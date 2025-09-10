Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα του Νεπάλ και σε άλλες πόλεις, μετά από οργή για το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά που οδήγησε σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και νεαρών διαδηλωτών.

Οι λεγόμενες διαμαρτυρίες της «Gen Z» θεωρούνται οι πιο εκτεταμένες στη σύγχρονη ιστορία του Νεπάλ. Οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση στο Facebook και σε άλλες μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς τη στιγμή που σχηματιζόταν ένα διαδικτυακό κίνημα που στόχευε πολιτικούς και ισχυρά πρόσωπα ως «nepo kids».

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο στο Κατμαντού και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, κανόνια νερού και, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, με πραγματικά πυρά.

Δεκαεπτά από τους τουλάχιστον 19 θανάτους σημειώθηκαν στο Κατμαντού, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ενώ δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε διαμαρτυρίες στη νοτιοανατολική πόλη Ιταχάρι. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βία έστειλε επίσης εκατοντάδες άτομα σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα για τραυματισμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας παραιτήθηκε και η κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση συγκρότησε επίσης μια εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τι συνέβη στην πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός KP Sharma Oli ισχυρίστηκε ότι η βία κλιμακώθηκε «λόγω της διείσδυσης και των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ορισμένους συνταγματικούς θεσμούς από εμπρησμούς και βανδαλισμούς».

Οι αρχές έχουν έκτοτε επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις.

Τι πυροδότησε τις διαμαρτυρίες στο Νεπάλ;

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ είναι ευρέως διαδεδομένη: ανάλυση από την εταιρεία ψηφιακής συμβουλευτικής Kepios διαπίστωσε ότι υπήρχαν 14,3 εκατομμύρια ενεργές ταυτότητες χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ στις αρχές του 2025. Εάν κάθε χρήστης ήταν ένα ξεχωριστό άτομο, ο αριθμός αυτός θα αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας.

Ωστόσο, πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να έχουν επανειλημμένα απορρίψει οδηγίες της κυβέρνησης του Νεπάλ να εγγραφούν στο Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών της χώρας.

Στις 29 Σεπτεμβρίου πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ διέταξε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ να εγγραφούν πριν από τη λειτουργία τους, ώστε οι αρχές να μπορούν να παρακολουθούν το «ανεπιθύμητο περιεχόμενο», με το κείμενο της δικαστικής απόφασης να δημοσιοποιείται τον περασμένο μήνα.

Για να συμμορφωθεί με την εντολή, το υπουργείο εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις 28 Αυγούστου, δίνοντάς τους προθεσμία επτά ημερών για να εγγραφούν. Εάν δεν το έκαναν, θα απενεργοποιούνταν στη χώρα.

Ορισμένες εταιρείες, όπως το TikTok και η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Viber, όντως εγγραφήκαν πριν από την προθεσμία. (Το TikTok είχε προηγουμένως απαγορευτεί στη χώρα για την προστασία της «κοινωνικής αρμονίας», αλλά η απαγόρευση άρθηκε αφού η εταιρεία συμφώνησε να συντονιστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με την πλατφόρμα.)

Ωστόσο, άλλες φέρεται να συνέχισαν να αγνοούν την εντολή, οπότε όταν έληξε η προθεσμία, η κυβέρνηση απαγόρευσε 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης , συμπεριλαμβανομένων των Facebook, WhatsApp και Instagram του Meta.

Η σαρωτική απαγόρευση απείλησε να ανατρέψει την πρόσφατη έναρξη της δημιουργίας εσόδων από περιεχόμενο από το Facebook στο Νεπάλ, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους Νεπαλέζους δημιουργούς να κερδίσουν χρήματα, και απείλησε επίσης να επηρεάσει άλλες επιχειρήσεις του Νεπάλ που εξαρτώνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, έθεσε ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα.

Τι είναι το κίνημα του «Nepo Kid»;

Το φάσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σκοτεινιάζουν στο Νεπάλ συνέπεσε επίσης με ένα αυξανόμενο διαδικτυακό κίνημα που στόχευε πολιτικούς και ισχυρά πρόσωπα ως «Nepo kids».

Ο όρος «Nepo kids» φαίνεται να προέρχεται από τον δημοφιλή στο Χόλιγουντ όρο «nepo baby», ο οποίος αναφέρεται στην νεποτιστική πρακτική των παιδιών διασημοτήτων να αποκτούν ευκαιρίες λόγω των οικογενειακών τους δεσμών.

Τις τελευταίες ημέρες, Νεπαλέζοι πολίτες χρησιμοποίησαν πλατφόρμες όπως το TikTok και το Reddit για να δημοσιεύσουν εικόνες και βίντεο των παιδιών πολιτικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων πρώην πρωθυπουργών και υπουργών, σύμφωνα με την Kathmandu Post, τους οποίους κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούν χρήματα των φορολογουμένων για να χρηματοδοτήσουν πολυτελή τρόπο ζωής και ταξίδια στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό το βάρος των κινητοποιήσεων προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση.

The lifestyle of politicians’ kids is directly linked to corruption in that country. From luxury cars to designer clothes to endless vacations – every bit of it is paid for with taxpayers’ money. Anger can wait, but when it comes, it hits hard – just like in Nepal. pic.twitter.com/brBEuU3eFf — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) September 9, 2025



Αυτές οι αναρτήσεις κοινοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας hashtags όπως #PoliticiansNepoBabyNepal, #NepoKids και #NepoBabies. Μία τέτοια ανάρτηση στο TikTok έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές.

Ακολουθεί μια παρόμοια τάση στις Φιλιππίνες , όπου τα «Nepo kids παιδιά εργολάβων και αξιωματούχων δημοσίων έργων έχουν ντροπιαστεί στο διαδίκτυο επειδή επιδεικνύουν τον πλούτο και την πολυτέλειά τους εν μέσω ανησυχιών για διαφθορά και αυξανόμενο έλεγχο των ημιτελών έργων ελέγχου των πλημμυρών.

Στο Νεπάλ, ένας διαδηλωτής δήλωσε στο BBC ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησίμευσε ως λόγος για να συγκεντρωθούν οι διαδηλωτές, αλλά ότι η πραγματική «εστίαση» ήταν στην ευρύτερη διαφθορά: «Θέλουμε πίσω τη χώρα μας — ήρθαμε για να σταματήσουμε τη διαφθορά».

Πού έγιναν οι διαμαρτυρίες;

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από το Νέο Μπανεσβάρ στο Κατμαντού, όπου εδρεύει το Κοινοβούλιο του Νεπάλ.

Εκτός από την άρση της απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα άλλα αιτήματα των διαδηλωτών περιελάμβαναν την παραίτηση του πρωθυπουργού και τη σύσταση στο Νεπάλ ενός ανεξάρτητου εποπτικού φορέα παρόμοιου με έναν συνήγορο του πολίτη για την παρακολούθηση της διαφθοράς.

Αυτό που ξεκίνησε ως ειρηνική διαμαρτυρία κλιμακώθηκε αφότου η κυβέρνηση ανέπτυξε ισχυρή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή της διαμαρτυρίας.

Πώς έχει αντιδράσει η κυβέρνηση;

Οι αρχές επέβαλαν τη Δευτέρα απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλά μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Κατμαντού, Ποκάρα και Ιταχάρι, σύμφωνα με την εφημερίδα Himalayan Times.

Ο Νεπαλέζικος Στρατός είχε επίσης κληθεί να υποστηρίξει τις δυνάμεις ασφαλείας αφότου οι διαδηλωτές εισήλθαν σε απαγορευμένες ζώνες και στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας προέτρεψε για αυτοσυγκράτηση στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες. «Το Σύνταγμα του Νεπάλ και οι διεθνείς νόμοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα εγγυώνται σε κάθε άτομο το δικαίωμα στην ειρηνική έκφραση της διαφωνίας», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Μια δημοκρατική κυβέρνηση πρέπει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τις νόμιμες φωνές των πολιτών εγκαίρως. Η χρήση υπερβολικής βίας από τις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς και τα βίαια περιστατικά κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, είναι βαθιά ανησυχητικά».

Ο Γκαγκάν Κουμάρ Θάπα, γενικός γραμματέας του μεγαλύτερου κόμματος του Νεπάλ, του Νεπαλικού Κογκρέσου, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Όλι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι ο Όλι «πρέπει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη» για τις «ανεπιθύμητες και βίαιες δραστηριότητες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ειρηνικής διαμαρτυρίας». Εν τω μεταξύ, το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CPN (Μαοϊκό Κέντρο), απαίτησε επίσης την παραίτηση του Όλι.

Παραίτηση πρωθυπουργού και υπουργών

Το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την θανατηφόρα καταστολή της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Όλι εξέφρασε τη λύπη του για τις διαμαρτυρίες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα παράσχει οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των νεκρών και δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες.

Το πρωί της Τρίτης, ο Υπουργός Επικοινωνιών Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ ανακοίνωσε ότι το Νεπάλ θα άρει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι οι πλατφόρμες «λειτουργούν τώρα».

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν. Οι νέοι αψήφησαν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συνέχισαν να διαδηλώνουν κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου την Τρίτη. Κάποιοι μάλιστα πυρπόλησαν το σπίτι του Γκουρούνγκ νωρίς την Τρίτη.

Δεν θα σταματήσουμε… λένε οι νέοι

«Βλέποντας αυτή την υψηλή προσέλευση της Gen Ζ, βλέπω ελπίδα», δήλωσε η νεαρή διαδηλώτρια Taya Chandra Pandey στην Kathmandu Post . «Αυτό δεν γίνεται από κανένα πολιτικό κόμμα. καθοδηγείται αποκλειστικά από τηGen Ζ. Έχουμε δείξει ότι έχουμε τη δύναμη να στηρίξουμε αυτό το κίνημα».

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα», δήλωσε επίσης στην εφημερίδα Post η Νεπαλέζα ακτιβίστρια Priya Sigdel: «Τόσοι πολλοί αθώοι νέοι πέθαναν. Αν σιωπήσουμε, αυτοί οι ηγέτες και τα παιδιά τους θα συνεχίσουν μόνο με το ίδιο διεφθαρμένο σύστημα. Τώρα που η κυβέρνηση μας έδειξε ότι πρέπει να πεθάνουμε για να μας ακούσουν, τότε θα πεθάνουμε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί».