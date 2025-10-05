Η Gen Z απαιτεί ελπίδα σε όλο τον κόσμο τροφοδοτώντας εξεγέρσεις

Με τα αυταρχικά κράτη να γίνονται πιο αυταρχικά και τα κάποτε πολιτισμένα κράτη της Δύσης να διολισθαίνουν προς την άκρα δεξιά, οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς που ανατέλλει, της Gen Z, μπορεί να μην έχουν την γνώση και την εμπειρία, όμως έχουν την ορμή και τον θυμό, να ρισκάρουν τις ίδιες τους τις ζωές για ένα μέλλον που δεν τους δείχνει κανένα σημάδι ελπίδας.

Η πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ, λάμπει με νέους δρόμους, ανακαινισμένα κτίρια, πολυσύχναστα καφέ και τους άψογους κήπους της Ανδαλουσίας. Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του ποταμού, η λάμψη της πόλης-υπόδειγμα του βασιλιά Μοχάμεντ VI γρήγορα ξεθωριάζει, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η γειτονική προαστιακή πόλη Σαλέ είναι γεμάτη από λακκούβες στους δρόμους, ερειπωμένα σπίτια και εγκληματικότητα. Έχοντας αποτελέσει εδώ και χρόνια εστία ακτιβιστών, ξέσπασε και πάλι αυτή την εβδομάδα, όταν νεαροί διαδηλωτές στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Αλ Αμάλ κατέστρεψαν περιπολικά, βανδάλισαν τράπεζες και έβαλαν φωτιά σε κτίρια. Αντιμετώπισαν τη βίαιη καταστολή των αρχών.

Η οργή τους πηγάζει από τις αυξανόμενες ανισότητες σε μια χώρα που ξοδεύει δισεκατομμύρια για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και για έργα όπως το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Αφρικής, και όπου η άρχουσα τάξη ζει πολυτελώς, αλλά η ανεργία των νέων φτάνει το 60%. Και είναι μια δυσαρέσκεια που αντηχεί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Η Δύση επιλέγει την ακροδεξιά και ο Νότος την μάχη

Ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους επιλέγοντας πιο ακραίες πολιτικές, οι Μαροκινοί της Gen Z εντάχθηκαν στο κύμα διαδηλώσεων των ηγετών του αύριο στην Αφρική και την Ασία ενάντια στους γηραιούς ηγέτες, τη διαφθορά, την ανεργία, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις οικονομίες που αγνοούν τους νέους από την εφηβεία έως τα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε χώρες όπως η Μαδαγασκάρη, η Ινδονησία, η Κένυα και η Μογγολία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς η δυσαρέσκεια για το status quo έφτασε στο αποκορύφωμά της, κινητοποιημένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιδεικτική επίδειξη πλούτου — από προέδρους που φορούν πολυτελή ρολόγια αξίας τριών ετών κανονικού μισθού έως τα παιδιά υπουργών που δημοσιεύουν γοητευτικές φωτογραφίες από την Ίμπιζα στο Instagram — έχει τροφοδοτήσει την οργή.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο Νεπάλ τον περασμένο μήνα και στο Μπαγκλαντές πέρυσι, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πιο επιτυχημένες διαμαρτυρίες της Gen Z. Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδηλωτές προκάλεσαν την πτώση των κυβερνήσεων.

Η διαφθορά και ο αυταρχισμός είναι ο κοινός παρονομαστής

«Αυτό που διακρίνει την τρέχουσα κύμα κινητοποίησης των νέων είναι η σύγκλιση των συνθηκών σε πολύ διαφορετικά πολιτικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Μπιλάλ Μπασιούνι, επικεφαλής πρόβλεψης κινδύνων στη συμβουλευτική εταιρεία Pangea-Risk. «Οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και χαμηλή δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η πολιτική εξουσία συγκεντρώνεται σε γηραιές ελίτ με ελάχιστο περιθώριο ανανέωσης».

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή στη Μαδαγασκάρη, όπου η αστυνομία σκότωσε τουλάχιστον 22 άτομα, ακόμη και μετά την αποπομπή ολόκληρης της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Αντρί Ρατζοελίνα ως απάντηση στις αναταραχές.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μαρόκο και περισσότεροι από 1.000 συνελήφθησαν, σε αυτό που αποτελεί το σοβαρότερο κύμα αναταραχών από την Αραβική Άνοιξη, τις επαναστάσεις που ξεκίνησαν κατά μήκος της ακτής της Τυνησίας, αλλά τις οποίες το Μαρόκο κατάφερε να αποφύγει.

Σε μια χώρα με τεράστιες ανισότητες, η ψαλίδα άνοιξε περαιτέρω

Με οριζόντια οργάνωση και με γνώσεις τεχνολογίας, μια ομάδα χωρίς ηγέτες που ονομάζεται Gen Z 212 δυναμώνει συνεχών, την ώρα που η οργή των μαροκινών διαδηλωτών έχει τροφοδοτηθεί από τις σπάταλες δαπάνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2030, σε βάρος, όπως λένε, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Όπως σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν βιώσει πρόσφατα αναταραχές, η ανισότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα στο Μαρόκο.

Η ανεργία των νέων είναι διαδεδομένη, ακόμη και τώρα που η χώρα έχει καταστεί βασικός βιομηχανικός κόμβος για την Ευρώπη, ιδίως ως παραγωγός αυτοκινήτων. Η οικονομία αναπτύσσεται κατά μέσο όρο κάτω από 4% από το 2011, αλλά αυτό δεν αρκεί για να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας, όπως δείχνουν ορισμένοι δείκτες κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης.

Οι νέοι κοιτάζουν τις βιτρίνες που οι διεφθαρμένες ελίτ ψωνίζουν

Το μόνο που μένει είναι να διαμαρτυρηθούν, σύμφωνα με τον Χουσάμ, ο οποίος κερδίζει τα προς το ζην ως οδηγός στην εφαρμογή ride-sharing InDrive στη Ραμπάτ. Ζήτησε να μην αναφερθεί το πλήρες όνομά του, επειδή φοβάται αντίποινα από την κυβέρνηση.

«Ξέρω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να αγοράσω σπίτι, όχι με τα χρήματα που βγάζω σήμερα, είμαι πάντα μείον», είπε ο 29χρονος καθώς οδηγούσε στη λεωφόρο όπου ο πύργος του Βασιλιά Μοχάμεντ VI, με το τεράστιο εμπορικό κέντρο δίπλα του, υψωνόταν στον ορίζοντα. «Σε αυτή τη χώρα απλώς κοιτάζουμε τις βιτρίνες». Είναι ένα συναίσθημα που ενώνει διαμαρτυρίες που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Το Νεπάλ βίωσε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων ετών, όταν νεαροί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια για να διαμαρτυρηθούν για την ενδημική διαφθορά και τις περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας στην χώρα των Ιμαλαΐων. Οι αναταραχές πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αλλά ακόμη και μετά την αναίρεσή της από την κυβέρνηση, οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν.

Μεγάλο μέρος της οργής στράφηκε εναντίον των «nepo kids», των προνομιούχων και με καλές διασυνδέσεις απογόνων της ελίτ του Νεπάλ, που επιδεικνύουν τον τρόπο ζωής τους στο Instagram. Σπίτια πλούσιων και επιφανών οικογενειών στο Κατμαντού πυρπολήθηκαν. Η κρίση ανάγκασε τον πρωθυπουργό και αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους να παραιτηθούν, ενώ άφησε πίσω της περισσότερους από 70 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η καταστολή πλέον δεν αρκεί

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξέσπασαν λίγες μέρες μετά τις διαμαρτυρίες που έπληξαν τις οδούς της Ινδονησίας. Αφορμή για τις διαμαρτυρίες ήταν η χορήγηση επιδόματος στέγασης ύψους 3.000 δολαρίων στους βουλευτές, αλλά τελικά οι αναταραχές εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της διαφθοράς και της ατιμωρησίας της κυβερνώσας αστικής τάξης.

Αλλαγές έχουν επέλθει και αλλού. Δεκάδες χιλιάδες νέοι της Κένυας βγήκαν στους δρόμους πέρυσι, εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και ανάγκασαν τον πρόεδρο William Ruto να απολύσει το υπουργικό του συμβούλιο και να αποσύρει ένα αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Η οργή τους στρεφόταν κατά της φαινομενικής αδυναμίας του να αντιμετωπίσει τη διαδεδομένη διαφθορά.

Επίσης το 2024, νεαροί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρο το Μπαγκλαντές, με αποκορύφωμα την ανατροπή της μακροχρόνιας ηγέτιδας Σέιχ Χασίνα.

«Στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να διαχειριστούν την οργή του κοινού αγνοώντας, κατευνάζοντας ή καταστέλλοντας», δήλωσε ο Μάικλ Κούγκελμαν, μη μόνιμος συνεργάτης του Asia Pacific Foundation. «Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί πλέον».

Τι ζητά η Gen Z 212

Το Morocco World News αναφέρει ότι μια επιστολή έχει σταλεί στον βασιλιά Μοχάμεντ VI από την ομάδα διαδηλωτών γνωστή ως Gen Z 212. Εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για αυτό που αποκαλούν «καθημερινή πραγματικότητα», σε αντίθεση με τα δικαιώματα που τους εγγυάται το σύνταγμά τους.

Απευθύνθηκαν στον βασιλιά ως «υψηλότατε» και δήλωσαν ότι η έκκλησή τους προς τον μονάρχη πηγάζει από την πεποίθησή τους ότι «ο θρόνος παραμένει εγγυητής της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αξιοπρέπειας της χώρας».

Τα αιτήματα της οργάνωσης περιλαμβάνουν τη διάλυση της κυβέρνησης από τον βασιλιά βάσει του άρθρου 47, μια εκτεταμένη έρευνα για διαφθορά, την εγγύηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και συνάθροισης, την απελευθέρωση των Μαροκινών που κρατούνται αυθαίρετα και μια συνεδρίαση «εθνικής λογοδοσίας» υπό την προεδρία του βασιλιά.