσει το στόμα του κλειστό». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, ο Ντέι Λιούις μίλησε για την επιστροφή του στην υποκριτική μετά από οκταετή παύση, στην ταινία Anemone, σε σκηνοθεσία του γιου του Ρόναν ΝτέιΛιούις.

«Μου φαίνεται τόσο μεγαλοπρεπές να μιλάω για αυτό. Ποτέ δεν είχα σκοπό να αποσυρθώ, πραγματικά. Απλώς σταμάτησα να κάνω αυτό το συγκεκριμένο είδος δουλειάς, για να μπορέσω να κάνω κάποια άλλη δουλειά».

Πρόσθεσε: «Προφανώς, με έχουν κατηγορήσει δύο φορές μέχρι τώρα ότι αποσύρθηκα. Ποτέ δεν είχα σκοπό να αποσυρθώ από τίποτα! Απλώς ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο για λίγο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anemone (@anemonemovie)

Είχε αποσυρθεί ξανά  

Ο ΝτέιΛιούις ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017, μετά την κυκλοφορία της ταινίας Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread), σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον, στην οποία υποδύθηκε έναν σχεδιαστή μόδας.

Σε δήλωση που έκανε τότε ο εκπρόσωπός του, ανέφερε: «Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός… Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση και ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του θα κάνουν περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό».

Ο Ντέι Λιούις είχε προηγουμένως «αποσυρθεί» ξανά από την υποκριτική μεταξύ της ολοκλήρωσης της ταινίας Ο Μποξέρ (The Boxer, 1997) και της πρωταγωνιστικής του εμφάνισης στην ταινία Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης (Gangs of New York, 2002) του Μάρτιν Σκορσέζε – μέρος του χρόνου αυτού φέρεται να το πέρασε ως μαθητευόμενος του διάσημου Ιταλού υποδηματοποιού Στέφανο Μπέμερ.

«Όσο μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο να βρω τον δρόμο μου πίσω στο σημείο όπου η φλόγα καίει ξανά. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο, αυτή η φλόγα άναψε ξανά»

YouTube thumbnail

Η συνεργασία με το αίμα του

Το 1989, φάνηκε να εγκαταλείπει οριστικά την υποκριτική, ενώ ερμήνευσε τον Άμλετ στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου.

Ωστόσο, η προοπτική να συνεργαστεί με τον γιο του σε ένα κινηματογραφικό έργο φαίνεται να τον ώθησε να επιστρέψει. Ο Ντέι-Λιούις δήλωσε: «Όσο μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο να βρω τον δρόμο μου πίσω στο σημείο όπου η φλόγα καίει ξανά. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο (σ.σ.: Ρόλαν), αυτή η φλόγα άναψε ξανά. Και ήταν, από την αρχή μέχρι το τέλος, καθαρή χαρά να περάσω αυτό το χρόνο μαζί του».

Πρόσθεσε: «Ήταν απλώς ένας ήπιος φόβος, μια ανησυχία για την επανένταξη στον κόσμο του κινηματογράφου. Η δουλειά ήταν πάντα κάτι που αγαπούσα. Ποτέ δεν σταμάτησα να αγαπώ τη δουλειά. Αλλά υπήρχαν πτυχές του τρόπου ζωής που την συνόδευαν και με τις οποίες δεν μπορούσα να συμβιβαστώ – από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα».

Ένα κενό στο τέλος

Ο Ντέι- Λιούις έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για τον καλύτερο ηθοποιό, για τις ταινίες «Το αριστερό μου πόδι», «Θα χυθεί αίμα» και «Λίνκολν», και έχει προταθεί για άλλα τρία, για τις ταινίες «Στο όνομα του Πατέρα», «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» και «Αόρατο νήμα».

Η ταινία Anemone θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο.

Αναφερόμενος στην ταινία Αόρατη Κλωστή, ο Ντέι-Λιούις είπε: «Υπάρχει κάτι στη διαδικασία της υποκριτικής που με άφησε με ένα κενό στο τέλος… Κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν μέρος της διαδικασίας και ότι τελικά θα υπήρχε μια αναγέννηση. Στην τελευταία μου εμπειρία με την Αόρατη Κλωστή άρχισα να νιώθω έντονα ότι ίσως δεν θα υπήρχε πια αυτή η αναγέννηση. Ότι ίσως θα έπρεπε απλά να μείνω μακριά από αυτό, επειδή δεν είχα τίποτα άλλο να προσφέρω.

»Αλλά κοιτάζοντας πίσω τώρα, θα ήταν καλύτερα να είχα κρατήσει το στόμα μου κλειστό».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
Στο ψυγείο η κωμωδία 11.09.25

Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
Σίριαλ 10.09.25

Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Μετά από 20 μήνες απόλυτης αποξένωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, με την κίνηση αυτή να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πρώτο, δειλό βήμα προς τη συμφιλίωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ
Τείχος 10.09.25

Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Σύνταξη
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία
Le Monde 11.09.25

Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία

Με τις 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία να αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ της χώρας, η δημοσιονομική σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές που βρίσκεται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο