magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Culture Live 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:55

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Spotlight

Η υπόθεση της Μπερλινάλε περνά σε κρίσιμο σημείο, καθώς η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί σήμερα έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τη «μελλοντική κατεύθυνση» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, σύμφωνα με το Euronews.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καλλιτεχνική διευθύντρια, Τρίσια Τατλ, η οποία – σύμφωνα με δημοσιεύματα – ενδέχεται να απομακρυνθεί από τη θέση της, μετά τον πολιτικό θόρυβο που προκάλεσαν φιλοπαλαιστινιακές παρεμβάσεις δημιουργών κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων το περασμένο Σάββατο.

Η διευθύντρια του φεστιβάλ, Τρίσια Τάτλ, εκφωνεί την εναρκτήρια ομιλία πριν από την προβολή της ταινίας «Everything Everywhere All At Once» στο πλαίσιο του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο Βερολίνο, Γερμανία, 13 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Nadja Wohlleben

Σχεδόν 700 υπογραφές υπέρ της Τατλ

Η προοπτική απομάκρυνσής της έχει πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Επιφανείς Ευρωπαίοι και Αμερικανοί δημιουργοί εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους, ενώ η Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου παρενέβη με ανοικτή επιστολή, δηλώνοντας ότι παρακολουθεί «με βαθιά ανησυχία» τη συζήτηση περί παύσης της διευθύντριας της Μπερλινάλε.

Η Ακαδημία επισημαίνει ότι οι επίμαχες δηλώσεις δεν έγιναν από τη διοίκηση του φεστιβάλ αλλά από προσκεκλημένους σκηνοθέτες και τονίζει πως ένα διεθνές φεστιβάλ δεν λειτουργεί ως διπλωματικός μηχανισμός, αλλά ως δημοκρατικός πολιτιστικός θεσμός που οφείλει να προστατεύει την πολυφωνία και την ελεύθερη έκφραση.

Το κείμενο φέρει σχεδόν 700 υπογραφές επαγγελματιών του σινεμά, μεταξύ των οποίων οι Σον Μπέικερ, Τίλντα Σουίντον, Νάνσι Σπίλμπεργκ, Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Μαρία Σράντερ, Μάρεν Άντε, Τομ Τίκβερ και Τοντ Χέινς.

Αναλυτικά η επιστολή της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

«Ως δημιουργοί στη Γερμανία και πέρα από αυτήν, παρακολουθούμε με βαθιά ανησυχία τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Μπερλινάλε και την προτεινόμενη απομάκρυνση της Τρίσια Τατλ. Υπερασπιζόμαστε τη Μπερλινάλε γι’ αυτό που ουσιαστικά είναι: έναν τόπο ανταλλαγής.

Η Μπερλινάλε είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κόκκινο χαλί ή μια ακολουθία πρωτοσέλιδων. Αποτελεί χώρο όπου διασταυρώνονται οπτικές, αμφισβητούνται αφηγήσεις και γίνονται ορατές κοινωνικές εντάσεις. Εκεί εκτυλίσσεται ο δημόσιος διάλογος – στον πυρήνα του κινηματογράφου.

Η πρόσφατη κριτική εστίασε σε δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τη σκηνή. Καμία από αυτές δεν προήλθε από τη διεύθυνση του φεστιβάλ, αλλά από προσκεκλημένους δημιουργούς. Ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου δεν αποτελεί εργαλείο διπλωματίας· είναι ένας δημοκρατικός πολιτιστικός χώρος που αξίζει προστασίας. Η δύναμή του έγκειται στην ικανότητά του να φιλοξενεί αποκλίνουσες οπτικές και να προσφέρει ορατότητα σε μια πολλαπλότητα φωνών.

Επίσης, κριτική ασκήθηκε σε φωτογραφία της διεύθυνσης του φεστιβάλ με δημιουργούς, στην οποία ήταν ορατή παλαιστινιακή σημαία. Η φωτογράφιση με διεθνείς καλεσμένους αποτελεί συνήθη πρακτική ενός τέτοιου φεστιβάλ. Η ορατότητα διαφορετικών ταυτοτήτων δεν συνιστά επιδοκιμασία· αποτελεί έκφραση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας.

Όταν λαμβάνονται υπηρεσιακές αποφάσεις με αφορμή μεμονωμένες δηλώσεις ή συμβολικές ερμηνείες, αποστέλλεται ένα ανησυχητικό μήνυμα: οι πολιτιστικοί θεσμοί τίθενται υπό πολιτική πίεση.

Αν συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασιστεί το μέλλον της ηγεσίας του φεστιβάλ, τότε διακυβεύεται κάτι περισσότερο από μία μεμονωμένη θέση. Το ζήτημα αφορά τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και τη θεσμική ανεξαρτησία.

Η Μπερλινάλε υπήρξε πάντοτε πολιτική – όχι με κομματικούς όρους, αλλά με κοινωνική εμπλοκή. Ο κινηματογράφος καθιστά ορατές τις συγκρούσεις, ανοίγει νέες οπτικές και μετατρέπει σε απτή εμπειρία την αδικία και τη βία. Θέτει ηθικά ερωτήματα και μας καλεί να αντέξουμε την αμφισημία αντί να την επιλύουμε πρόωρα. Φωτίζει δομές εξουσίας και δίνει ορατότητα σε εμπειρίες καταπίεσης – όχι για να προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις, αλλά για να καταστήσει εφικτό έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Εκεί ακριβώς εδράζεται η δημοκρατική του αξία.

Ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας κρίσης, έχουμε ανάγκη από χώρους που μπορούν να αντέξουν τη διαφωνία. Η ανεξαρτησία των πολιτιστικών θεσμών διασφαλίζει όχι μόνο την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά και τη ζωντάνια του ίδιου του δημοκρατικού διαλόγου.

Αν κάθε αντιπαράθεση οδηγεί σε θεσμικές συνέπειες, ο διάλογος υποχωρεί μπροστά στον έλεγχο.

Στεκόμαστε υπέρ μιας κουλτούρας ανταλλαγής, όχι εκφοβισμού. Όπου η διαφορετικότητα παραμένει ορατή, η δημοκρατία παραμένει ζωντανή».

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Τρίσια Τατλ, μιλά στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής βραβείων του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο Βερολίνο, Γερμανία, 21 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Axel Schmidt
 

Η Bild στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με το Euronews Culture, η συντηρητική εφημερίδα Bild – χωρίς να επικαλείται πηγές – ανέφερε ότι το υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την αποπομπή της Τάτλ στη σημερινή συνεδρίαση. Η ίδια διανύει το δεύτερο έτος της πενταετούς θητείας της.

Η Bild, που έχει τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ, πρωτοστατεί στην κριτική κατά του φεστιβάλ μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στη σκηνή της απονομής. Μεταξύ όσων διατύπωσαν δημόσια φιλοπαλαιστινιακές θέσεις ήταν η Μαρί-Ροζ Οστά (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους), η Ζενεβιέβ Ντιλούντ-ντε Σελ (Καλύτερο Σενάριο) και ο Εμίν Αλπέρ (Αργυρή Άρκτος – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής).

Ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί και η διευθύντρια του Φεστιβάλ Βερολίνου, Τρίσια Τατλ, ποζάρουν σε φωτογράφιση (photocall) στο πλαίσιο του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο Βερολίνο, Γερμανία, 19 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Maryam Majd

Η αποχώρηση Σνάιντερ και οι βαριές κατηγορίες

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω όταν ο ομοσπονδιακός υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κάρστεν Σνάιντερ, αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπντάλα Αλ-Χατίμπ. Η ταινία του «Chronicles From The Siege» είχε μόλις τιμηθεί με το κορυφαίο βραβείο του τμήματος Perspectives.

Από τη σκηνή, ο Αλ-Χατίμπ κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι «είναι εταίρος στη γενοκτονία στη Γάζα στο πλευρό του Ισραήλ», κάνοντας αναφορά και στη διαχρονικά φιλοϊσραηλινή στάση της χώρας, η οποία συνδέεται με το ιστορικό της παρελθόν.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο αρθρογράφος Γκούνναρ Σούπελιους, σε στήλη του στη Bild, υποστήριξε ότι η Τατλ «πόζαρε για προπαγάνδα της Γάζας», επικαλούμενος φωτογραφία της με τον Αλ-Χατίμπ και την ομάδα της ταινίας, όπου διακρίνεται παλαιστινιακή σημαία. Της καταλόγισε επίσης ότι επέτρεψε στη Μπερλινάλε να χρησιμοποιηθεί από «αντισημιτικούς» ακτιβιστές.

Καλλιτεχνική ελευθερία και θεσμική ανεξαρτησία

Η Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου απορρίπτει ρητά αυτούς τους ισχυρισμούς. Όπως επισημαίνει, η φωτογράφιση με διεθνείς καλεσμένους αποτελεί πάγια πρακτική ενός φεστιβάλ τέτοιου βεληνεκούς και η παρουσία διαφορετικών συμβόλων ή ταυτοτήτων δεν συνιστά πολιτική ταύτιση, αλλά στοιχείο μιας ανοιχτής, δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η επιβολή υπηρεσιακών συνεπειών με αφορμή μεμονωμένες δηλώσεις ή συμβολικές αναγνώσεις στέλνει ανησυχητικό μήνυμα περί πολιτικής πίεσης στους πολιτιστικούς θεσμούς.

Κατά τους υπογράφοντες, το ζήτημα δεν αφορά απλώς ένα πρόσωπο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και τη θεσμική ανεξαρτησία. Εάν κάθε αντιπαράθεση οδηγεί σε θεσμικές κυρώσεις, σημειώνουν, τότε ο δημόσιος διάλογος υποχωρεί μπροστά στον έλεγχο.

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Βερολίνου, Τρίσια Τατλ, χαιρετά από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο Berlinale Palast στο Βερολίνο, Γερμανία, 12 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Axel Schmidt

Κριτική και από φιλοπαλαιστινιακούς κύκλους

Την ίδια στιγμή, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τατλ βρέθηκε αντιμέτωπη με επικρίσεις και από την αντίθετη πλευρά κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ. Φιλοπαλαιστινιακοί ακτιβιστές την κατηγόρησαν – όπως και τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Βιμ Βέντερς – ότι δεν εξέφρασαν επαρκή δημόσια αλληλεγγύη προς τους Παλαιστιινίους, κάνοντας λόγο ακόμη και για «λογοκρισία» δημιουργών που επιθυμούσαν να τοποθετηθούν.

Η διοργάνωση έχει επιβεβαιώσει τη σημερινή συνάντηση με το υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις.

Στην κατακλείδα της επιστολής, η Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου υπενθυμίζει ότι η Μπερλινάλε υπήρξε διαχρονικά πολιτική με κοινωνικούς όρους: ένας χώρος όπου αναδεικνύονται συγκρούσεις, φωτίζονται δομές εξουσίας και τίθενται ηθικά ερωτήματα. «Στεκόμαστε υπέρ μιας κουλτούρας ανταλλαγής, όχι εκφοβισμού. Όπου η διαφορετικότητα παραμένει ορατή, η δημοκρατία παραμένει ζωντανή», τονίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο