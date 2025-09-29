Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διαλύει την κυβέρνηση, μετά τις διαμαρτυρίες των νέων για τις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν.

Οι διαδηλώσεις της Gen Z

Εμπνευσμένες από τις διαμαρτυρίες της λεγόμενης « Gen Z» στην Κένυα και το Νεπάλ, οι τριήμερες διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες που έχει δει το νησί του Ινδικού Ωκεανού εδώ και χρόνια και η πιο σοβαρή πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο Ρατζοελίνα από την επανεκλογή του το 2023.

«Αναγνωρίζουμε και ζητούμε συγγνώμη αν μέλη της κυβέρνησης δεν έχουν εκτελέσει τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», δήλωσε ο Ρατζοελίνα σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση Televiziona Malagasy (TVM).

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει χώρο για διάλογο με τους νέους και υποσχέθηκε μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις λεηλασίες.

«Κατανοώ τον θυμό, τη θλίψη και τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στην παροχή νερού. Άκουσα το κάλεσμα, ένιωσα τον πόνο, κατάλαβα τον αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή», δήλωσε.

Θύματα και τραυματίες

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται διαδηλωτές και περαστικοί που σκοτώθηκαν από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και άλλοι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων βιαιοτήτων και λεηλασιών που ακολούθησαν από άτομα και συμμορίες που δεν είχαν σχέση με τους διαδηλωτές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαδαγασκάρης απέρριψε τα στοιχεία για τα θύματα που ανέφερε ο ΟΗΕ, λέγοντας ότι τα δεδομένα δεν προέρχονται από αρμόδιες εθνικές αρχές «και βασίζονται σε φήμες ή παραπληροφόρηση».

Τη Δευτέρα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε ένα πανεπιστήμιο, όπου κούνησαν πλακάτ και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν επιχειρήσουν να βαδίσουν προς το κέντρο της πόλης, όπως έδειξαν πλάνα από το κανάλι ειδήσεων 2424.MG.

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος, αφού οι αρχές κήρυξαν την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση κυκλοφορίας από το σούρουπο έως την αυγή.

Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν μια σημαία που χρησιμοποιήθηκε στο Νεπάλ, όπου οι διαδηλωτές ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί αυτό το μήνα, και χρησιμοποίησαν επίσης παρόμοιες τακτικές οργάνωσης μέσω του διαδικτύου με τις διαδηλώσεις στην Κένυα πέρυσι, που κατέληξαν στην απόσυρση της προτεινόμενης φορολογικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση.

Ο Ρατζοελίνα ανέλαβε την εξουσία για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα του 2009.

Παραιτήθηκε το 2014, αλλά επανήλθε στην προεδρία μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2018 και εξασφάλισε τρίτη θητεία στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες, σύμφωνα με τους αντιπάλους του, σημαδεύτηκαν από παρατυπίες.