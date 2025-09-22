Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
- Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα
Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.
Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.
Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.
TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 21
Super Typhoon #NandoPH (RAGASA)
Issued at 8:00 AM, 22 September 2025
Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today.
“NANDO” FURTHER INTENSIFIES AS IT BEGINS TO TURN WESTWARD, THREATENING THE BABUYAN ISLANDS. pic.twitter.com/WZlXeHSpnP
— PAGASA-DOST (@dost_pagasa) September 22, 2025
Συναγερμός και στην Ταϊβάν
Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου, μεταδίδει το ΑΠΕ. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.
Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων και στο Χονγκ Κονγκ
Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ (εικόνα από South China Morning Post) εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.
#Breaking 🚨 Newz
«Hong Kong Airport Eyes Historic 36-Hour Shutdown as Super Typhoon Looms»
➡ Hong Kong International Airport (HKIA) is considering grounding all passenger flights for 36 hours—the longest closure in recent history—as the city braces for one of its strongest… pic.twitter.com/D1RpbyPlY4
— BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 22, 2025
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.
- Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια με την Άρσεναλ
- Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
- Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας η Ζωή Σμυρλή
- Μια Νύχτα Μόνο: Έρχεται η νέα δραματική σειρά του MEGA
- H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
- Αφγανιστάν: «Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς…» – Με τι σχολεία αντικαθιστούν τα δημοτικά οι Ταλιμπάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις