Γιατί οι νέοι στη Σκωτία επιστρέφουν στα γαελικά;
Culture Live 28 Φεβρουαρίου 2026, 16:40

Γιατί οι νέοι στη Σκωτία επιστρέφουν στα γαελικά;

Σύμφωνα με την απογραφή του 2022, 130.161 άτομα στη Σκωτία δήλωσαν ότι έχουν μερική γνώση της γαελικής γλώσσας, έναντι 87.000 το 2011.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Toν 17ο αιώνα, ο βασιλιάς Ιάκωβος Δ’ διέταξε την κατάργηση της γαελικής γλώσσας για να «εκπολιτίσει» τους Χάιλαντερς, λαός της βόρειας Σκωτίας και των νησιών της, αναγκάζοντας τους αρχηγούς των φυλών να στέλνουν τους μεγαλύτερους γιους τους σε αγγλόφωνα σχολεία.

«Ο Νόμος για την Εκπαίδευση του 1872 – με τον οποίο το κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σχολική εκπαίδευση – δεν προέβλεπε καμία διάταξη για τη διδασκαλία στα γαελικά, σε μια εποχή που πολλοί ομιλητές της γαελικής γλώσσας δεν μιλούσαν αγγλικά», ανέφερε ο Duncan Sneddon, λέκτορας Κελτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Adrianne Webster του περιοδικού Dazed με αφορμή την αναβίωση της γλώσσας.

Ο νέος νόμος

Πολλούς αιώνες αργότερα, τα γαελικά φαίνεται πως κερδίζουν και πάλι έδαφος ιδίως μεταξύ των νέων: σύμφωνα με την απογραφή του 2022, 130.161 άτομα στη Σκωτία δήλωσαν ότι έχουν μερική γνώση της γαελικής γλώσσας, έναντι 87.000 το 2011.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η κυβέρνηση της Σκωτίας ψήφισε νόμο που καθιερώνει επίσημα τη γαελική ως επίσημεη γλώσσα της Σκωτίας.

@niamhmackinnon answering some of your questions in scottish Gaelic and English mixed together 🫶🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #grwm #scotland #scottishtiktok #gaelic #traditional #culture #language #fyp ♬ Romantic Classical Piano Solo – FREDERIC BOUCHAL

Όπως ανέφερε τότε το BBC, ο  νέος νόμος, τον οποίο ψήφισαν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου της Σκωτίας, δίνει το δικαίωμα στους γονείς να ζητήσουν την ίδρυση σχολείου γαελικής γλώσσας στην περιοχή τους και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα περισσότερων τίτλων σπουδών στη γαελική γλώσσα, ενώ η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Σκωτίας, Κέιτ Φόρμπς, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορικό ορόσημο».

Αναβίωση δια χειρός της Gen Z

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, τα γαελικά για χρόνια θεωρούνταν ντεμοντέ και «χωριάτικα» και συνδέθηκαν με απομονωμένες, θρησκευτικές κοινότητες και μια στερεοτυπική εικόνα της Σκωτίας – που δεν έχει καμία σχέση με τους Gen Z χρήστες/ριες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιζητούν να εξερευνήσουν ένα άγνωστο γλωσσολογικό πεδίο.

«Εδώ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια, υπάρχει ένα αρκετά σταθερό μήνυμα ότι η γαελική γλώσσα είναι κάτι που εμποδίζει την πρόοδο των ανθρώπων. Αυτό αρχίζει να αλλάζει, και το μεγαλύτερο μέρος της αναγνώρισης ανήκει σε όσους μέσα στην γαελική κοινότητα έχουν εργαστεί σκληρά για να αλλάξουν τέτοιου είδους αντιλήψεις», υποστήριξε ο Sneddon μιλώντας στο Dazed.

@calummaclennan Replying to @connie first language! #scottishgaelic #gàidhlig #gaelic #scotland ♬ original sound – Calum Maclennan

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Adrianne Webster, η αλλαγή δεν ήρθε ούτε από τα πανεπιστήμια ούτε από τις κοινοβουλευτικές αίθουσες, αλλά από το διαδίκτυο. Ναι, καλά ακούσατε. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη αναζήτηση στο TikTok, θα βρείτε τον λογαριασμό της Etta May, η οποία ανεβάζει βίντεο όπου μιλάει στα γαελικά, καθώς μας δείχνει πώς κυλούν οι ημέρες της.

Ακόμη στην παρέα της, μπορείτε να βρείτε και την Choirstaidh Iona NicArtair, μια καλλιτέχνιδα και διοργανώτρια εργαστηρίων με έδρα τη Γλασκόβη, που μιλά γαελικά και χρησιμοποιεί επίσης την πλατφόρμα της για τιμήσει τη γλώσσα και την κληρονομιά της.

Συμπερασματικά, η κελτική ταυτότητα στο σύνολο της, έχει καταφέρει να επανέλθει στη συζήτηση, με δημοφιλή συγκροτήμα όπως οι Kneecap, να έχουν φροντίσει για αυτή την αλλαγή: οι αγαπημένοι μας Ιρλανδοί ραπάρουν και στα γαελικά, καθώς όπως ανέφερε ο Mo Chora σε συνέντευξη του στους LA Times: «Είναι φυσικό για εμάς να ραπάρουμε στα ιρλανδικά, αλλά αναμειγνύουμε τις γλώσσες επειδή ζούμε σε ένα μέρος όπου οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται εξίσου. Πάντα λέμε ότι αυτό σημαίνει απλώς ότι έχουμε διπλάσιες ρίμες από οποιονδήποτε ραπάρει σε μία γλώσσα».

*Με πληροφορίες από: Dazed & BBC

World
Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Κόσμος
Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream magazin
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»

«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Σύνταξη
Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
Super League 2 28.02.26

Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League! Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Τέμπη 28.02.26

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 28.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28.02.26

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

