Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:55

Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλες τις Φιλιππίνες και παρέλυσαν την πρωτεύουσα Μανίλα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, σε μια χώρα που μαστίζεται από καταιγίδες και φτώχεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Χιλιάδες άνθρωποι στις Φιλιππίνες συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, Μανίλα, στην κεντρική λεωφόρο Epifanio de los Santos, γνωστή με το ακρωνύμιο EDSA. Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη της χώρας ως σύμβολο διαμαρτυρίας και λαϊκής δύναμης.

Οι διαδηλωτές ύψωσαν την εθνική σημαία των Φιλιππίνων, ενώ ορισμένοι ύψωσαν τη μαύρη σημαία Jolly Roger από το ιαπωνικό anime One Piece, που έχει γίνει σύμβολο αντίστασης και οργής σε πολλές χώρες της Νότιας Ασίας, ξεκινώντας από την Ινδονησία.

Λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά, κοντά στην προεδρική κατοικία και το γραφείο του Προέδρου, οι σκηνές ήταν διαφορετικές: ένα φορτηγό πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με επικεφαλής νέους, ενώ διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος.

People hold placards during a protest denouncing what they call corruption linked to flood control projects, in Rizal Park, Manila, Philippines, September 21, 2025. REUTERS/Lisa Marie David

Η συμβολική σημασία της 21ης Σεπτεμβρίου

Η ημερομηνία των κινητοποιήσεων δεν είναι τυχαία, σύμφωνα με το Time Magazine.

Η 21η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο στην ιστορία των Φιλιππίνων, καθώς την ημέρα εκείνη το 1972 ο τότε Πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος, πατέρας του σημερινού Προέδρου, κήρυξε στρατιωτικό νόμο.

Ακολούθησαν δύο δεκαετίες αυταρχισμού: περίπου 70.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, 34.000 βασανίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 3.240 δολοφονήθηκαν.

Η δικτατορία έπεσε μόνο το 1986, μετά το μαζικό και ειρηνικό κίνημα People Power, που επίσης κατέλαβε την EDSA.

Σήμερα, πενήντα χρόνια αργότερα, οι Φιλιππινέζοι βγαίνουν ξανά στους δρόμους, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει τη χώρα.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A demonstrator raises his middle fingers next to a burning vehicle during a protest denouncing what participants say is corruption linked to flood control projects, in Manila, Philippines, September 21, 2025. REUTERS/Lisa Marie David

Το σκάνδαλο της αντιπλημμυρικής προστασίας

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από κρατικά ταμεία με το πρόσχημα έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Το σκάνδαλο θεωρείται διπλό πλήγμα για τη χώρα:

  1. Οι Φιλιππίνες είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική κρίση, με τις πλημμύρες να αποτελούν συχνό και θανατηφόρο φαινόμενο.
  2. Η διαφθορά παραμένει εκτεταμένη, με τη χώρα να βρίσκεται χαμηλά στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, σε σύγκριση με τους ασιατικούς γείτονές της.

Παράλληλα κινήματα στην Ασία

Οι κινητοποιήσεις στις Φιλιππίνες δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Παρόμοιες μαζικές διαδηλώσεις ξεσπούν σε όλη την Ασία:

  • Στην Ινδονησία, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους εναντίον των προνομίων διεφθαρμένων νομοθετών.
  • Στο Νεπάλ, ένα νεανικό κίνημα ανέτρεψε την κυβέρνηση, κατηγορώντας την για νεποτισμό και προκλητική επίδειξη πλούτου, ενώ επιβλήθηκαν και περιορισμοί στα κοινωνικά μέσα.
  • Στο Ανατολικό Τιμόρ, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει σχέδιο για δωρεάν αυτοκίνητα στους νομοθέτες μετά από διαδηλώσεις.

Ο βουλευτής Χοζέ Μανουέλ Ταντέο «Τσελ» Ντόκνο τόνισε ότι η διαφθορά στις Φιλιππίνες είναι χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα να υπάρξει λογοδοσία.

Οι πλημμύρες ως καθημερινότητα

Οι πλημμύρες είναι σύνηθες φαινόμενο στις Φιλιππίνες, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στη ζώνη των τυφώνων και των μουσώνων του Ειρηνικού.

Μια μελέτη του 2017 χαρακτήρισε τη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλα ως μία από τις μεγαλύτερες πλημμυρικές πεδιάδες της χώρας. Οι πλημμύρες επιβαρύνονται από την πολεοδομία, την κλιματική αλλαγή και την ανεπαρκή υποδομή.

Ωστόσο, ακόμη και μετά από υποτιθέμενες επενδύσεις δισεκατομμυρίων, πολλά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποδείχθηκαν ελαττωματικά. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Μάρκος Τζούνιορ παραδέχθηκε τον Ιούλιο ότι αρκετές κατασκευές είχαν ήδη καταρρεύσει.

Τα έργα που γέννησαν υποψίες

Από το 2022 έως σήμερα, η κυβέρνηση δαπάνησε 545 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε 9.855 έργα.

Ωστόσο:

  • Το 20% των έργων ανατέθηκε σε μόλις 15 εργολάβους.
  • Τα δύο τρίτα δεν περιλάμβαναν βασικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση αντέδρασε με ελέγχους, δημοσιοποίηση στοιχείων και τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης. Παράλληλα, ζητήθηκε «έλεγχος του τρόπου ζωής» των αξιωματούχων που εμπλέκονται.

Οργή για την προκλητική πολυτέλεια

Η κοινωνιολόγος Ατένα Πρέστο επισημαίνει ότι η οργή του κόσμου δεν αφορά μόνο τα έργα, αλλά και την αδικαιολόγητη επίδειξη πλούτου από πολιτικούς και τις οικογένειές τους. Ο δήμαρχος Βίκο Σόρο, βραβευμένος για τη διαφάνειά του, αποκάλυψε τη συσσώρευση πλούτου από πολιτικούς αντιπάλους του.

Δύο από αυτούς μάλιστα κατέχουν εταιρείες που ανήκουν στους «προνομιούχους» εργολάβους.

A demonstrator next to burning objects prepares to throw an object towards police officers during a protest denouncing what participants say is corruption linked to flood control projects, in Manila, Philippines, September 21, 2025. REUTERS/Lisa Marie David TPX IMAGES OF THE DAY

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολίτες μοιράζονταν φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά των εμπλεκομένων, που ταξίδευαν στην Ευρώπη και φορούσαν πανάκριβα ρούχα – πολυτέλειες απαγορευμένες για δημόσιους λειτουργούς και τις οικογένειές τους από τον τοπικό νόμο.

Πολιτικές αναταράξεις

Το σκάνδαλο είχε συνέπειες και στο πολιτικό πεδίο.

  • Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Γερουσία αντικατέστησε τον Πρόεδρό της, Φράνσις Εσκουέρδο, λόγω σχέσεων με εργολάβο.
  • Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάρτιν Ραμουάλντεζ, ξάδελφος του Προέδρου, παραιτήθηκε υπό την πίεση των αποκαλύψεων.

People raise their fists during a protest denouncing what they call corruption linked to flood control projects, in Rizal Park, Manila, Philippines, September 21, 2025. REUTERS/Lisa Marie David

Το μέλλον του κινήματος

Οι μαζικές διαδηλώσεις είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα. Στο παρελθόν ανέτρεψαν δύο προέδρους: τον Φερντινάντ Μάρκος το 1986 και τον Τζόζεφ Εστράδα το 2001.

Ο πολιτικός αναλυτής Ρίτσαρντ Χεϊνταριάν εκτιμά ότι το νέο σκάνδαλο έχει προκαλέσει την συσπείρωση των Φιλιππινέζων, καθώς αφορά άμεσα τις ζωές των πολιτών που πλήττονται από πλημμύρες.

Ωστόσο, η Πρέστο προειδοποιεί: αν δεν υπάρξει πραγματική λογοδοσία, το κίνημα μπορεί να σβήσει, αφήνοντας πίσω του μεγαλύτερη απογοήτευση. Αν οι ίδιοι πολιτικοί συνεχίσουν να κερδίζουν εκλογές, θα αποδειχθεί ότι η ατιμωρησία υπερισχύει.

Στην απογοήτευση αυτή προστίθεται, σύμφωνα με τον Πρέστο, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μάρκος είναι τεχνικά ένα από τα «nepo babies» (παιδιά που έχουν ευνοηθεί λόγω των οικογενειακών τους δεσμών) που έχουν προκαλέσει την οργή του λαού, καθώς η οικογένειά του επωφελήθηκε από τη λεηλασία δισεκατομμυρίων δολαρίων από το δημόσιο ταμείο από τον αποβιώσαντα πατέρα του.

«Οι Φιλιππινέζοι είναι θυμωμένοι με τα nepo babies», λέει, «αλλά τους κυβερνά το μεγαλύτερο nepo baby».

