Είναι εφικτή η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους – Τι προσπαθεί να κάνει η Αυστραλία;

Είναι πολλά τα γεγονότα που υποδεικνύουν τους κίνδυνους που μπορεί να υπάρχουν στα social media για τους ανήλικους.

Από τον εθισμό και την ψυχολογική επιρροή μέχρι το cyber bullying και την σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω του ίντερνετ.

Για τους λόγους υπάρχει βάση στην προτεινόμενη από την αυστραλιανή κυβέρνηση απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Οι νόμοι, οι οποίοι κατατέθηκαν στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου την Πέμπτη, έχουν χαρακτηριστεί από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε ως «κορυφαίοι παγκοσμίως».

Αλλά ενώ πολλοί γονείς επικρότησαν την κίνηση, ορισμένοι εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν το κατά πόσον τα παιδιά πρέπει -ή ακόμη και μπορούν- να αποκλείονται από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιες μπορεί να είναι οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο.

Ο Αλμπανέζε λέει ότι η απαγόρευση – η οποία θα καλύπτει πλατφόρμες όπως το X, το TikTok, το Facebook και το Instagram – αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών από τις « επιζήμιες συνέπειες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και θέλουμε οι νέοι Αυστραλοί να έχουν ουσιαστικά μια παιδική ηλικία. Θέλουμε οι γονείς να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο», δήλωσε την Πέμπτη.

Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα «πλαίσιο» για την απαγόρευση. Αλλά το 17σέλιδο έγγραφο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα, είναι φειδωλό ως προς τις λεπτομέρειες.

When it comes to protecting our kids we have to do more than wring our hands. We need to take action. pic.twitter.com/nYzgviTOjm

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 21, 2024