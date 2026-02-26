Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ διεξάγουν δική τους έρευνα για το περιστατικό στην Κούβα

Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα προβεί σε δική της επαλήθευση των γεγονότων και θα καταλήξει σε δικό της συμπέρασμα σχετικά με το περιστατικό στο οποίο η Κούβα ανέφερε ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν τέσσερα άτομα και τραυμάτισαν άλλα έξι σε ένα ταχύπλοο σκάφος με έδρα τη Φλόριντα, το οποίο εισήλθε στα κουβανικά ύδατα την Τετάρτη και άνοιξε πυρ εναντίον περίπολου της ακτοφυλακής της Αβάνας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν επρόκειτο για επιχείρηση των ΗΠΑ και ότι δεν εμπλέκονταν άτομα από την αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους New York Times και άλλες πηγές, το αμερικανικό πλοίο αποτελούσε μέρος μεγαλύτερου στόλου, που είχε ως σκοπό να μεταφέρει Κουβανούς από την πατρίδα τους στις ΗΠΑ.

Κατά διαβολική σύμπτωση, ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκονταν στις νήσους του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις για το συνέδριο της CARIBCOM Σε αντίθεση με την Ένωση Κρατών της Καραϊβικής – Association of Caribbean States, η CARIBCOM (Κοινότητα της Καραϊβικής) δεν περιλαμβάνει την Κούβα στα κράτη – μέλη της

Τι δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο για την ένταση στην Κούβα

Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΗΠΑ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, κουβανικής καταγωγής, δήλωσε ότι «το πρωί, ενημερωθήκαμε από τις κουβανικές αρχές για ένα περιστατικό στα ανοικτά των ακτών της Κούβας. Αμέσως αρχίσαμε να το διερευνούμε. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Ακτοφυλακή και άλλοι φορείς έχουν εμπλακεί».

«Οι περισσότερες πληροφορίες που διαθέτουμε μέχρι στιγμής είναι αυτές που παρέχουν οι κουβανικές αρχές τόσο στο κοινό όσο και στην αμερικανική κυβέρνηση. Η πρεσβεία μας στην Αβάνα εργάζεται επί του παρόντος για το θέμα αυτό, ζητώντας πρόσβαση στους επιβάτες των σκαφών, εάν είναι Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι» συμπλήρωσε ο αμερικανός διπλωμάτης.

Κλείνοντας ανέφερε πως «σύντομα θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό αυτό από όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και, καθώς θα συγκεντρώνουμε περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αναλόγως».