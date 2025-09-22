view
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:51
Eνσωμάτωση

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.

Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου, μεταδίδει το ΑΠΕ. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων και στο Χονγκ Κονγκ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ (εικόνα από South China Morning Post)    εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλα΄κης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο