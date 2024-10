Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Το «χρυσό» παιδί της 7ης Τέχνης επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουνίου 2017 όταν μια ανακοίνωση άφηνε άναυδο τον χώρο της 7ης Τέχνης: ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις ανακοίνωνε την απόσυρσή του από τον χώρο της θεάματος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο βραβευμένος ηθοποιός άφηνε τον κινηματογραφικό κόσμο – άλλωστε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μας είχε συνηθίσει σε πολυετή διαλείμματα.

Ωστόσο, πλέον, όλα έδειχναν πως δεν πρόκειται για ένα απλό διάλειμμα, αλλά για το οριστικό τέλος. Άλλωστε, η σχέση του Ντάνιελ Ντέι Λίουις με τον όρο «σταρ του Χόλιγουντ» δεν ήταν ποτέ πολύ καλή. Έδειχνε ότι έκανε πάντα και μόνο αυτό που του άρεσε, αδιαφορώντας για προτάσεις εκατομμυρίων και παίρνοντας τους ρόλους που τον γέμιζαν.

Ίσως αυτή η στάση καλλιτεχνικής ζωής να ήταν που τον έκανε και τόσο επιτυχημένο. Άλλωστε, ο Ντέι Λιούις δεν είχε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα: είχε κερδίσει ήδη 3 βραβεία Όσκαρ, 4 BAFTA, 2 Χρυσές Σφαίρες, αλλά πάνω από όλα είχε κερδίσει τον σεβασμό και την αναγνώριση του κόσμου, των κριτικών και των συναδέλφων του.

Και μέχρι πριν λίγες ώρες, όλα έδειχναν ότι ο Ντάνιελ Ντέι Λίους δεν θα έβγαινε από τη… συνταξιοδότησή του ως ηθοποιός. Αλλά τελικά, ποτέ μη λες ποτέ.

Εδώ και λίγες ώρες κάνει τον γύρο του κόσμου η είδηση ότι ο βραβευμένος ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Όχι, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν είναι ότι βαρέθηκε τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ούτε ότι του έγινε κάποια πρόταση εκατομμυρίων. Ο λόγος είναι ο γιος του.

Daniel Day-Lewis is making his official return to acting, starring in Anemone, the directorial debut of Ronan Day-Lewis, produced by Focus Features.

The film will delve into the complex relationships between fathers, sons, and brothers, exploring the dynamics of family bonds. pic.twitter.com/yJQdtaO437

— cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 2, 2024