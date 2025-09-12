Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, ορίστηκε προσωρινή πρωθυπουργός της χώρας μετά τις αιματηρές διαμαρτυρίες αυτής της εβδομάδας, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 51 άτομα, τραυμάτισαν περισσότερα από 1.300 και οδήγησαν στη διαφυγή χιλιάδων κρατουμένων.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, το γραφείο του Προέδρου Ραμτσάντρα Παουντέλ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κάρκι, της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της χώρας.

Η 73χρονη είναι η μόνη γυναίκα που έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Θύματα και τραυματίες

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπινόντ Γκιμίρε δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ των νεκρών αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται 21 διαδηλωτές, εννέα κρατούμενοι, τρεις αστυνομικοί και 18 άλλοι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλα 1.300 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της αστυνομίας με τον όχλο.

Ο Γκιμίρε πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 12.500 κρατούμενοι που δραπέτευσαν από διάφορες φυλακές σε όλη τη χώρα παραμένουν φυγάδες. «Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν — μερικοί έχουν συλληφθεί ξανά, 12.533 παραμένουν ελεύθεροι».

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται κρατούμενοι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά τη δραπέτευσή τους σε συγκρούσεις με τις νεπαλέζικες δυνάμεις ασφαλείας.

Μερικοί από τους φυγάδες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ινδία, όπου δεκάδες έχουν συλληφθεί από τις ινδικές συνοριακές δυνάμεις.

Η «φωνή κατά της διαφθοράς»

«Αυτοί [η Γενιά Ζ] θέλουν [την Κάρκι]. Αυτό θα συμβεί σήμερα», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πριν από την ανακοίνωση ένας συνταγματικός εμπειρογνώμονας που συμβουλεύτηκε ο Παουντέλ και ο Σιγκντέλ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Κάρκι «θεωρείται ως φωνή κατά της διαφθοράς, οπότε είναι αποδεκτή από πολλές ομάδες της Γενιάς Ζ που έχουν πυροδοτήσει αυτό το κίνημα, επειδή η διαφθορά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Ρομπ Μακμπράιντ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την πρωτεύουσα Κατμαντού.

«Αλλά ενώ είναι δημοφιλής σε αυτούς, δεν είναι απαραίτητα δημοφιλής σε άλλες ομάδες… οπότε θεωρείται ως υποψήφια συναίνεσης».

Ο ΜακΜπράιντ σημείωσε ότι υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα μπορούσε να υπηρετήσει ως προσωρινή πρωθυπουργός, επειδή δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου. Ωστόσο, ένας ηγέτης της Gen Z φέρεται να δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη διάλυση του κοινοβουλίου, επιτρέποντας τον διορισμό της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μακ Μπράιντ, «το Νεπάλ θα βιώσει μια μακρά περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας».

Μία κρίσιμη περίοδος

Τα καταστήματα άρχισαν να ανοίγουν ξανά την Παρασκευή και τα αυτοκίνητα γέμισαν και πάλι τους δρόμους, ενώ η αστυνομία κρατούσε γκλομπς αντί για τα όπλα που έφερε νωρίτερα την εβδομάδα — σημάδια ότι η κανονικότητα μπορεί να επιστρέφει στο Κατμαντού.

Ορισμένοι δρόμοι παρέμειναν μπλοκαρισμένοι, αν και οι δρόμοι περιπολούνταν από λιγότερους στρατιώτες από πριν.

Οι αρχές άρχισαν να παραδίδουν τα σώματα των αγαπημένων τους που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στις πενθούσες οικογένειες.

«Ενώ οι φίλοι του αποσύρθηκαν (από τις διαδηλώσεις), εκείνος αποφάσισε να προχωρήσει», είπε μία γυναίκα για τον 23χρονο ανιψιό της, καθώς περίμενε να παραλάβει το σώμα του στο Teaching Hospital του Κατμαντού.

«Μας είπαν ότι τον έφεραν νεκρό στο νοσοκομείο».