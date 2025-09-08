Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, έπειτα από διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που οδήγησαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα νεαρών, κυρίως, διαδηλωτών να συγκεντρωθούν κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Κατμαντού διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση απαγόρευσης πλατφορμών όπως το Facebook, το X και το YouTube.

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων στο Κατμαντού βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους και φοιτητές να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην κυβερνητική απόφαση απαγόρευσης των social media.

Ο υπουργός Επικοινωνιών του Νεπάλ, Πρίθβι Σούμπα, δήλωσε στο BBC ότι η αστυνομία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει βία – η οποία περιελάμβανε κανόνια νερού, γκλομπ και χρήση σφαιρών από καουτσούκ.

#WATCH | Kathmandu, Nepal | Protestors climb over police barricades as they stage a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites. pic.twitter.com/mHBC4C7qVV — ANI (@ANI) September 8, 2025

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ρυθμιστούν για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης.

Ωστόσο, δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Instagram έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι βασίζονται σε αυτές για ψυχαγωγία, ειδήσεις και επιχειρήσεις.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «φτάνει πια» και «τέλος στη διαφθορά».

«Βράζει» το Νεπάλ

Κάποιοι είπαν ότι διαμαρτύρονταν για αυτό που χαρακτήρισαν αυταρχική στάση της κυβέρνησης.

Καθώς η συγκέντρωση μεταφέρθηκε σε μια περιοχή κοντά στο κοινοβούλιο, ορισμένοι διαδηλωτές σκαρφάλωσαν πάνω από τον τοίχο.

«Χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και κανόνια νερού αφότου οι διαδηλωτές εισέβαλαν στην απαγορευμένη περιοχή», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σεκάρ Χανάλ.

#WATCH | Nepal | Protesters vandalise the Parliament gate as protests turn violent in Kathmandu. People staged a massive demonstration against the ban on social media platforms.#Nepal #NepalProtests pic.twitter.com/MItP8SQPUa — TIMES NOW (@TimesNow) September 8, 2025

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου της περιφέρειας του Κατμαντού δήλωσε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές όπως το κτίριο του κοινοβουλίου, αφού διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν.

Την περασμένη εβδομάδα οι αρχές διέταξαν τον αποκλεισμό 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία εγγραφής στο υπουργείο επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών του Νεπάλ.

My country is fucked 🙏 First indonesia now its nepal

It’s good though cuz us youths are atleast fighting for it ( context : government banned almost all of social media in nepal )#Corruption #nepal #GenZ #protest pic.twitter.com/U1EdjLZP7w — Anony (@de_broglie23) September 8, 2025

Από την Παρασκευή, οι χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες, αν και ορισμένοι χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν την απαγόρευση. Μέχρι στιγμής, δύο πλατφόρμες έχουν επανενεργοποιηθεί μετά την εγγραφή τους στο υπουργείο μετά την απαγόρευση.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ υποστηρίζει ότι δεν απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά προσπαθεί να τα ευθυγραμμίσει με τη νομοθεσία του Νεπάλ.