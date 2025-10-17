Η Gen Z ανατρέπει κυβερνήσεις – Θα μπορούσε η βρετανική βασιλική οικογένεια να είναι η επόμενη;

Οι αλλαγές των γενεών έχουν τον τρόπο τους να αναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες, και αυτό είναι πιο εμφανές από ποτέ στην αυξανόμενη αποξένωση μεταξύ των Βρετανών της Gen Z και της βασιλικής οικογένειας.

Ενώ η μοναρχία έχει επιβιώσει από αιώνες αναταραχών, οι σημερινές νεότερες γενιές — η Gen Z και η Gen A — αμφισβητούν όχι μόνο τη σημασία των μελών της βασιλικής οικογένειας, αλλά και το κόστος της διατήρησής τους σε μια εποχή ανισότητας και κοινωνικών αναταραχών.

Ηαναβίωση της βασιλικής οικογένειας

Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε μια έντονη δραστηριότητα της βασιλικής οικογένειας στα social media: ο πρίγκιπας Γουίλιαμ περιηγήθηκε στο Γουίντσορ με ένα ηλεκτρικό σκούτερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Apple+ με τον Eugene Levy, συζητώντας πώς ελπίζει να εκσυγχρονίσει τη μοναρχία, ενώ η Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας, έγραψε ένα συγκινητικό δοκίμιο για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω της «επιδημίας αποσύνδεσης» που έχει δημιουργήσει η ψηφιακή τεχνολογία.

Το ζευγάρι έκανε επίσης εμφανίσεις υψηλού προφίλ μαζί με τον βασιλιά Κάρολο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία.

Οι δεσμεύσεις τους κυμαίνονταν από την επίσκεψη στο Fire & Rescue Service College έως την επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα για να μάθουν για τη βιωσιμότητα.

Μετά από κριτική για μια φαινομενικά ανιαρή καλοκαιρινή περίοδο δημόσιων εμφανίσεων, αυτή η επίθεση φαίνεται να στοχεύει στο να κερδίσει τις καρδιές μιας γενιάς που μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική σημασία της μοναρχίας.

🇬🇧 The UK Royal Family already have assets worth over £22Billion King Charles should give this ridiculous amount of tax payer money to the vulnerable pensioners Labour have just shafted for this Winter. pic.twitter.com/QThjtSCfmr — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 1, 2024

Μια απόσταση μεταξύ των γενεών

Οι ηλικιωμένοι Βρετανοί έχουν συχνά ζωντανές αναμνήσεις από τη μοναρχία.

Οι Baby Boomers θυμούνται την σέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ μετά το θάνατο του Βασιλιά Γεωργίου VI, ενώ η Γενιά Χ μεγάλωσε με το θέαμα του γάμου του Πρίγκιπα Κάρολου και της Πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1981.

Πολλοί εξακολουθούν να φυλάσσουν αναμνηστικά ή να θυμούνται τη συλλογική θλίψη της χώρας για τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα — μια στιγμή που ενέτεινε το αντιμοναρχικό κλίμα.

Για τους Millennials, τα βασιλικά γεγονότα έχουν σημασία μόνο από άποψη event: μια επιπλέον αργία ή μια δημόσια γιορτή.

Ωστόσο, η Gen Z και η Gen Alpha μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανασφάλειας, κοινωνικών αναταραχών και μιας σειράς βασιλικών σκανδάλων, από συζυγικές διαμάχες έως κατηγορίες που αφορούσαν τον πρίγκιπα Άντριου.

Ως αποτέλεσμα, ο θεσμός δεν προκαλεί πλέον νοσταλγία, αλλά εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη, τα προνόμια και τη λογοδοσία, σύμφωνα με τον Guardian.

Στάσεις των γενεών απέναντι στη μοναρχία

Η έρευνα της ειδικής σε θέματα γενεών Chloe Combi υπογραμμίζει αυτό το χάσμα.

Μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών, το 77% πιστεύει ότι η μοναρχία είναι «καλή για τη Βρετανία».

Σε έντονη αντίθεση, μόνο το 30% των μεγαλύτερων σε ηλικία μελών της Gen Z μοιράζεται αυτό το συναίσθημα.

Μεταξύ των νεότερων εφήβων, τα νούμερα είναι ακόμη πιο απογοητευτικά: μόνο το 27% έχει «πολύ θετική» άποψη για τη βασιλική οικογένεια, ενώ το 39% έχει αρνητική άποψη.

Οι οικονομικές πραγματικότητες τροφοδοτούν αυτή τη δυσαρέσκεια.

Με 4,5 εκατομμύρια παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τις οικογένειες να αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα, η λαμπερή εικόνα των παλατιών και των κτημάτων φαίνεται αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Ο ρόλος του πλούτου και των προνομίων

Για τους νέους, ο πλούτος και τα προνόμια εξετάζονται με μεγάλη προσοχή.

Η έννοια της «κληρονομικής δημοκρατίας» της Eliza Filby υπογραμμίζει τα κρυφά πλεονεκτήματα του πλούτου των γονιών — τη λεγόμενη «Τράπεζα της μαμάς και του μπαμπά».

Πολλοί νέοι Βρετανοί βλέπουν τη βασιλική οικογένεια ως την απόλυτη ενσάρκωση των αδικαιολόγητων προνομίων. Ο δεκαπεντάχρονος Gus το συνοψίζει με συντομία: είναι «τα απόλυτα παιδιά του νεποτισμού».

Η δημόσια εικόνα της μοναρχίας έχει επίσης πληγεί από εσωτερικές συγκρούσεις.

Η ευρέως δημοσιευμένη ρήξη μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι έχει διχάσει την κοινή γνώμη μεταξύ των νεότερων Βρετανών, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να τασσονται με την «ομάδα του Γουίλιαμ» ή την «ομάδα του Χάρι».

Αυτές οι αναταραχές ενισχύουν την αντίληψη για έναν διαλυμένο θεσμό, υπονομεύοντας τους ισχυρισμούς για σταθερότητα και ενότητα.

Σκάνδαλα και δημόσια αντίληψη

Η σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν αμαυρώνει περαιτέρω την εικόνα της μοναρχίας μεταξύ των νέων.

Η επίγνωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς του είναι εξαιρετικά υψηλή — το 88% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν την ιστορία.

Όπως παρατηρεί ένας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι εξακολουθούν να αφήνουν τον πρίγκιπα Άντριου να ζει σε ένα παλάτι. Είναι τρελό να προσποιούνται ότι όλα είναι εντάξει».

Σκάνδαλα όπως αυτά συμβάλλουν στην αυξανόμενη αντίληψη ότι η βασιλική οικογένεια είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και δεν λογοδοτεί, ακόμη και καθώς εντείνονται οι εκκλήσεις για διαφάνεια.

Gen-Z are the least supportive of the monarchy not just because they’re young but because they’re surrounded by an ideology which repudiates our institutionshttps://t.co/lSxitNdZqr pic.twitter.com/ecy5lW2TB5 — Matt Goodwin (@GoodwinMJ) April 30, 2023

Το αβέβαιο μέλλον της μοναρχίας

Τελικά, η μοναρχία υπάρχει με τη συναίνεση του λαού, όχι με θεϊκό δικαίωμα. Ενώ η συνολική υποστήριξη των Βρετανών παραμένει γύρω στο 60-65%, ο αριθμός αυτός μειώνεται απότομα μεταξύ των νεότερων γενεών.

Μεταξύ των 18-24 ετών, η υποστήριξη έχει μειωθεί στο 41%, αντανακλώντας την ευρύτερη κοινωνική απογοήτευση από την ανισότητα και την πολιτική αστάθεια.

Η βρετανική μοναρχία έχει επιβιώσει για πολύ καιρό χάρη στο θέαμα, τις τελετές και ένα βαθμό μυστικισμού.

Ωστόσο, σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών, κοινωνικών διαιρέσεων και γενεαλογικής κριτικής, αυτός ο μυστικισμός μπορεί να μην είναι πλέον αρκετός.

Η Gen Z και η Gen A ήδη αναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, ανατρέποντας κυβερνήσεις και απαιτώντας λογοδοσία.

Και ίσως η βασιλική οικογένεια είναι η επόμενη.