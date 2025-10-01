Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Μαρόκο, καθώς οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία νέων συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, με τους νέους να διεκδικούν καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες και λιγότερη διαφθορά.

Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια χαλαρά σχηματισμένη ομάδα νέων που αυτοαποκαλείται Gen Z 212.

Πέτρες, ξύλα και συλλήψεις

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Αρκετοί έχουν επίσης επικρίνει τις υψηλές δαπάνες για την κατασκευή σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2030. Ένα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές πρωτεύουσα Ραμπάτ έγραφε: «Τουλάχιστον το στάδιο της FIFA θα έχει κιτ πρώτων βοηθειών! Τα νοσοκομεία μας δεν έχουν».

Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πλάνα δείχνουν αυτοκίνητα και τράπεζες να πυρπολούνται.

Η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AMDH) κατηγόρησε τις δυνάμεις ασφαλείας ότι επιτέθηκαν σωματικά σε διαδηλωτές και πραγματοποίησαν αυθαίρετες συλλήψεις.

Στην πόλη Ουζντά, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε αφού χτυπήθηκε από περιπολικό, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Η διοργανώτρια ομάδα Gen Z 212 εξέφρασε «λύπη για πράξεις ταραχών ή βανδαλισμού που επηρέασαν δημόσια ή ιδιωτική περιουσία», σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της στο Facebook αργά την Τρίτη.

Προέτρεψε επίσης τους συμμετέχοντες να παραμείνουν ειρηνικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να «υπονομεύσει τη νομιμότητα των δίκαιων αιτημάτων μας».

Δεκάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί στο Μαρόκο, σύμφωνα με την AMDH, αλλά οι περισσότεροι έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι. Ανέφερε ότι 37 νέοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εν αναμονή των ερευνών.

⚡BREAKING For the second day in a row, Moroccans are protesting in multiple cities, chanting: “The people want to bring down corruption.” pic.twitter.com/fhyaFDOwTH — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 28, 2025



Ο κυβερνητικός συνασπισμός εξέδωσε δήλωση την Τρίτη εκφράζοντας την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο με τους νέους «εντός θεσμών και δημόσιων χώρων για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων».

Επίσης, επαίνεσε αυτό που χαρακτήρισε «την ισορροπημένη αντίδραση των αρχών ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διαδικασίες».

Η εξέγερση της Gen Z

Η εξέγερση στο Μαρόκο έρχεται μετά από παρόμοιες διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας με επικεφαλής νέους αυτό το καλοκαίρι στο Νεπάλ, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και τη Μαδαγασκάρη.

Η εξέγερση στο Νεπάλ οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού, ενώ ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης διέλυσε την κυβέρνησή του τη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους διαδηλωτές.