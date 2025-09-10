view
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Sudan Gurung: Ποιος είναι ο DJ που έβγαλε την Gen Z στους δρόμους του Νεπάλ

Ποιος είναι ο Sudan Gurung, ο DJ που ξεσήκωσε την Gen Z στο Νεπάλ με τη ΜΚΟ του.

Σύνταξη
Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια αιματηρή εξέγερση που καθοδηγείται από τη νεολαία της χώρας, η οποία ξεκίνησε να διαμαρτύρεται ενάντια στην απαγόρευση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και σε μια σειρά καταγγελιών για διαφθορά που βαραίνουν την κυβέρνηση του Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Η απαγόρευση περιλάμβανε το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, το YouTube και το Χ. Παρότι η απαγόρευση ήρθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι διαδηλωτές δεν υποχώρησαν.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, με διαδηλωτές να πυρπολούν το κτίριο του κοινοβουλίου, τις κατοικίες του προέδρου και άλλων υπουργών, καθώς και την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Όλι.

Ο ίδιος συγκάλεσε διακομματική σύσκεψη την Τρίτη, αλλά καθώς άλλοι υπουργοί παραιτήθηκαν λόγω του χειρισμού της αναταραχής, ο Όλι υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Νεπάλ.

Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει «ανεπιθύμητα στοιχεία» για διείσδυση στις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τη λογοκρισία αλλά τη «ρύθμιση». Μέσα σε όλα αυτά, ένα όνομα βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα, αυτό του Sudan Gurung. Ο ακτιβιστής και επικεφαλής ΜΚΟ που ηγήθηκε των διαμαρτυριών και οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης Όλι στο Νεπάλ.

Ποιος είναι ο Sudan Gurung;

Ο 36χρονος Sudan Gurung είναι ακτιβιστής και πρόεδρος της νεολαιίστικης ΜΚΟ Hami Nepal. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ήταν η κινητοποίηση αυτής της ίδιας ΜΚΟ που μετατράπηκε σε ένα μαζικό κίνημα πολιτών. Στο Instagram, η ομάδα έχει αναρτήσει φωτογραφίες από διάφορες πορείες και καλέσματα, όπως την προτροπή προς μαθητές να φορέσουν σχολικές στολές και να κρατούν βιβλία, μετατρέποντας τις διαδηλώσεις σε σύμβολο ειρηνικής αντίστασης.

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως φιλάνθρωπος, που εδώ και μια δεκαετία εργάζεται για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών. Το έργο του περιλαμβάνει συνεργασίες με ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων για τη διανομή δωρεών σε κοινότητες που επλήγησαν από σεισμούς, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η ΜΚΟ Hami Nepal χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα για να διαδώσει τις διαδρομές των διαδηλώσεων και οδηγίες ασφάλειας για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Από DJ, ακτιβιστής

Στο παρελθόν, ο Gurung απολάμβανε μια ξέφρενη νυχτερινή ζωή, ως ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων και ως DJ που έπαιζε μουσική σε πάρτι πλουσίων, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά οφέλη, τα οποία θα αποδεικνύονταν χρήσιμα στη συνέχεια.

Όλα άλλαξαν όμως στις 25 Απριλίου 2015. Τότε, σημειώθηκε ο φονικός σεισμός του Νεπάλ μεγέθους 7,9 Ρίχτερ που σκότωσε 8.962 ανθρώπους και τραυμάτισε 21.952 σε Νεπάλ, Ινδία και Κίνα, καθώς έγινε αισθητός και στις γειτονικές χώρες του ασιατικού κράτους. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο γιος του Gurung, με το παιδί να ξεψυχά στα χέρια του. «Έχασα το παιδί μου. Ξεψύχησε στα χέρια μου. Το κρατούσα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, το έβλεπα να πεθαίνει σιγά, σιγά», θα δηλώσει μετά από χρόνια, σύμφωνα με το NDTV.

Μετά την τραγωδία, ο Gurung φέρεται να κλείστηκε στον εαυτό του και χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε αποκτήσει από την ενασχόληση με τη νυχτερινή ζωή, ίδρυσε τη ΜΚΟ Hami Nepal το 2020. Στόχος ήταν η παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της 25ης Απριλίου.

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Το «ειδύλλιο» της Τζένιφερ Λόπεζ και του Χρήστου Βασιλόπουλου αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα fake news γίνονται viral με τη βοήθεια των tabloid και την αναπαραγωγή τους από το κοινό που συνεχίζει να είναι απαίδευτο στην πληροφορία

Ο χάρτης του 1989 που είχε αποτυπώσει την υποθαλάσσια περιοχή που έδωσε τον σεισμό- Τι λένε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς, ο Ευθύμης Λέκκας και η Εύη Νομικού

Τα πράγματα στο Νεπάλ δείχνουν λίγο πιο περίπλοκα από την «Gen Z που διαμαρτύρεται γιατί απείλησαν πως θα κόψουν τα κοινωνικά δίκτυα». Κάποιοι καραδοκούν να επιστρέψουν την μοναρχία στη χώρα

Τα πρόσφατα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου για την έλλειψη πυρασφάλειας στα τρένα προκαλεί ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

LIVE: Γερμανία – Σλοβενία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβενία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαρι

