Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Η πρώτη φωτογραφία – O Ντάνιελ Ντέι Λιούις σε ταινία του γιου του μετά από 8 χρόνια αποχής
14 Αυγούστου 2025

Η πρώτη φωτογραφία – O Ντάνιελ Ντέι Λιούις σε ταινία του γιου του μετά από 8 χρόνια αποχής

Μια πρώτη ματιά στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Ντάνιελ Ντέι Λιούις και το νέο του έργο Anemone, με θέμα την πατρότητα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επανήλθε από τη συνταξιοδότησή του σε μια πρώτη φωτογραφία από τη νέα του ταινία, Anemone. Το έργο της Focus Features θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, το οποίο ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου, και σηματοδοτεί την επιστροφή του τριπλού νικητή Όσκαρ μετά από οκτώ χρόνια «απόσυρσης».

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Λιούις, Ρόναν Ντέι Λιούις, και είναι συν-σενάριο των δύο ανδρών.

Η επίσημη περιγραφή της ταινίας Anemone την χαρακτηρίζει ως «ένα συναρπαστικό οικογενειακό δράμα… για ζωές που καταστρέφονται από φαινομενικά ασυμβίβαστες κληρονομιές πολιτικής και προσωπικής βίας».

Η πρώτη ταινία του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Anemone

Η πρώτη ταινία του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Anemone

Μια τεταμένη, αν και κατά καιρούς τρυφερή σχέση

Η ταινία διαδραματίζεται στη Βόρεια Αγγλία και ακολουθεί έναν μεσήλικα άνδρα (Σον Μπιν) που «ξεκινά από το προαστιακό του σπίτι ένα ταξίδι στο δάσος, όπου επανασυνδέεται με τον αποξενωμένο ερημίτη αδελφό του (Ντέι Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άνδρες μοιράζονται μια τεταμένη, αν και κατά καιρούς τρυφερή σχέση -μια σχέση που άλλαξε για πάντα από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες νωρίτερα».

Συνεχίζει η περιγραφή: «Με συναισθηματική δύναμη, αυτό το σκηνοθετικό ντεμπούτο είναι σίγουρο τόσο στις μικρές λεπτομέρειες όσο και στις μεγάλες κινήσεις, καθώς χαράζει το μονοπάτι προς την οικογενειακή λύτρωση ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Εκτός από τις αταλάντευτες ερμηνείες των πρωταγωνιστών, το Anemone διαθέτει εξαιρετικές ερμηνείες από τους Samantha Morton και Samuel Bottomley, καθώς και μια εντυπωσιακά εκφραστική κινηματογραφία ευρείας οθόνης από τον Ben Fordesman».

Το Anemone είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ντέι Λιούις μετά το Phantom Thread του 2017. Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, ο ηθοποιός είχε κάνει μια επίσημη δήλωση: «Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός. Είναι εξαιρετικά ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση και ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του θα κάνουν περαιτέρω σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα».

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Λιούις, Ρόναν Ντέι Λιούις, και είναι συν-σενάριο των δύο ανδρών

«Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω…»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό W εξήγησε: «Ήξερα ότι δεν ήταν συνηθισμένο να βγάλω μια δήλωση. Αλλά ήθελα να βάλω ένα τέλος. Δεν ήθελα να ξαναμπλέξω σε άλλο πρότζεκτ. Όλη μου τη ζωή έλεγα ότι πρέπει να σταματήσω να παίζω, και δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά, αλλά η παρόρμηση να σταματήσω ριζώθηκε μέσα μου και έγινε μια εμμονή. Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω… Διστάζω να χρησιμοποιήσω την υπερβολικά χρησιμοποιημένη λέξη “καλλιτέχνης”, αλλά υπάρχει κάτι από την ευθύνη του καλλιτέχνη που με βαραίνει. Πρέπει να πιστεύω στην αξία αυτού που κάνω. Η δουλειά μπορεί να φαίνεται ζωτικής σημασίας. Ακόμα και ακαταμάχητη. Και αν το κοινό το πιστεύει, αυτό θα έπρεπε να μου αρκεί. Αλλά, τελευταία, δεν μου αρκεί».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

