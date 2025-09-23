Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Χιλιάδες άνθρωποι στις Φιλιππίνες συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, Μανίλα, στην κεντρική λεωφόρο Epifanio de los Santos, γνωστή με το ακρωνύμιο EDSA. Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη της χώρας ως σύμβολο διαμαρτυρίας και λαϊκής δύναμης.

Οι διαδηλωτές ύψωσαν την εθνική σημαία των Φιλιππίνων, ενώ ορισμένοι ύψωσαν τη μαύρη σημαία Jolly Roger από το ιαπωνικό anime One Piece, που έχει γίνει σύμβολο αντίστασης και οργής σε πολλές χώρες της Νότιας Ασίας, ξεκινώντας από την Ινδονησία.

Λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά, κοντά στην προεδρική κατοικία και το γραφείο του Προέδρου, οι σκηνές ήταν διαφορετικές: ένα φορτηγό πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με επικεφαλής νέους, ενώ διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος.

Η συμβολική σημασία της 21ης Σεπτεμβρίου

Η ημερομηνία των κινητοποιήσεων δεν είναι τυχαία, σύμφωνα με το Time Magazine.

Η 21η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο στην ιστορία των Φιλιππίνων, καθώς την ημέρα εκείνη το 1972 ο τότε Πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος, πατέρας του σημερινού Προέδρου, κήρυξε στρατιωτικό νόμο.

Ακολούθησαν δύο δεκαετίες αυταρχισμού: περίπου 70.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, 34.000 βασανίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 3.240 δολοφονήθηκαν.

Η δικτατορία έπεσε μόνο το 1986, μετά το μαζικό και ειρηνικό κίνημα People Power, που επίσης κατέλαβε την EDSA.

Σήμερα, πενήντα χρόνια αργότερα, οι Φιλιππινέζοι βγαίνουν ξανά στους δρόμους, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει τη χώρα.

Το σκάνδαλο της αντιπλημμυρικής προστασίας

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από κρατικά ταμεία με το πρόσχημα έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Το σκάνδαλο θεωρείται διπλό πλήγμα για τη χώρα:

Οι Φιλιππίνες είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική κρίση, με τις πλημμύρες να αποτελούν συχνό και θανατηφόρο φαινόμενο. Η διαφθορά παραμένει εκτεταμένη, με τη χώρα να βρίσκεται χαμηλά στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, σε σύγκριση με τους ασιατικούς γείτονές της.

Heavy rains from Super Typhoon Ragasa, the strongest tropical typhoon this year, leave towns flooded in the Philippines. The country’s flood control projects have been in the news in recent months, with alleged corruption sparking protests https://t.co/OlFEim6OYL pic.twitter.com/0rGQiy5WTZ — Reuters Asia (@ReutersAsia) September 23, 2025

Παράλληλα κινήματα στην Ασία

Οι κινητοποιήσεις στις Φιλιππίνες δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Παρόμοιες μαζικές διαδηλώσεις ξεσπούν σε όλη την Ασία:

Στην Ινδονησία, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους εναντίον των προνομίων διεφθαρμένων νομοθετών.

Στο Νεπάλ, ένα νεανικό κίνημα ανέτρεψε την κυβέρνηση, κατηγορώντας την για νεποτισμό και προκλητική επίδειξη πλούτου, ενώ επιβλήθηκαν και περιορισμοί στα κοινωνικά μέσα.

Στο Ανατολικό Τιμόρ, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει σχέδιο για δωρεάν αυτοκίνητα στους νομοθέτες μετά από διαδηλώσεις.

Ο βουλευτής Χοζέ Μανουέλ Ταντέο «Τσελ» Ντόκνο τόνισε ότι η διαφθορά στις Φιλιππίνες είναι χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα να υπάρξει λογοδοσία.

Οι πλημμύρες ως καθημερινότητα

Οι πλημμύρες είναι σύνηθες φαινόμενο στις Φιλιππίνες, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στη ζώνη των τυφώνων και των μουσώνων του Ειρηνικού.

Μια μελέτη του 2017 χαρακτήρισε τη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλα ως μία από τις μεγαλύτερες πλημμυρικές πεδιάδες της χώρας. Οι πλημμύρες επιβαρύνονται από την πολεοδομία, την κλιματική αλλαγή και την ανεπαρκή υποδομή.

Ωστόσο, ακόμη και μετά από υποτιθέμενες επενδύσεις δισεκατομμυρίων, πολλά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποδείχθηκαν ελαττωματικά. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Μάρκος Τζούνιορ παραδέχθηκε τον Ιούλιο ότι αρκετές κατασκευές είχαν ήδη καταρρεύσει.

“This can’t go on.” Young people in the Philippines are staging massive rallies after devastating floods. Reports say that over 1 trillion pesos ($17.6. billion) in climate-related funds went missing while children of government officials flaunted luxurious lifestyles online. pic.twitter.com/KPkjBgqFqh — AJ+ (@ajplus) September 19, 2025

Τα έργα που γέννησαν υποψίες

Από το 2022 έως σήμερα, η κυβέρνηση δαπάνησε 545 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε 9.855 έργα.

Ωστόσο:

Το 20% των έργων ανατέθηκε σε μόλις 15 εργολάβους.

Τα δύο τρίτα δεν περιλάμβαναν βασικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση αντέδρασε με ελέγχους, δημοσιοποίηση στοιχείων και τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης. Παράλληλα, ζητήθηκε «έλεγχος του τρόπου ζωής» των αξιωματούχων που εμπλέκονται.

Οργή για την προκλητική πολυτέλεια

Η κοινωνιολόγος Ατένα Πρέστο επισημαίνει ότι η οργή του κόσμου δεν αφορά μόνο τα έργα, αλλά και την αδικαιολόγητη επίδειξη πλούτου από πολιτικούς και τις οικογένειές τους. Ο δήμαρχος Βίκο Σόρο, βραβευμένος για τη διαφάνειά του, αποκάλυψε τη συσσώρευση πλούτου από πολιτικούς αντιπάλους του.

Δύο από αυτούς μάλιστα κατέχουν εταιρείες που ανήκουν στους «προνομιούχους» εργολάβους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολίτες μοιράζονταν φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά των εμπλεκομένων, που ταξίδευαν στην Ευρώπη και φορούσαν πανάκριβα ρούχα – πολυτέλειες απαγορευμένες για δημόσιους λειτουργούς και τις οικογένειές τους από τον τοπικό νόμο.

Πολιτικές αναταράξεις

Το σκάνδαλο είχε συνέπειες και στο πολιτικό πεδίο.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Γερουσία αντικατέστησε τον Πρόεδρό της, Φράνσις Εσκουέρδο, λόγω σχέσεων με εργολάβο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάρτιν Ραμουάλντεζ, ξάδελφος του Προέδρου, παραιτήθηκε υπό την πίεση των αποκαλύψεων.

Το μέλλον του κινήματος

Οι μαζικές διαδηλώσεις είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα. Στο παρελθόν ανέτρεψαν δύο προέδρους: τον Φερντινάντ Μάρκος το 1986 και τον Τζόζεφ Εστράδα το 2001.

Ο πολιτικός αναλυτής Ρίτσαρντ Χεϊνταριάν εκτιμά ότι το νέο σκάνδαλο έχει προκαλέσει την συσπείρωση των Φιλιππινέζων, καθώς αφορά άμεσα τις ζωές των πολιτών που πλήττονται από πλημμύρες.

Ωστόσο, η Πρέστο προειδοποιεί: αν δεν υπάρξει πραγματική λογοδοσία, το κίνημα μπορεί να σβήσει, αφήνοντας πίσω του μεγαλύτερη απογοήτευση. Αν οι ίδιοι πολιτικοί συνεχίσουν να κερδίζουν εκλογές, θα αποδειχθεί ότι η ατιμωρησία υπερισχύει.

Στην απογοήτευση αυτή προστίθεται, σύμφωνα με τον Πρέστο, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μάρκος είναι τεχνικά ένα από τα «nepo babies» (παιδιά που έχουν ευνοηθεί λόγω των οικογενειακών τους δεσμών) που έχουν προκαλέσει την οργή του λαού, καθώς η οικογένειά του επωφελήθηκε από τη λεηλασία δισεκατομμυρίων δολαρίων από το δημόσιο ταμείο από τον αποβιώσαντα πατέρα του.

«Οι Φιλιππινέζοι είναι θυμωμένοι με τα nepo babies», λέει, «αλλά τους κυβερνά το μεγαλύτερο nepo baby».