Sudan Gurung: Ποιος είναι ο DJ που έβγαλε την Gen Z στους δρόμους του Νεπάλ

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια αιματηρή εξέγερση που καθοδηγείται από τη νεολαία της χώρας, η οποία ξεκίνησε να διαμαρτύρεται ενάντια στην απαγόρευση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και σε μια σειρά καταγγελιών για διαφθορά που βαραίνουν την κυβέρνηση του Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Η απαγόρευση περιλάμβανε το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, το YouTube και το Χ. Παρότι η απαγόρευση ήρθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι διαδηλωτές δεν υποχώρησαν.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, με διαδηλωτές να πυρπολούν το κτίριο του κοινοβουλίου, τις κατοικίες του προέδρου και άλλων υπουργών, καθώς και την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Όλι.

Ο ίδιος συγκάλεσε διακομματική σύσκεψη την Τρίτη, αλλά καθώς άλλοι υπουργοί παραιτήθηκαν λόγω του χειρισμού της αναταραχής, ο Όλι υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Νεπάλ.

Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει «ανεπιθύμητα στοιχεία» για διείσδυση στις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τη λογοκρισία αλλά τη «ρύθμιση». Μέσα σε όλα αυτά, ένα όνομα βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα, αυτό του Sudan Gurung. Ο ακτιβιστής και επικεφαλής ΜΚΟ που ηγήθηκε των διαμαρτυριών και οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης Όλι στο Νεπάλ.

Ποιος είναι ο Sudan Gurung;

Ο 36χρονος Sudan Gurung είναι ακτιβιστής και πρόεδρος της νεολαιίστικης ΜΚΟ Hami Nepal. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ήταν η κινητοποίηση αυτής της ίδιας ΜΚΟ που μετατράπηκε σε ένα μαζικό κίνημα πολιτών. Στο Instagram, η ομάδα έχει αναρτήσει φωτογραφίες από διάφορες πορείες και καλέσματα, όπως την προτροπή προς μαθητές να φορέσουν σχολικές στολές και να κρατούν βιβλία, μετατρέποντας τις διαδηλώσεις σε σύμβολο ειρηνικής αντίστασης.

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως φιλάνθρωπος, που εδώ και μια δεκαετία εργάζεται για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών. Το έργο του περιλαμβάνει συνεργασίες με ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων για τη διανομή δωρεών σε κοινότητες που επλήγησαν από σεισμούς, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η ΜΚΟ Hami Nepal χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα για να διαδώσει τις διαδρομές των διαδηλώσεων και οδηγίες ασφάλειας για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Από DJ, ακτιβιστής

Στο παρελθόν, ο Gurung απολάμβανε μια ξέφρενη νυχτερινή ζωή, ως ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων και ως DJ που έπαιζε μουσική σε πάρτι πλουσίων, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά οφέλη, τα οποία θα αποδεικνύονταν χρήσιμα στη συνέχεια.

Όλα άλλαξαν όμως στις 25 Απριλίου 2015. Τότε, σημειώθηκε ο φονικός σεισμός του Νεπάλ μεγέθους 7,9 Ρίχτερ που σκότωσε 8.962 ανθρώπους και τραυμάτισε 21.952 σε Νεπάλ, Ινδία και Κίνα, καθώς έγινε αισθητός και στις γειτονικές χώρες του ασιατικού κράτους. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο γιος του Gurung, με το παιδί να ξεψυχά στα χέρια του. «Έχασα το παιδί μου. Ξεψύχησε στα χέρια μου. Το κρατούσα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, το έβλεπα να πεθαίνει σιγά, σιγά», θα δηλώσει μετά από χρόνια, σύμφωνα με το NDTV.

Μετά την τραγωδία, ο Gurung φέρεται να κλείστηκε στον εαυτό του και χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε αποκτήσει από την ενασχόληση με τη νυχτερινή ζωή, ίδρυσε τη ΜΚΟ Hami Nepal το 2020. Στόχος ήταν η παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της 25ης Απριλίου.