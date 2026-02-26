Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο

Ένας από τους τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με το Κουβανούς λιμενικούς ήθελε «να πολεμήσει για την ελευθερία της Κούβας» και να υποκινήσει μια εξέγερση στην Κούβα, υποστήριξε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας πολιτικός σύμμαχός του στη Φλόριντα.

Η κουβανική κυβέρνηση κατήγγειλε την Τετάρτη ότι η είσοδος ενός ταχύπλοου, καταχωρημένου στη Φλόριντα, στα χωρικά ύδατα του νησιού, ήταν «απόπειρα διείσδυσης με τρομοκρατικούς σκοπούς» από μια ένοπλη ομάδα, τα μέλη της οποίας είναι «Κουβανοί, εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ».

Η Αβάνα έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του ενός από τους τέσσερις νεκρούς, του Μισέλ Ορτέγκα Κασανόβα, και των έξι που τραυματίστηκαν. Ο στόχος του Ορτέγκα Κασανόβα ήταν «να πάει να πολεμήσει μια εγκληματική και δολοφονική ναρκοτυραννία, να δει αν αυτό θα προκαλούσε κάποια σπίθα και αν ο λαός θα ξεσηκωνόταν και θα τον στήριζε», είπε ο Βιλφρέδο Μπέιρα, ο υπεύθυνος, στην Τάμπα, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κούβας, μια πολιτικής οργάνωσης αντιφρονούντων που εδρεύει στη Φλόριντα.

«Τον προειδοποίησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο για την ελευθερία της Κούβας, ότι θα έπρεπε να περιμένει», πρόσθεσε ο Μπέιρα στην τηλεφωνική συνέντευξή του.

Οι μετανάστες στις ΗΠΑ εκπαιδεύονται με σκοπό να πολεμήσουν στην Κούβα

Όπως είπε, γνώρισε τον Ορτέγκα Κασανόβα, έναν οδηγό φορτηγού ηλικίας 54 ετών, πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια και μίλησε μαζί του για τελευταία φορά πριν από περίπου δέκα ημέρες. Εκείνος του είπε ότι θα μπορούσε να περάσει στη δράση «ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

«Στη Φλόριντα, πολλές ομάδες δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι έτοιμες, ότι εκπαιδεύονται στρατιωτικά, για να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Και ο Μισέλ ήταν μέλος μιας από αυτές τις ομάδες», συνέχισε.

Ο Μπέιρα εξήγησε επίσης ότι γνωρίζει έναν από τους τραυματίες, τον Λεοντάν Ενρίκε Κρους Γκόμες. Είχαν γνωριστεί σε μια πολιτική εκδήλωση στο Μαϊάμι τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για το επεισόδιο με την ανταλλαγή πυρών στα κουβανικά χωρικά ύδατα.