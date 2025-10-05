newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Gen Z απαιτεί ελπίδα σε όλο τον κόσμο τροφοδοτώντας εξεγέρσεις
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η Gen Z απαιτεί ελπίδα σε όλο τον κόσμο τροφοδοτώντας εξεγέρσεις

Με το Μαρόκο να είναι ο τελευταίος σταθμός της ανυπακοής, οι νέοι του παγκόσμιου Νότου τα βάζουν με την ανισότητα, την διαφθορά και την χαραμάδα ελπίδας που δεν μπορούν να δουν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Με τα αυταρχικά κράτη να γίνονται πιο αυταρχικά και τα κάποτε πολιτισμένα κράτη της Δύσης να διολισθαίνουν προς την άκρα δεξιά, οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς που ανατέλλει, της Gen Z, μπορεί να μην έχουν την γνώση και την εμπειρία, όμως έχουν την ορμή και τον θυμό, να ρισκάρουν τις ίδιες τους τις ζωές για ένα μέλλον που δεν τους δείχνει κανένα σημάδι ελπίδας.

Η πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ, λάμπει με νέους δρόμους, ανακαινισμένα κτίρια, πολυσύχναστα καφέ και τους άψογους κήπους της Ανδαλουσίας. Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του ποταμού, η λάμψη της πόλης-υπόδειγμα του βασιλιά Μοχάμεντ VI γρήγορα ξεθωριάζει, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η γειτονική προαστιακή πόλη Σαλέ είναι γεμάτη από λακκούβες στους δρόμους, ερειπωμένα σπίτια και εγκληματικότητα. Έχοντας αποτελέσει εδώ και χρόνια εστία ακτιβιστών, ξέσπασε και πάλι αυτή την εβδομάδα, όταν νεαροί διαδηλωτές στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Αλ Αμάλ κατέστρεψαν περιπολικά, βανδάλισαν τράπεζες και έβαλαν φωτιά σε κτίρια. Αντιμετώπισαν τη βίαιη καταστολή των αρχών.

Η οργή τους πηγάζει από τις αυξανόμενες ανισότητες σε μια χώρα που ξοδεύει δισεκατομμύρια για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και για έργα όπως το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Αφρικής, και όπου η άρχουσα τάξη ζει πολυτελώς, αλλά η ανεργία των νέων φτάνει το 60%. Και είναι μια δυσαρέσκεια που αντηχεί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Η Δύση επιλέγει την ακροδεξιά και ο Νότος την μάχη

Ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους επιλέγοντας πιο ακραίες πολιτικές, οι Μαροκινοί της Gen Z εντάχθηκαν στο κύμα διαδηλώσεων των ηγετών του αύριο στην Αφρική και την Ασία ενάντια στους γηραιούς ηγέτες, τη διαφθορά, την ανεργία, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις οικονομίες που αγνοούν τους νέους από την εφηβεία έως τα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε χώρες όπως η Μαδαγασκάρη, η Ινδονησία, η Κένυα και η Μογγολία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς η δυσαρέσκεια για το status quo έφτασε στο αποκορύφωμά της, κινητοποιημένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιδεικτική επίδειξη πλούτου — από προέδρους που φορούν πολυτελή ρολόγια αξίας τριών ετών κανονικού μισθού έως τα παιδιά υπουργών που δημοσιεύουν γοητευτικές φωτογραφίες από την Ίμπιζα στο Instagram — έχει τροφοδοτήσει την οργή.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο Νεπάλ τον περασμένο μήνα και στο Μπαγκλαντές πέρυσι, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πιο επιτυχημένες διαμαρτυρίες της Gen Z. Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδηλωτές προκάλεσαν την πτώση των κυβερνήσεων.

Κάθε χώρα έχει και τους ήρωές της.

Η διαφθορά και ο αυταρχισμός είναι ο κοινός παρονομαστής

«Αυτό που διακρίνει την τρέχουσα κύμα κινητοποίησης των νέων είναι η σύγκλιση των συνθηκών σε πολύ διαφορετικά πολιτικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Μπιλάλ Μπασιούνι, επικεφαλής πρόβλεψης κινδύνων στη συμβουλευτική εταιρεία Pangea-Risk. «Οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και χαμηλή δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η πολιτική εξουσία συγκεντρώνεται σε γηραιές ελίτ με ελάχιστο περιθώριο ανανέωσης».

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή στη Μαδαγασκάρη, όπου η αστυνομία σκότωσε τουλάχιστον 22 άτομα, ακόμη και μετά την αποπομπή ολόκληρης της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Αντρί Ρατζοελίνα ως απάντηση στις αναταραχές.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μαρόκο και περισσότεροι από 1.000 συνελήφθησαν, σε αυτό που αποτελεί το σοβαρότερο κύμα αναταραχών από την Αραβική Άνοιξη, τις επαναστάσεις που ξεκίνησαν κατά μήκος της ακτής της Τυνησίας, αλλά τις οποίες το Μαρόκο κατάφερε να αποφύγει.

Σε μια χώρα με τεράστιες ανισότητες, η ψαλίδα άνοιξε περαιτέρω

Με οριζόντια οργάνωση και με γνώσεις τεχνολογίας, μια ομάδα χωρίς ηγέτες που ονομάζεται Gen Z 212 δυναμώνει συνεχών, την ώρα που η οργή των μαροκινών διαδηλωτών έχει τροφοδοτηθεί από τις σπάταλες δαπάνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2030, σε βάρος, όπως λένε, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Όπως σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν βιώσει πρόσφατα αναταραχές, η ανισότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα στο Μαρόκο.

Η ανεργία των νέων είναι διαδεδομένη, ακόμη και τώρα που η χώρα έχει καταστεί βασικός βιομηχανικός κόμβος για την Ευρώπη, ιδίως ως παραγωγός αυτοκινήτων. Η οικονομία αναπτύσσεται κατά μέσο όρο κάτω από 4% από το 2011, αλλά αυτό δεν αρκεί για να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας, όπως δείχνουν ορισμένοι δείκτες κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης.

Το Μαρόκο θρηνεί ήδη τουλάχιστον 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από σφαίρες της αστυνομίας.

Οι νέοι κοιτάζουν τις βιτρίνες που οι διεφθαρμένες ελίτ ψωνίζουν

Το μόνο που μένει είναι να διαμαρτυρηθούν, σύμφωνα με τον Χουσάμ, ο οποίος κερδίζει τα προς το ζην ως οδηγός στην εφαρμογή ride-sharing InDrive στη Ραμπάτ. Ζήτησε να μην αναφερθεί το πλήρες όνομά του, επειδή φοβάται αντίποινα από την κυβέρνηση.

«Ξέρω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να αγοράσω σπίτι, όχι με τα χρήματα που βγάζω σήμερα, είμαι πάντα μείον», είπε ο 29χρονος καθώς οδηγούσε στη λεωφόρο όπου ο πύργος του Βασιλιά Μοχάμεντ VI, με το τεράστιο εμπορικό κέντρο δίπλα του, υψωνόταν στον ορίζοντα. «Σε αυτή τη χώρα απλώς κοιτάζουμε τις βιτρίνες». Είναι ένα συναίσθημα που ενώνει διαμαρτυρίες που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Το Νεπάλ βίωσε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων ετών, όταν νεαροί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια για να διαμαρτυρηθούν για την ενδημική διαφθορά και τις περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας στην χώρα των Ιμαλαΐων. Οι αναταραχές πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αλλά ακόμη και μετά την αναίρεσή της από την κυβέρνηση, οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν.

Μεγάλο μέρος της οργής στράφηκε εναντίον των «nepo kids», των προνομιούχων και με καλές διασυνδέσεις απογόνων της ελίτ του Νεπάλ, που επιδεικνύουν τον τρόπο ζωής τους στο Instagram. Σπίτια πλούσιων και επιφανών οικογενειών στο Κατμαντού πυρπολήθηκαν. Η κρίση ανάγκασε τον πρωθυπουργό και αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους να παραιτηθούν, ενώ άφησε πίσω της περισσότερους από 70 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η καταστολή πλέον δεν αρκεί

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξέσπασαν λίγες μέρες μετά τις διαμαρτυρίες που έπληξαν τις οδούς της Ινδονησίας. Αφορμή για τις διαμαρτυρίες ήταν η χορήγηση επιδόματος στέγασης ύψους 3.000 δολαρίων στους βουλευτές, αλλά τελικά οι αναταραχές εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της διαφθοράς και της ατιμωρησίας της κυβερνώσας αστικής τάξης.

Αλλαγές έχουν επέλθει και αλλού. Δεκάδες χιλιάδες νέοι της Κένυας βγήκαν στους δρόμους πέρυσι, εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και ανάγκασαν τον πρόεδρο William Ruto να απολύσει το υπουργικό του συμβούλιο και να αποσύρει ένα αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Η οργή τους στρεφόταν κατά της φαινομενικής αδυναμίας του να αντιμετωπίσει τη διαδεδομένη διαφθορά.

Επίσης το 2024, νεαροί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρο το Μπαγκλαντές, με αποκορύφωμα την ανατροπή της μακροχρόνιας ηγέτιδας Σέιχ Χασίνα.

«Στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να διαχειριστούν την οργή του κοινού αγνοώντας, κατευνάζοντας ή καταστέλλοντας», δήλωσε ο Μάικλ Κούγκελμαν, μη μόνιμος συνεργάτης του Asia Pacific Foundation. «Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί πλέον».

Τι ζητά η Gen Z 212

Το Morocco World News αναφέρει ότι μια επιστολή έχει σταλεί στον βασιλιά Μοχάμεντ VI από την ομάδα διαδηλωτών γνωστή ως Gen Z 212. Εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για αυτό που αποκαλούν «καθημερινή πραγματικότητα», σε αντίθεση με τα δικαιώματα που τους εγγυάται το σύνταγμά τους.

Απευθύνθηκαν στον βασιλιά ως «υψηλότατε» και δήλωσαν ότι η έκκλησή τους προς τον μονάρχη πηγάζει από την πεποίθησή τους ότι «ο θρόνος παραμένει εγγυητής της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αξιοπρέπειας της χώρας».

Τα αιτήματα της οργάνωσης περιλαμβάνουν τη διάλυση της κυβέρνησης από τον βασιλιά βάσει του άρθρου 47, μια εκτεταμένη έρευνα για διαφθορά, την εγγύηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και συνάθροισης, την απελευθέρωση των Μαροκινών που κρατούνται αυθαίρετα και μια συνεδρίαση «εθνικής λογοδοσίας» υπό την προεδρία του βασιλιά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο