view
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InView 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:21
Eνσωμάτωση

Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, αλλά και των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και των αποκλεισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιγαντώθηκαν οδηγώντας σε εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Μεταξύ όσων έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές αυτή την εβδομάδα «21 ήταν διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Μπινόντ Γιμίρε. «Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι πιο φονικές ταραχές μετά το 2008

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024 διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Την Τρίτη, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της ίδιας ημέρας τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ ξεκίνησε συνομιλίες κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για τον διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Το όνομα της πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου, της 73χρονης Σουσίλα Κάρκι, εξετάστηκε για την πρωθυπουργία αλλά η υποψηφιότητα δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή μεταξύ των διαδηλωτών. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Σήμανε το τέλος των μειώσεων των επιτοκίων η ΕΚΤ

Deutsche Bank: Σήμανε το τέλος των μειώσεων των επιτοκίων η ΕΚΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο