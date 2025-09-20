Από την Ασία μέχρι την Ευρώπη: Γιατί η Gen Z ενώνεται κάτω από τη σημαία του One Piece

Η εικόνα μιας νεκροκεφαλής με ψάθινο καπέλο να κυμάτιζε μπροστά από το ιστορικό παλάτι Σίνγκα Ντουρμπάρ στο Νεπάλ, την ώρα που το κτίριο τυλιγόταν στις φλόγες. Μια εικόνα που θα μπορούσε να μοιάζει παράταιρη.

Για την Gen Z όμως, που βγήκε στους δρόμους απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού και συγκρούστηκε βίαια με τις αρχές, η σημαία του One Piece με το ψάθινο καπέλο του Monkey D. Luffy δεν ήταν απλώς μια εικόνα από την ποπ κουλτούρα. Ήταν ένα σύνθημα ελευθερίας, εξέγερσης και αποφασιστικότητας απέναντι στην εξουσία.

Για τους θαυμαστές του One Piece, η σημαία συμβολίζει την αναζήτηση του Luffy για τα όνειρά του, την απελευθέρωση των καταπιεσμένων και τη μάχη ενάντια στην αυταρχική Παγκόσμια Κυβέρνηση. Είναι ατρόμητος και αποφασισμένος.

Στον πραγματικό κόσμο, όμως, η σημαία του One Piece έχει ξεπεράσει τα σύνορα και τις γλώσσες για να γίνει σύνθημα και σύμβολο νεανικών κινημάτων διαμαρτυρίας.

Από το Νεπάλ στο Παρίσι

Στην Ασία, η σημαία κέρδισε έδαφος ως εργαλείο πολιτικής έκφρασης και αντίστασης κατά τις διαδηλώσεις στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες και στο Νεπάλ, ενώ εμφανίστηκε και στους δρόμους του Παρισιού.

Ο Μπίκιατ Κάτρι, ένας από τους διοργανωτές των διαδηλώσεων στο Νεπάλ, εξήγησε ότι η σημαία «συμβολίζει την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα να υπερβεί κάθε εμπόδιο».

«Πολλοί νέοι στο Νεπάλ αγαπούν τα anime», πρόσθεσε. «Θέλαμε το κίνημα να έχει χαρακτήρα Gen Z, οπότε τα συνθήματα και τα σύμβολα των διαδηλώσεων συνδέθηκαν με πράγματα που οι νέοι μπορούν να καταλάβουν και να ταυτιστούν».

Έκτοτε, το One Piece κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τα περισσότερα αντίτυπα που έχουν εκδοθεί από το ίδιο κόμικ ενός μόνο δημιουργού.

Περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν τυπωθεί παγκοσμίως.

Η Αντρέα Χόρμπινσκι, ειδικός στο manga και το anime με διδακτορικό στη σύγχρονη ιαπωνική ιστορία, εξηγεί στο CNN πως δεν εκπλήσσεται που η σημαία του One Piece υιοθετήθηκε από ένα πολιτικό κίνημα.

Ο Luffy, ο πρωταγωνιστής της σειράς, είναι ένας εύθυμος χαρακτήρας που χαμογελά ακόμη και στις αντιξοότητες. «Δεν μπορείς παρά να τον υποστηρίξεις», σχολίασε η Χόρμπινσκι.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

Η Νουρριάντι Τζάλι, καθηγήτρια ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, εξήγησε ότι αυτά τα σύμβολα είναι αποτελεσματικά επειδή «μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα των ανθρώπων χωρίς να χρειάζεται να το πουν λέξη προς λέξη».

Μέσα από το διαδίκτυο και τα social media, τα σύμβολα διαχέονται πέρα από τα σύνορα και εμπνέουν νέους με παρόμοιες ανησυχίες.

«Μπορεί να μη μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά καταλαβαίνουν την ιστορία», είπε η Τζάλι.

Χαρακτήρες και σύμβολα της ποπ κουλτούρας υιοθετούνται συχνά από διαδηλωτές για να μεταδώσουν κοινά αιτήματα και αξίες.

Ο Πέπε το Βατραχάκι, διαδικτυακό meme της ακροδεξιάς, χρησιμοποιήθηκε από φιλοδημοκρατικούς διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ το 2019. Ο χαιρετισμός με τρία δάχτυλα από τη σειρά ταινιών Hunger Games έγινε σύμβολο αντίστασης από νεαρούς διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας στην Ταϊλάνδη και από τους αντιπάλους του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Μιανμάρ το 2021.

Η σημαία Jolly Roger του One Piece είναι ένα χρήσιμο σύμβολο γιατί μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί από διαμαρτυρία σε διαμαρτυρία και να αποκτήσει νέα, πιο συγκεκριμένα νοήματα, ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο, σύμφωνα με τη Ναταλί Πανγκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Στο Νεπάλ, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Η Gen Z δεν θα μείνει σιωπηλή», «Η πολυτέλεια σας, η μιζέρια μας!» και «Nepo Babies», εκφράζοντας την οργή τους για τα παιδιά πολιτικών που επιδεικνύουν χλιδή στα social media.

«Ως οπτικό σύμβολο, κερδίζει πολλή δυναμική γιατί είναι με έναν τρόπο αρκετά αποτελεσματικό: συσπειρώνει τον κόσμο γύρω του, με την έννοια ότι “στέκομαι κι εγώ για αυτά τα σύμβολα, για αυτές τις αξίες”», είπε η Πανγκ.

«Δεν είναι μόνο η συσπείρωση γύρω από τις αξίες, αλλά και η πιθανή κινητοποίηση νέων διαδηλωτών».

Μέσω των social media, προστίθεται ακόμη μια διάσταση: η ανάμειξη του πραγματικού με τον ψηφιακό κόσμο.

«Βλέπουμε ένα είδος remixing, μια διάχυση ανάμεσα στις πολιτικές κουλτούρες της έκφρασης και στις κουλτούρες της κατανάλωσης της ποπ κουλτούρας».