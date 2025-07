Στο έλεος του τυφώνα Wipha βρίσκεται το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές έχουν κηρύξει το ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τροπικό κυκλώνα και παραμένουν σε επιφυλακή. Τα σχολεία έχουν κλείσει και εκατοντάδες πτήσεις από και προς την πόλη έχουν ακυρωθεί.

Το μετεωρολογικό παρατηρητήριο εξέδωσε την προειδοποίηση Τ10, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, αναφέροντας ότι «αναμένονται άνεμοι με μέση ταχύτητα 118 χιλιομέτρων την ώρα ή και περισσότερο» και ότι αυτοί οι άνεμοι «συνιστούν σοβαρή απειλή για το Χονγκ Κονγκ».

Σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης βρίσκονται και οι γειτονικές κινεζικές επαρχίες Χαϊνάν και Γκουανγκντόνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Την Κυριακή (20/7) ο Wipha βρισκόταν περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ. Τεράστια κύματα παρατηρήθηκαν στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του νησιού του Χονγκ Κονγκ.

Το φαινόμενο ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποκτώντας την ισχύ τυφώνα, και κατευθυνόταν προς τις περιοχές του Μακάο και της Τσουχάι, με πρόβλεψη να αγγίξει την ξηρά το βράδυ της Κυριακής και στη συνέχεια να κινηθεί δυτικά με τελικό προορισμό το Βιετνάμ εντός των επόμενων ημερών.

Εκπρόσωπος του διεθνούς αερολιμένα του Χονγκ Κονγκ δήλωσε πως «περίπου 500 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ περίπου 400 επαναπρογραμματίστηκαν για αργότερα».

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά καταφύγια που λειτουργούν υπό την ευθύνη της κυβέρνησης. Ένας άνδρας ζήτησε ιατρική βοήθεια στα επείγοντα ενός δημόσιου νοσοκομείου, ενώ οι αρχές έλαβαν περισσότερες από δώδεκα αναφορές για δέντρα που έπεσαν.

Τα μαθήματα για όλα τα ημερήσια σχολεία και οι δραστηριότητες των παιδικών σταθμών ανεστάλησαν.

Typhoon Wipha blows people away, hundreds of flights canceled, schools closed, Hong Kong, China🇨🇳

The speed of the wind reached 140 km / h. Because of the impact of the elements in the city stopped all public transportation and ferries. pic.twitter.com/d5M4lsPgtH

— Valdis (@valdisjansonsn) July 21, 2025